«Сегодня в стране самый крупный инвестор — это население»

В 2025 году планируется удержать планку в более чем 100 млн кв. м введенного жилья, но уже сейчас намечается тревожная ситуация: ввод новых проектов снизился на 24% и уже по начатым инвесторы приостанавливают стройку . Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Для стабилизации ситуации подготовлено порядка 30–40 мер поддержки, которые будут предложены кабмину. Среди них — сохранение и расширение ипотечных программ, увеличение объема субсидируемого кредита, точечная поддержка застройщиков и другие . Также, по его словам, по поручению президента уже разработана программа модернизации ЖКХ, которая окажет влияние на 20 млн россиян .

«Подготовили порядка 30–40 мер для поддержки стройотрасли»

— Марат Шакирзянович, в прошлом году в России было введено более 107 млн кв. м жилья, что было сопоставимо с 2023-м. В этом году вы сказали, что будут также стабильные показатели, но нужно разработать комплексный план поддержки отрасли. Готов ли этот план и что он будет в себя включать?

— За счет того, что с 2020 по 2024 год мы очень системно работали по жилью вместе с командами губернаторов на уровне правительства, сделали хорошие заделы. В 2023–2024-м было запущено много новых проектов, сильный плюс дала ипотека, особенно льготная, она простимулировала людей на то, чтобы вкладываться в жилую недвижимость, улучшать свои жилищные условия . И вот на этих достигнутых результатах мы вошли в 2025 год. По итогам трех месяцев объем ввода жилья превышает уровень 2024-го. Это говорит о том, что в этом году мы гарантированно сдадим более 100 млн кв. м жилья . Но в то же время уже сейчас видим очень тревожные сигналы, которые говорят о том, что есть риски впереди. Так, уже меньше на 24% стало строиться новых проектов. Если в предыдущие годы они росли, каждый год было всё больше и больше, то сейчас впервые за пятилетнюю историю на шестой год количество новых проектов уменьшилось .

Второе — мы видим, что даже по начатым проектам инвесторы приостанавливают стройку. Разрешение на строительство получили, а на стройку не выходят — ждут, когда снизится ключевая ставка . Также мы видим уменьшение ипотеки почти в два раза по сравнению с 2024 годом. И что особо беспокоит, уменьшение ипотеки в индивидуальном жилье — оно дает наибольший объем ввода . За прошлый год уже введено 62 млн кв. м — это лучший итог за всю историю ввода жилья, но сейчас банки не выдают ипотеку на ИЖС, что не стимулирует людей вкладываться в индивидуальное жилищное строительство .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Такие тревожные сигналы нас беспокоят. Через два-три года, к сожалению, если сейчас не будем предпринимать никакие меры, можем увидеть негативные последствия, вплоть до резкого падения объема ввода жилья. Поэтому сейчас действительно готовим комплекс мер .

— Расскажите о них поподробней.

— Мы провели рабочую группу со всеми губернаторами, то есть рабочую группу Госсовета, обсудили все вопросы и предложения, собрали банковские сообщества, застройщиков, выслушали мнение людей и подготовили порядка 30–40 мер, которые будем предлагать правительству, президенту для того, чтобы поддержать рынок жилищного строительства . Ведь сегодня в стране самый крупный инвестор — это население . Мы должны создать такие условия, чтобы население гарантированно могло и дальше вкладываться своими средствами, чтобы улучшать свои жилищные условия. Потому что если посмотреть итоги прошедшего года, прошедших пяти лет, у нас 21 млн семей сделали это. Люди покупают однушку, меняют ее на двушку, двушку на трешку. То есть идет процесс улучшения жилищных условий, и это здорово поддерживает и влияет на демографию, поддерживает развитие экономики . У нас, например, у ряда регионов сегодня доходы, консолидированный бюджет от развития строительства составляет более 15%. Это еще и наполнение налоговой базы регионов соответственно выполнению всех социальных обязательств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вы сказали, что готовится 30–40 мер поддержки. Какие из них будут касаться напрямую людей? Ведь все-таки льготной ипотеки сегодня уже нет, есть только семейная, но она в полной мере не покрывает всех тех людей, кто хочет приобрести жилье или его обновить.

