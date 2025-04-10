Льготная ипотека за пять лет помогла купить жилье 3,8 млн семей

Льготные ипотечные программы за пять лет помогли приобрести жилье 3,8 млн семей в России. Об этом стало известно 10 апреля на встрече Владимира Путина с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. По его оценкам, сегодня в отрасли ситуация непростая, в частности снижается спрос на квартиры, но контролируемая. Президент назвал жилищный вопрос одним из самых чувствительных для россиян и оценил работу организации. Как заявил Мутко, сейчас «ДОМ.РФ» готовится к выходу на биржу.

Что обсудили на встрече

«ДОМ.РФ» — оператор льготных ипотечных программ. За пять лет они помогли приобрести жилье 3,8 млн семей на территории России, сказал Виталий Мутко. Сейчас, по его оценкам, в жилищной сфере ситуация непростая, но контролируемая: возводится около 119 млн кв. м жилья. Кроме того, в рамках программы строительства доступного арендного жилья уже заселено более 400 квартир в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), всего профинансировано строительство более 10 тыс. квартир, сказал Мутко.



Он констатировал: в последнее время спрос на жилье снизился. На это, в частности, повлияли завершение действия массовой льготной ипотеки 1 июля 2024 года и высокая ключевая ставка. Гендиректор «ДОМ.РФ» пояснил, что это может плохо сказаться и на будущих жилищных проектах, которые планируется ввести в строй в 2027–2028 годы. «И здесь, конечно, может быть, потребуются меры поддержки. Правительство работает над ними», — добавил он.

При этом в некоторых регионах России спрос на ипотечные кредиты вырос, и предложение, как следствие, тоже увеличилось, сказал Мутко. В целом же население предпочитает пока положить деньги на депозиты. Однако может сложиться опасная ситуация: например, к 2027 году ставки по вкладам снизятся, люди пойдут инвестировать на рынок жилья, а его будет построено недостаточно. Гендиректор «ДОМ.РФ» подчеркнул, что такого допускать нельзя. Вырастут цены, предупредил президент. Владимир Путин призвал активнее говорить с россиянами об этом: «Нужно и с потребителями тоже работать, заранее всё объяснять».

Активы «ДОМ.РФ» выросли в пять раз за пять лет — до 5,5 трлн рублей, сказал Виталий Мутко. Организация перечислила государству более 76 млрд рублей в качестве дивидендов. Сейчас «ДОМ.РФ» готовится к выходу на биржу. По слова Мутко, это позволит компании привлечь дополнительные ресурсы для дальнейшей поддержки роста качества жизни в стране. «В огромном количестве задач, которые здесь имеются, конечно, особая роль принадлежит вашей компании. В целом, разумеется, как всегда, вопросов, требующих решения, много, понятно, и организационных, и на финансовых, но за последние годы проделана большая работа», — заметил президент.

Тема жилья остается одной из наиболее чувствительных для россиян. От решения этого вопроса зависят благосостояние и социальное самочувствие граждан, подчеркнул Владимир Путин. «Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались — ни в царские времена, ни в советские. Всё для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая», — заключил президент.