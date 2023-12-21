Восточный экспресс: открыто движение по трассе М-12

Президент России Владимир Путин открыл движение по последним участкам трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Запуск этих отрезков магистрали позволил сократить время в пути почти в два раза. Что дала новая дорога и во сколько обойдется проезд по ней, выясняли «Известия».

На платной трассе М-12 «Восток» закончено строительство последних участков, благодаря чему у автомобилистов появилась возможность добраться из Москвы до Казани за 6–6,5 часа прежних 12−13 часов. Старт движению транспорта по новым отрезкам магистрали по видеосвязи дал президент Российской Федерации Владимир Путин.

«С Богом! Разрешаю», — сказал глава государства.

С серьезным опережением графика

Путин поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве дороги, за высокий темп и завершение работ с серьезным опережением графика. Президент подчеркнул, что надежные транспортные артерии для России имеют принципиальное, стратегическое значение.

— В целом по России по итогам текущего года будет построено и реконструировано, приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км федеральных региональных и местных дорог, — сказал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемония открытия автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В числе обозначенных Путиным приоритетов — дальнейшее развитие трассы «Восток». Ее предстоит продлить до Екатеринбурга и Тюмени. Также в планах — расшивка узких мест маршрута «Россия» на территории Дальнего Востока, включая подъезды к Владивостоку.

— Cегодня открывается самый масштабный проект — трасса М-12 «Восток». Появление этой трассы, около которой проживают более 50 млн человек, позволит создать более 85 тыс. новых рабочих мест, снизить аварийность и дорожно-транспортный травматизм. Совместная работа администрации президента, правительства, Федерального собрания, региональных властей, бизнеса позволили нам построить эту дорогу в кратчайшие сроки. Мы раньше так никогда не строили! — заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал, что сам проехал за рулем Aurus Komendant до Москвы.

— Такой дороги я раньше не видел! Всё продумано, всё на высшем уровне, — поделился он впечатлениями.

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что новая трасса станет стимулом для развития автотуризма и бизнеса в регионе. Вырастет и туристический потенциал Нижегородской области, отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— Жители Нижегородской области смогут в полтора раза быстрее добраться как до Москвы, так и до Казани, — подчеркнул он.

810 километров за три года

Трасса М-12 «Восток, протяженностью 810 км, проходит через пять регионов: Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также республики Чувашия и Татарстан. Эта дорога была построена «с нуля» в рекордные сроки: с момента начала работ до сдачи в эксплуатацию всей автомагистрали прошло менее трех лет.

Строительство моста через Волгу Фото: ГК «Автодор»

Новая дорога имеет по две–три полосы для движения в каждом направлении, встречные транспортные потоки разделены бетонными и металлическими барьерами, на всём протяжении магистрали установлены мачты освещения. Кроме того, для предотвращения выхода на проезжую часть диких животных с двух сторон дорожного полотна установлен высокий забор из сетки. Чтобы трасса не нарушала естественную среду обитания представителей фауны, на привычных маршрутах миграций диких животных построен 21 экопереход как под дорогой, так и над нею. А всего на новой трассе созданы 323 сооружения, включая мосты, эстакады и путепроводы. Самое крупное — мост с 28 опорами через Волгу в Татарстане. Его длина составляет 3362 м, а высота над рекой — около 50 м.

Вантовый мост через Оку Фото: ГК «Автодор»

Однако главным украшением трассы можно назвать уникальный вантовый мост длинной 1378 м через Оку, соединяющий Владимирскую и Нижегородскую области. При его строительстве впервые в нашей стране был применен метод «скользящей опалубки».

— Мы построили не только дорогу, но и инфраструктуру, которая позволяет ехать быстро и безопасно. На строительстве были задействованы более 30 тыс. человек строителей, которые работали каждый день, круглосуточно, несмотря на погодные условия, — отметил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Оплачивайте проезд

Как рассказал заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК «Автодор» Константин Макиев, проезд от Москвы до Казани по новой дороге на легковом автомобиле обойдется в 4481 рубль. Он уточнил, что к столице Татарстана с трассы можно съехать по двум развязкам: указанная сумма подразумевает выезд с платной трассы в районе Иннополиса.