— В первую очередь это будет продление мер семейной ипотеки, потому что для бюджета такие льготы обходятся очень дорого . Независимо от того, какая ставка, человек всё равно платит только 6%, а разницу банкам возмещает государство. В этом году эта цифра будет точно больше 1 трлн рублей при сегодняшней ключевой ставке . Поэтому первая и самая главная мера — это удержание взятых на себя обязательств и оплата банкам процентов по ипотечным кредитам. За счет этой меры хотим удержать планку для тех, кто уже получил кредиты.

Также мы надеемся расширить ипотеку. Например, сейчас ипотека для Дальнего Востока плохо развивается — она пока не набрала тех темпов, которые мы ожидаем. Планируем увеличить темпы ипотеки на новых территориях . Она набирает объемы, но пока недостаточными темпами. Еще одна программа — IT-ипотека, на сегодняшний день фактически приостановилась, потому что нет дополнительной поддержки для банков.

Самое главное сегодня — создать условия, чтобы люди, которые вложились в жилье, знали, что оно будет достроено . Соответственно, необходимо поддержать и застройщиков, чтобы они все-таки ввели это жилье, так как сегодня у них растет стоимость кредитных ресурсов и появляются риски недостройки домов . Рассматриваем и другие стимулирующие меры, например, рассрочку от застройщиков . Если они хотят ее дать сегодня по уже введенным домам, по проданным квартирам, прорабатываем меры, чтобы они были защищены. Также рассматриваем различные вопросы налоговых послаблений .

Фото: ИЗВЕСТИЯ

У нас есть и предложение увеличить объем субсидируемого кредита . Эта мера всеми поддерживаемая, потому что сегодня государство субсидирует в основном по России кредит на 6 млн рублей, а в четырех крупных регионах — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 12 млн. Но во многих регионах уже и шестимиллионного кредита не хватает. То есть квартиры уже стали стоить дороже, чем 6 млн, и люди просят увеличить этот лимит .

«Одно рабочее место в строительстве дает до восьми рабочих мест в других смежных отраслях»

— А насколько планируете увеличить лимит?

— Идет обсуждение, ведь это очень капиталоемкие вложения. С точки зрения поддержки спроса, это, конечно, очень правильно. Но с точки зрения бюджета — очень большие дополнительные затраты. Поэтому мы сейчас с Министерством финансов, со всеми коллегами в ежедневном режиме проводим такие консультации. Для нас сегодня поддержка жилищного строительства — это первое, что дает людям гарантию, что они получат жилье. А второе, это еще и очень мощный фактор развития экономики, потому что строительная отрасль имеет очень большой мультипликативный эффект — например, одно рабочее место в строительстве дает до восьми рабочих мест в других смежных отраслях . И когда у нас начинает съеживаться стройка, другие отрасли начинают тоже съеживаться. Производство стройматериалов, транспорт, услуги, — все, что связано со стройкой. Поэтому мы думаем, как комплексно поддержать эту программу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вы назвали семейную ипотеку, IT-ипотеку, дальневосточную ипотеку, то есть все уже действующие сегодня программы. А какие-то новые программы не планируется ли вводить?

— Нет, пока мы никаких новых программ не планируем, хотим удержать то, что есть. Как я сказал, более 1 трлн рублей составят затраты бюджета на поддержку уже существующих проектов, которые, кстати, изначально не были заложены. Мы не планировали, что ставка будет так долго сохраняться на таком высоком уровне. Поэтому нам бы удержать те обязательства, которые уже взяли на себя .

— Вы затронули вопрос поддержки застройщиков. А как много из них сегодня находятся в зоне риска — в предбанкротном или банкротном состоянии? Какие меры планируются для них?

