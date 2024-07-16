Маршрут достроен: Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева»

Завершено строительство скоростной автотрассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга, которая была задумана еще 20 лет назад. 16 июля Владимир Путин дал старт движению на ее последнем участке — Северном обходе Твери. Он позволит водителям сэкономить около часа в пути. Помимо этого, открылся маршрут по новой автодороге «Обход Тольятти» и по мосту через Волгу в составе транспортного коридора Европа – Западный Китай. Этот инфраструктурный проект позволит Москве активнее завоевывать рынки Казахстана и КНР. Среди комплексных задач, которые стоят перед руководством страны, остается развитие транспортных коридоров «Россия» и «Север – Юг», а также создание современной дорожной сети по всей стране, добавил Владимир Путин. Довольны ли автомобилисты новой трассой М-11 и что президент сказал о новой Lada Aura — в материале «Известий».

Польза нового участка трассы М-11 «Нева» в Тверской области

16 июля открылись новые участки сразу нескольких скоростных трасс. Среди них — Северный обход Твери трассы М-11 «Нева», старт движению по которой дал лично президент страны. Строительство этого участка стартовало еще весной 2022 года. Первый этап сдали в декабре 2023-го, а теперь он будет полностью открыт для автотранспорта. Фактически федеральная скоростная трасса М-11 «Нева» начала работать в полную силу.

— Сегодня здесь, в Твери, с опережением срока почти на год мы вводим в эксплуатацию один из объектов «Автодора» — современную 60-километровую автостраду в объезд города. Это, по сути, финальный, завершающий этап строительства трассы М-11 «Нева»,— сказал Владимир Путин на торжественной церемонии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Справка «Известий» Идея создания скоростной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом была поддержана Владимиром Путиным еще в декабре 2003 года. Общая протяженность трассы М-11 — 669 км. Разрешенная скорость на платных участках — до 130 км/ч. Стоимость проезда по М-11 с учетом нового участка составит от 3,2 тыс. рублей для легковых авто, от 6,6 тыс. — для грузовых. Стоимость проезда по Северному обходу Твери составит 540 рублей для легковых авто, 970 рублей — для грузовых.



Время в пути между столицами значительно сократится.

— Мы сейчас с вашим коллегой [инженером Василием Васильевым] разговаривали, у меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но он говорит, на час где-то, на 50 минут. Это уже заметно, — отметил Владимир Путин.

С открытием обхода Твери в целом сократится время в пути из северо-западной части страны до Самары, Казани, Екатеринбурга и Тюмени. Кроме того, по словам Владимира Путина, «появятся дополнительные, более удобные маршруты в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», а значит, поездки между крупными экономическими, культурными, историческими центрами нашей страны станут быстрее».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Важно обратить внимание, что новый скоростной участок обхода Твери станет завершающим не только для трассы М-11 «Нева», но и для транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Казани, который проходит по трассам М-11, ЦКАД, М-12 и будет полностью бессветофорным. Ранее движение здесь шло по участку бесплатной трассы М-10, проходящему через населенные пункты и имеющему несколько светофоров, — сказал «Известиям» автоэксперт, член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков.

После завершения церемонии открытия автодорожных обходов, Владимир Путин около получаса общался с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Они обсудили широкий круг вопросов — функционирование трассы М-11, поддержку военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Впрочем, что касается трассы, то определенные недоработки всё же остаются. Среди главных жалоб водителей — недостаток придорожной инфраструктуры, особенно АЗС. Нехватка заправок часто приводит к возникновению серьезных очередей. Как сказал «Известиям» председатель правления «Автодор» Вячеслав Петушенко, компания каждый год развивает сервисы вдоль дорог, работает над расширением газовых заправок, строительством гостиниц и логистических центров.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Президент 16 июля лично проехался по новой трассе с тем самым Василием Васильевым, который занимался возведением объекта.

— Покрытие хорошее, — заметил глава государства.



— Старались, — отреагировал пассажир.



Президент оказался за рулем новой модели АвтоВАЗа — Lada Aura. Эта машина стала пятой новинкой компании, которую протестировал президент. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, автомобиль главе государства понравился.

Президент РФ Владимир Путин за рулем Lada Aura Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Автомобиль Lada Aura — представительский седан, который могут начать выпускать осенью 2024 года, рассказал «Известиям» автоэксперт Виктор Травин. Он создан на базе Lada Vestа, однако отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда, оснащен двигателем 1,8 л, и имеет 122 лошадиные силы.

— Принципиальных отличий этого автомобиля от предыдущей модели Lada Vestа я, честно сказать, не наблюдаю. Это фактически всё то же, только с некоторыми дополнительными агрегатами, существенно ничего не отличается. Отделка похожа на кожу, удлиненная колесная база, чтобы заднем пассажиром было удобно, — сказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Историческое событие в сфере дорожной инфраструктуры

Во время церемонии в Тверской области Владимир Путин в онлайн-режиме открыл движение еще по одной автодороге — стокилометровому «Обходу Тольятти».

— Эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулёвской ГЭС, в целом поможет полнее раскрыть экспортный, логистический, промышленный, туристический потенциал Поволжья, — уточнил Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам президента, во время создания обеих дорог были возведены сложные технические сооружения, в частности, были проложены два новых моста через Волгу. Один, длиной свыше 700 м, построен в Тверской области. Второй, длиной более 3,7 км, — в Самарской области возле Тольятти (он вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России).

— У нас сегодня через Волгу одновременно открылось два моста. Никогда такого в истории не было, — подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

Введенная в эксплуатацию инфраструктура в Тольятти позволит Москве развивать сотрудничество на международных рынках.

— Сегодняшнее событие — это часть исполнения наших планов и международных договоренностей по развитию евразийской дорожной инфраструктуры, по обустройству российского участка маршрута Европа – Западный Китай от Санкт-Петербурга до Оренбурга и Сагарчина с выходом на Казахстан и далее на Китайскую Народную Республику, — отметил президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Общая протяженность коридора Европа – Западный Китай составляет 8,5 тыс. км, из них 2,3 тыс. проходит по территории РФ, 2,8 тыс. — Казахстана, 3,4 тыс. — Китая.

В числе других наших комплексных и системных задач — дальнейшее развитие не только транспортных коридоров «Россия» и «Север – Юг», но «создание современной дорожной сети по всей стране, во всех регионах, в городах и поселках, в сельской местности», подчеркнул Владимир Путин. В этом году опережение по этой работе составляет 14%, добавил Марат Хуснуллин.

В завершение церемонии Владимир Путин не только поблагодарил сотрудников «Автодора», но и вышел к ним со сцены сфотографироваться, дав обещание «не сбавлять темпов».