— Если говорить о втором съезде на Казань в районе аэропорта, то в этом случае тариф от Москвы составит около 4800 рублей. Плата за проезд на участке от Москвы до Владимира составляет 1380 рублей, а до Нижнего Новгорода — 3721 рубль. Таким образом, средняя стоимость километра трассы М-12 «Восток» составляет 6,17 рубля, — отметил Константин Макиев.

Фото: ГК «Автодор»

Он также рассказал, что через каждые 50–60 км на трассе расположены заправки, в том числе мультифункциональные комплексы с кафе, зонами отдыха, детскими площадками, душевыми кабинами и даже прачечными.

Трасса М-12 «Восток» является второй после ЦКАД платной российской дорогой, на которой действует система «Свободный поток», не предусматривающая будок со шлагбаумами для оплаты проезда. Как рассказал генеральный директор компании «Единый оператор» Марсель Нигметзянов, вместо них на дороге установлены 19 основных и 19 резервных рамок, которые при помощи датчиков и камер идентифицируют транспортное средство и определяют тариф на проезд.

— По расчетам, система «Свободный поток», по сравнению с традиционной схемой со шлагбаумами, позволяет сэкономить до полутора часов, — отметил он.

Марсель Нигметзянов также рассказал, что вся трасса оборудована системой видеонаблюдения с искусственным интеллектом, что позволяет повысить безопасность проезда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Зафиксировав инцидент, система самостоятельно определяет, что произошло — будь то сломавшийся автомобиль, упавший груз, пешеход на проезжей части или ДТП. Данные поступают к диспетчерам, на информационных табло появляются сообщения, предупреждающие других водителей о том, что впереди на дороге какое-то происшествие, им заранее предлагается перестроиться в другую полосу и снизить скорость, — рассказал он.

Марсель Нигметзянов также отметил, что к месту любого инцидента сразу выезжает экипаж аварийных комиссаров, который при необходимости окажет техническую помощь в случае поломки машины, подвезет топливо, если рассеянный водитель вовремя не заправился и остался без горючего. В случае серьезных происшествий к месту направляются полиция, медики, другие оперативные службы.

Региональный эффект

Регионы, через которые проходит новая трасса, уже оценили эффект от ее появления. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николая Тинякова, 216-километровый участок, который проходит по территории региона, активно используется водителями, прежде всего, транзитного транспорта.

— Это, конечно, разгрузило федеральную трассу М-7 «Москва – Волга», которая проходит по городам Покрову, Петушкам, Владимиру, Вязникам, что создавало массу неудобств. Много было проблем с безопасностью дорожного движения. Много гибло и травмировалось не только водителей, но и пешеходов. С введением этого участка мы уже видим позитивный эффект. Транспортный поток, особенно с открытием сквозного движения до Казани, начал активно уходить на М-12. Это заметно снизило аварийность, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Николай Тиняков также отметил импульс в развитии туризма и экономики региона, который дает новая дорога. По его словам, она позволит увеличить поток путешественников в Суздаль и другие туристические города области, а также будет способствовать появлению новых рабочих мест в регионе.

Аналогичной точки зрения придерживаются и в соседней Нижегородской области. Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев отметил, что запуск движения по М-12 уже серьезно разгрузил другие трассы области. Он рассказал, что с ее появлением власти региона рассчитывают на значительное увеличение потока туристов к центру паломничества в Дивеево, рядом с которым проходит новая магистраль. Ежегодный турпоток оценивается в более чем 2 млн человек. По его словам, общий объем инвестиций в логистические центры, которые будут открыты рядом с трассой, и другие виды бизнеса, связанные с дорогой, оцениваются в несколько миллиардов рублей.

Фото: ГК «Автодор»

Интерес к созданию логистических центров рядом с трассой М-12 виден уже сейчас, рассказал заместитель председателя кабинета министров республики Чувашия Павел Данилов. Несмотря на то, что по территории республики новая дорога проходит на сравнительно небольшом участке (96 км), на ней расположены две очень важные для региона транспортные развязки.

— Одна находится в районе городов Алатырь и Шумерля, вторая неподалеку от Канаша. Несмотря на то, что в Чувашии новая трасса была открыта совсем недавно, уже сейчас мы видим интерес бизнеса к созданию около этих развязок новых логистических центров, — отметил Павел Данилов.

Кроме того, появление дороги М-12 «Восток» сможет привлечь туристов в эти малые города, уверен он.

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