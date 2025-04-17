Платить подолгу: средний срок ипотеки в РФ приблизился к рекордным 26 годам

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В Татарстане произошло возгорание в СНТ «Березовая грива» из-за лесного пожара
Мир
США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье
Общество
Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца
Общество
Озвучивавший Брюса Уиллиса актер Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни
Общество
Кураторы задержанного в Пятигорске за подготовку теракта находились на Украине
Мир
В Румынии пройдут многонациональные военные учения Dacian spring 2025
Происшествия
Площадь пожара в цеху в Курске увеличилась до 17 тыс. кв. м
Общество
Сотрудники МЧС обнаружили боеприпасы времен ВОВ под Калининградом
Общество
Экс-главу Курской области и его заместителя обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Мир
В СМИ рассказали об отказе Трампа от поставки оружия Украине на $50 млрд
Общество
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Авто
Автопроизводитель АГР запатентовал торговую марку Almaas в России
Авто
Продажи новых пикапов в РФ просели только на 9% на фоне падения рынка
Экономика
ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин с 2,8 до 2,2%
Общество
«Известия» подарили газеты от 9 мая 1945 года лучшим первичным организациям ветеранов
Общество
В АТОР сообщили об устранении технических причин инцидента с туристами в Хургаде
Авто
Четверть россиян не имеют водительских прав и не планируют их получать

Платить подолгу: средний срок ипотеки в РФ приблизился к рекордным 26 годам

Почти половину кредитов заемщики будут планово закрывать уже на пенсии — чем это обернется
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Средний срок ипотеки в России приблизился к рекордным 26 годам. А в кредитах на строящееся жилье он достиг уже 27 лет, заявили «Известиям» в ЦБ. Там добавили: более половины выдаваемых сейчас ипотечных ссуд люди будут планово закрывать уже на пенсии. Причина в том, что ставки слишком высокие, жилье дорогое и ежемесячный платеж при более коротком сроке неподъемный. Сейчас если человек возьмет в кредит 10 млн под 30%, за весь срок он оплатит почти восемь квартир. В целом чем дольше срок ссуды, тем выше риски, подчеркнули в ЦБ. Однако обычно клиенты погашают ипотеку досрочно. Есть ли риски для финансовой системы из-за снижения доходов граждан на пенсии и когда ипотека станет доступнее — в материале «Известий».

На сколько лет россияне берут ипотеку

В России подскочил средний срок выданных ипотечных кредитов. Только за февраль показатель увеличился на пять месяцев и приблизился к рекордным 26 годам, следует из данных ЦБ.

В феврале 2025-го средний срок по выданным жилищным ссудам (и на новостройки, и на вторичку) достиг 309,8 месяца, уточнили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. При этом в сегменте ипотеки на строящееся жилье эта цифра в феврале достигла уже почти 27 лет (323 месяца).

Новостройки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эта тенденция связана с подорожанием жилья — чтобы ежемесячный платеж по ипотеке оставался посильным, банки и заемщики вынуждены увеличивать срок кредита, пояснили в регуляторе. В первую очередь это касается первички, отметила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она добавила: там цены продолжают расти не столько из-за увеличения себестоимости, сколько из-за искусственного завышения на фоне действия льготных программ, которые распространяются на объекты от застройщика.

Цены на недвижимость в некоторых регионах прибавляют примерно по 20% за год, добавила управляющий директор группы ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург» Екатерина Самышина. Чтобы купить квартиру с комфортным платежом, клиенты растягивают ссуду на 30 лет.

ипотека

Средний срок ипотечного кредита сейчас достиг максимального значения, подтвердил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По его словам, это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, среди оформленных займов растет доля льготных программ. По данным ЦБ, в феврале по рыночной ипотеке выдавалось всего 13% ссуд — рекордный минимум.

Банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Госпрограммы позволяют получить деньги в кредит по ставке ниже инфляции, поэтому мотивация быстрее погашать задолженность ниже, пояснил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Кроме того, по его словам, семейная ипотека становится всё более популярной, а там средний возраст заемщика меньше.

