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Закатали в асфальт: в РФ перевыполнен план по строительству автотрасс

В правительстве обсудили перспективы развития дорожной отрасли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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План по строительству и реконструкции автотрасс, заложенный в нацпроект «Безопасные качественные дороги», перевыполнен. Финансирование дорожной отрасли на ближайшую пятилетку будет увеличено: правительство дополнительно выделило на строительство трасс 46 млрд рублей. На что пойдут эти средства и в каком направлении будет развиваться дорожная отрасль в ближайшие годы, выясняли «Известия».

Километры автотрасс

С 2018 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в регионах уложено почти 1 млрд кв. м асфальтобетонного покрытия, из них 140 млн кв. м появились в нынешнем году. Об этом на оперативном совещании заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Ключевые показатели нацпроекта БКД перевыполнены, подчеркнул он.

«При плановом показателе 50% региональных дорог в нормативе мы выполнили 54,8%. За этими 4,8% — дополнительно 25 тыс. км дорог отремонтировано», — отметил вице-премьер.

ДТП
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Он рассказал, что в нормативное состояние приведена дорожная сеть 105 крупнейших городских агломераций, а это примерно 98 тыс. км дорог. Марат Хуснуллин подчеркнул, что, несмотря на увеличение уровня автомобилизации на 9%, а интенсивности движения на федеральных трассах на 53% с 2018 года, аварийность и смертность на дорогах снизились на 20%.

«Это очень непростой показатель, но мы его совместно с регионами и МВД смогли выполнить», — заявил заместитель председателя правительства.

За 11 месяцев текущего года, согласно оперативным данным Госавтоинспекции, на федеральных трассах произошло чуть более 11 тыс. ДТП, что на 8,5% ниже показателей за аналогичный период 2023 года. В этих автоавариях погибли почти 3,2 тыс. человек (снижение на 8%) и более 15,8 тыс. (–10%) получили ранения.

Новые объекты

В уходящем году в России появилось несколько десятков новых и реконструированных автомобильных трасс. В середине июля на магистрали М-11 «Нева» открылось движение в обход Твери, что избавило автомобилистов, едущих из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, от необходимости выезжать на старую дорогу в Тверской области. Также летом началось движение по реконструированным участкам дорог в Курской и Волгоградской областях. Осенью были сданы обход Кемерово, модернизированные отрезки федеральных дорог М-5 «Урал» в Пензенской области и М-7 «Волга» в Пермском крае.

Мост

Мост Северного обхода Твери на 155-м км трассы М-11 «Нева»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сразу несколько крупных дорожных объектов были сданы в эксплуатацию в конце декабря. В частности, на ЦКАД появился обход поселка Малые Вяземы, разгрузивший эту магистраль от многокилометровых пробок перед железнодорожным переездом, открылось движение по Мытищинской хорде, соединившей Дмитровское и Ярославское шоссе в Подмосковье. В Краснодарском крае открылась скоростная магистраль, соединившая трассу М-4 «Дон» с Крымским мостом, в Чечне, Красноярском крае и Волгоградской области сданы в эксплуатацию обходы Гудермеса, Канска и Волгограда. В Чувашии на трассе М-7 «Волга» открылось движение по новому мосту через реку Сура, а в Ленинградской области завершилась реконструкция участка трассы А-181 «Скандинавия».

На прошлой неделе правительство выделило на дорожную отрасль дополнительно 46 млрд рублей, что позволит привести в порядок около 418 км автомобильных трасс. Эти средства будут направлены на капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области, а также строительство дорог в Татарстане и создание обходов населенных пунктов в Башкирии. Кроме того, часть дополнительного финансирования будет направлена на строительство автомобильного моста через Обь в районе Сургута.

Как заявил на совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин, в расширенный пятилетний план дорожной деятельности включены создание и реконструкция ряда новых инфраструктурных объектов.

Река

Река Обь

Фото: ТАСС/Сергей Зубков

— Это обход Мариуполя, мост через реку Туманную и государственную границу с Корейской Народно-Демократической Республикой, а также ремонт участков дорог в Донецкой и Луганской народных республиках, — отметил премьер-министр РФ

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сейчас завершается актуализация плана дорожной деятельности до 2030 года. При этом подходы к строительству автотрасс и развитию дорожного хозяйства будут сохранены в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни», подчеркнул он.

Сохранить начатое

По мнению заместителя председателя общественного совета при Минтрансе РФ Ильи Зотова, одной из основных задач нового нацпроекта является сохранение высокого темпа строительства новых и реконструкции уже имеющихся трасс, набранного дорожниками в предыдущие годы.

Минтранс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Это позволит обеспечить стабильное развитие сети автомобильных дорог в нашей стране и достигнуть снижения аварийности и смертности на них до показателей, установленных президентом России: в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2035 году, — заявил он «Известиям».

По его словам, наиболее важными инфраструктурными проектами в дорожной отрасли, которые необходимо завершить в ближайшее время, являются продление трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга, а затем до Тюмени, а также строительство новой автодороги от Джубги до Сочи. Также он считает необходимым уделить особое внимание развитию дорог на Севере и Дальнем Востоке.

— Появление дорог в этих регионах сделает их доступнее для жителей остальной территории России и позволит улучшить качество жизни граждан, проживающих в них, — считает Илья Зотов.

При этом, подчеркивает заместитель председателя общественного совета при Минтрансе, другие субъекты Федерации также не должны быть обделены вниманием дорожников. Развитие автомобильных трасс должно быть комплексным, во всех регионах страны, отмечает он.

Строительство
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Член Общественной палаты РФ, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает, что без комплексного развития дорожной отрасли с учетом региональных особенностей эффект от строительства новых трасс будет небольшим.

— Какой смысл строить новую трассу или расширять уже имеющуюся в одном регионе, если на границе с соседней областью она упрется в старую узкую дорогу? Очевидно, что это не приведет к увеличению пропускной способности трассы и не сделает поездку по ней более удобной и безопасной, — заявил он в беседе с «Известиями».

Помимо сохранения темпов строительства дорог новый нацпроект должен обеспечить координацию и взаимодействие федеральных и региональных властей в вопросах развития дорожной отрасли, считает Валерий Солдунов. По его словам, нынешний уровень их взаимодействия обеспечивает активное развитие как федеральной, так и региональной сети автодорог. Его необходимо постараться сохранить и увеличить в ближайшие годы, считает эксперт.

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