— Я пока не могу сказать, что пошел процесс банкротства застройщиков. Мы такого пока не видим. Есть договоренность с губернаторами, чтобы они усилили контроль за застройщиками . Потому, что кому-то нужно помочь, у кого-то какая-то своя финансовая ситуация или может, кому-то просто вовремя сети нужно подключить или оформить разрешительные документы, чтобы сдать дом. Все это мониторят губернаторы на местах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сегодня тревожит то, что сроки сдачи порядка 100 тыс. квартир сдвинулись вправо. Это пока не критично, но уже тревожный сигнал . Если 100 тыс. квартир — это практически 100 тыс. семей и срок сдвигается более чем на шесть месяцев, — это уже потенциальный риск. Поэтому мы смотрим за тем, какая ситуация складывается у застройщиков и если потребуются какие-то меры, оперативно будем их принимать .

— Это будут точечные меры в отношении конкретно каждого застройщика?

— Точечные, да.

«Порядка 1,5 трлн рублей в течение шести лет пойдет на инфраструктурные бюджетные кредиты»

— В России утверждена стратегия пространственного развития страны до 2030 года с прогнозом до 2036-го. На что будет сделана ставка и какой объем средств необходим для ее реализации?

— Схема построена следующим образом. Во-первых, за последние годы добавились новые территории, которые сильно повлияли на стратегию пространственного развития, серьезно поменялись транспортные приоритеты . Если мы раньше много грузов отправляли на Запад, то теперь основной объем идет на Восток. Все эти изменения приводят к тому, что приходится пересматривать стратегию развития как транспортных коридоров, так и опорных населенных пунктов .

В эти опорные пункты вошли все крупные столицы, города-миллионники, так называемые агломерации — их у нас 105. Мы определили те, которые для каждого региона имеют свое стратегическое значение . Потому что одновременно делать улучшения на всей территории страны сложно. Мы договорились, что существующую систему поддержки оставляем для всех одинаковой, а для опорных населенных пунктов выделяем дополнительные меры — такие как инфраструктурные кредиты, допфинансирование, участие в национальных проектах. Всего сегодня 2160 опорных пунктов и сейчас ведем учет, сколько нужно денег, чтобы поднять там качество жизни на 30% к 2030 году. Идет огромная работа с регионами и каждый опорный пункт определяют сами губернаторы. К концу года планируем установить необходимый объем средств . На это потребуется несколько триллионов рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— На какой период?

— До 2030 года. Ведь задача к этому сроку улучшить качество жизни по 15 основным показателям на 30% . Это развитие уличной дорожной сети, социальных объектов, ремонт школ, детских садов, создание комфортной среды, улучшение жизни, коммунального хозяйства, объем ввода жилья и капитальный ремонт жилого фонда и так далее. То есть это такой очень большой интегральный показатель, который мы должны в 2030 году достигнуть.

— Вы говорили, что для развития регионов сегодня активно используются инфраструктурные бюджетные кредиты. Какой объем средств уже выдан в 2024 году и планируется на 2025-й? Какие проекты удалось реализовать?

— В прошлом году на инфраструктурные бюджетные кредиты было выделено примерно 250 млрд рублей. На этот год у нас та же сумма. Часть этих средств перешла с ранее действующей четырехлетней программы в размере 1 трлн рублей. Планируем в ближайшие три года ежегодно также направлять по 250 млрд рублей на инфраструктурно-бюджетные кредиты . Это займы на развитие инфраструктуры сроком на 15 лет под 3%. Среди проектов — строительство дорог, сетей, социальных объектов. Регионы очень заинтересованы в этом, особенно в кредитах на модернизацию коммунальной инфраструктуры .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Мы надеемся, что порядка 1,5 трлн рублей в течение шести лет пойдет на инфраструктурные бюджетные кредиты. Сред других инструментов — инфраструктурные облигации Дом.РФ, которые выдаются под 4% на 15 лет. Это тоже востребованный механизм, который дает возможность вложения в различную инфраструктуру . Заявок сегодня значительно больше, чем имеется денег. Пока ключевая ставка высокая, планируем направить 200 млрд рублей на эти инфраструктурные кредиты, но надеемся еще где-то на 100 млрд рублей этот лимит увеличить .

— Какие крупные проекты уже удалось реализовать за счет этих средств и какие планируется в этом году?

— Из крупных проектов, которые реализовываются, знаковые — это метро в Нижнем Новгороде, в Красноярске, в Челябинске, метротрамваи, очистные сооружения на Черноморском побережье, в Краснодарском крае . Это также дороги, которые связаны, например, с обходом Тольятти. Это также большое количество различных инженерных сетей, дорог внутри микрорайонов, социальных объектов. На деньги, которые были выделены, уже построено 560 объектов . Ранее мы никогда не вкладывали такой объем средств именно в инфраструктуру. Но видим, что комплексное развитие территории идет во многих населенных пунктах, если раньше строили в основном точками только, то теперь уже появляются крупные проекты жилищного строительств . С охватом большой территории, где сразу комплексные сети решаются, и транспорт, и социальные инфраструктуры, и создаются рабочие места, что тоже очень важно при возврате.

«Регионы подали заявки уже на более 525 млрд рублей на модернизацию ЖКХ»

— Президент Владимир Путин ранее поручил разработать программу модернизации ЖКХ, которая окажет влияние на 20 млн россиян. Как идёт ее подготовка? Какое финансирование предусмотрено? И когда мы увидим ее результаты?

— Программу мы действительно составили, но пока по ней есть дефицит средств. Ранее подразумевалось, что по 150 млрд рублей в год мы будем получать на модернизацию коммунальной инфраструктуры, бесплатные деньги, прямые бюджетные вливания . 250 млрд в год должны были быть инфраструктурно-бюджетными кредитами, из которых не менее 50% пойти на ЖКХ. Сегодня мы видим, что регионы подали заявки уже на более 525 млрд рублей на модернизацию ЖКХ .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Ранее у многих предприятий не было инвестпрограмм так как у них не было 100%-ной собираемости. Не хватало денег на модернизацию, поэтому сейчас мы заложили в тарифе 1,5% инвестиционный сбор . И вот благодаря этому мы считаем, что источник появится, и мы более активно начнем модернизировать все сети.

В плане на ближайшие шесть лет модернизировать порядка 50 тыс. км сетей . Это значит сокращение потерь в сетях, что в конечном итоге и оплачивает потребитель. Это надежность водоснабжения, теплоснабжения. Программа не просто разработана, она уже реализовывается. Суммарно надеемся, что не менее 20 млн человек улучшат качество предоставляемых им коммунальных услуг .



— А в платежках ЖКХ это как-то отразится?

— Нет. Повышение тарифа идет планово, сверхповышения не планируется . Мы согласовали это с ФАС по каждому региону, с Минэк, со всеми, кто задействован в этом вопросе, и, в первую очередь, с регионами, потому, что заявки подают они. То есть, где какой тариф можно применять. Поэтому такая тарифная политика согласована, и надеюсь, что она даст свои результаты .

«Отремонтировали все федеральные дороги в новых регионах»

— До прошлого года незавершенное строительство финансировали по федеральной адресной инвестиционной программе. Сейчас это комплексная госпрограмма «Строительство». С чем связаны изменения и как помогут решить проблему долгостроев?

— У нас поменялись подходы к реализации программы. Сегодня в штабном режиме каждый четверг мы рассматриваем, как идет ход исполнения тех или иных программ. Каждый губернатор со своими командами смотрит все виды федеральной помощи, как прямые вложения, так и в виде субвенции, дотации или субсидии. За счет этой организационной работы нам удалось ввести многие объекты. Мы смогли, во-первых, за прошлый год выйти на финансирование 99,5% программ и значительно увеличить количество вводимых объектов. Надеемся, что также и в этом году будем эту работу проводить . Задача непростая, ведь в ряде сложных объектов есть еще импортные поставки, влияют также курсовая разница, недостаток трудовых ресурсов, транспортные ограничения. Но благодаря такому ручному управлению большую часть проблем удается решить.

Конечно, есть объекты, которые в срок не построены. Мы их разбираем в ручном режиме, смотрим, почему, какие меры нужно принять, чтобы все-таки их достроить. И благодаря тому, что президент два года назад принял решение о выделении дополнительных средств на достройку долгостроев, нам удалось завершить ряд знаковых объектов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко



Например, мы закончили новый корпус Третьяковской галереи . Я недавно там был. Это очень хорошая выставка художников-передвижников, очень достойный объект получился в центре Москвы. Также заканчиваем Политехнический музей в Москве, закончили музей мирового океана в Калининграде — он строился наверно 15 лет, а также в Санкт-Петербурге историческое здание консерватории Римского-Корсакова . Эти объекты мы закончили. В течение двух-трех лет также планируем завершить и Пушкинский музей.

— Возвращаясь к вопросу транспортной инфраструктуры для связи новых регионов с остальной частью страны, какие здесь крупные проекты планируется реализовать в ближайшее время?

— Мы идем по новым территориям несколькими этапами. Первый этап — это приведение в нормативное состояние автомобильных дорог . Начали с того, что расширили пропускную способность всех пунктов пропуска. Теперь все они имеют пропускную способность в 2-10 раз выше, чем было раньше.

Также идет ремонт основных федеральных дорог. Один из самых важных участков — это дорога вдоль Азовского моря, то есть фактическая связь от Ростовской области до Крыма, альтернативная связь с Крымским мостом . Она приведена в порядок. Также полностью отремонтированы ряд участков, например, от Мариуполя до границы с Ростовской областью, практически до Таганрога, — мы сделали полноценную четырехполосную дорогу . Кроме того, окончательно утвердили трассировку обхода Мариуполя и шаг за шагом до 2030 года практически всю дорогу модернизируем, доведем ее до четырех полос . Она будет и как транзитный коридор в Крым, альтернатива Крымскому мосту, и как развитие туристического потенциала новых регионов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Плюс мы отремонтировали все федеральные дороги, они у нас уже в нормативе на 60%. То есть по ним мы достигли показателя, близкого к среднероссийскому . Сейчас выделяем средства на региональные дороги, на проведение уличной дорожной сети в нормативное состояние. Задача к 2030 году по дорожному строительству, по состоянию дорог, быть не ниже среднероссийского уровня . И по тому темпу, как мы идем, уверены, что у нас это получится. Это что касается автомобильного транспорта. Что касается железнодорожного, то мы восстановили часть железных дорог. Например, уже готовы отправлять пассажирские поезда и в Крым, и в Москву, и в Санкт-Петербург . Но единственное, противник все время пытается подрывать железные дороги, пытается какие-то диверсии проводить . Поэтому мы с целью безопасности пока не запускаем пассажирское движение. Но у нас к этому все готово. Включая отремонтированный полностью вокзал РЖД в Мариуполе .

Следующий шаг — это развитие портовых мощностей. Пока из-за оперативной обстановки не все удается запустить полноценно в работу, но у нас есть и планы по восстановлению всех портовых сооружений, по увеличению грузооборота.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ну и последнее — готовимся к восстановлению Мариупольского, Донецкого, Мелитопольского аэропортов. Как только оперативная обстановка позволит, мы быстро эти аэропорты восстановим, и будет еще и авиационное сообщение.

— Оценивали ли сколько средств понадобится для их восстановления?

— В среднем аэропорт будет стоить порядка 1,5-2 млрд рублей. Ситуация там более-менее, они не так сильно пострадали. Полностью придется строить здания аэропортов, а по взлетным полосам можно обойтись ремонтом. Думаю, что за год-два мы их все восстановим как появится такая возможность.