Еще одна причина — это жесткие ограничения ЦБ по снижению уровня предельной долговой нагрузки заемщиков (клиент не должен направлять на погашение долгов слишком большую долю своих регулярных доходов), продолжил Дмитрий Грицкевич из ПСБ. По его словам, из-за этого банки уменьшают сумму ежемесячного платежа, а это отражается на сроке кредитования.

Впрочем, и клиенты, у которых нет больших долгов, тоже стремятся взять льготную ссуду на максимально долгий срок, потому что доходность по вкладам сейчас существенно выше ставок по ипотеке с господдержкой. Значит, свободные средства выгоднее положить на депозит.

Банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Есть и психологический фактор, отметила Екатерина Самышина из банка «Санкт-Петербург». На фоне экономической нестабильности люди предпочитают брать «длинные» кредиты, надеясь на рефинансирование в будущем или рост доходов. Также увеличение срока зачастую становится для заемщика своего рода «подушкой безопасности», позволяющей чувствовать себя более комфортно, добавили в пресс-службе ВТБ.

В этом банке не зафиксировали роста среднего срока ипотеки в феврале. Однако там отметили, что с начала 2025-го новые кредиты берутся в среднем на 27 лет. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 12 месяцев.

Льготная ипотека за пять лет помогла купить жилье 3,8 млн семей
Путин на встрече с Мутко назвал этот вопрос одним из самых чувствительных для россиян

До какого возраста люди платят ипотеку

Сейчас более половины выдаваемых жилищных кредитов заемщики будут планово закрывать уже на пенсии, рассказали «Известиям» в Банке России. Раньше этот показатель был ниже — еще во второй половине 2022-го он составлял 39%. В целом чем дольше срок ссуды, тем выше риски, поэтому Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков рекомендует заключать договоры не более чем на 30 лет, добавили в регуляторе.

ипотека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Однако фактические сроки погашения обычно значительно меньше плановых и составляют около 10 лет, уточнили в ЦБ. Поэтому сейчас там не видят существенных рисков закредитованности клиентов старшего возраста.

Рост среднего срока отчасти говорит о том, что ипотека стала менее доступной, рассказал гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев. Кроме того, по его словам, долгосрочные кредиты — это всегда риск, потому что предсказать платежеспособность клиента на 1–2 года достаточно сложно, не говоря уже про 10–20 лет.

Основная опасность для кредитора в том, что после выхода на пенсию доходы могут быть недостаточными для комфортного обслуживания кредита, предупредил руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников. Также могут измениться жизненные обстоятельства — здоровье, семейное положение или экономическая ситуация, — что сделает выплату ссуды еще более сложной. Кроме того, чем дольше срок, тем больше общая сумма процентов, которые придется заплатить.

Пенсионное удостоверение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Если человек возьмет в кредит 10 млн по ставке 30% (именно такая сейчас реальная стоимость ипотеки в крупнейших банках) и первоначальном взносе 20%, за весь срок действия ссуды он оплатит почти восемь квартир. Это делает ипотеку крайне невыгодной, подчеркнул Владимир Стольников.

По его словам, чтобы минимизировать риски столь долгой ипотеки, нужно планировать свой бюджет с учетом будущих доходов. А также — изыскивать возможность досрочного погашения.

Стоп-кран от ЦБ: кредит в России замораживается по всем направлениям
Спад объемов выдачи и отказы бьют рекорды

Рост среднего срока ипотеки продолжится, пока не сформируется устойчивый тренд на снижение ставок, отметили в пресс-службе банка «Новиком». Когда это произойдет и заработают стандартные рыночные программы, срок кредита начнет сокращаться: так как основная категория заемщиков традиционно — люди чуть старше 40 лет, и они заинтересованы рассчитаться по долгам до пенсии, добавил Виталий Костюкевич из Абсолют Банка.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Кроме того, при снижении ключевой и доходности по депозитам, скорее всего, люди начнут чаще досрочно погашать ипотеку, прогнозирует Дмитрий Грицкевич из ПСБ.

ЦБ может начать смягчать денежно-кредитную политику к осени, ожидает Екатерина Самышина из банка «Санкт-Петербург». Однако значительное снижение ключевой будет не ранее, чем через два года, прогнозирует Владимир Стольников из УК «Альфа-Капитал». Тогда ипотека станет более доступной. Сейчас же клиентам, по сути, остаются только госпрограммы.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир