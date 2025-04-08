Учетный период: власти пересчитают все многоквартирные дома в России

Все жилые дома в России пересчитают и внесут в единую базу, где будут указаны их технические характеристики и состояние. Такие поправки к принятому в 2017 году в первом чтении законопроекту одобрил кабмин. Сейчас информация о жилищном фонде находится в разных базах, поэтому точное число объектов недвижимости неизвестно. Предлагается внести их в общую базу, где будет указано техническое состояние, в том числе и аварийность. В Госдуме сообщили, что отсутствие данных о состоянии многоквартирного дома ограничивает планирование развития и формирование программ по ремонту. О том, наведут ли новые изменения порядок в сфере недвижимости, — в материале «Известий».

Сколько жилых домов в России

В России проведут инвентаризацию всех многоквартирных жилых домов. Спустя восемь лет после принятия в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» поправки к нему 7 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Известиям» сообщили источники в кабмине.

Законопроект был рассмотрен Госдумой в 2017 году в первом чтении. Поправками в Жилищный кодекс предполагалось уточнить понятие госучета жилищного фонда как деятельности «по сбору, обработке и хранению информации об объектах жилищного фонда, отражающей их технические характеристики и состояние», следует из пояснительной записки. Сведения об объектах будут в виде электронных паспортов в ГИС ЖКХ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В ближайшее время законопроект планируют рассмотреть в Госдуме. Как указал председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, изменения позволят фактически начать восстановление госучета жилищного фонда.

— Сейчас такой учет не осуществляется, и это очень большая проблема, — подчеркнул он. — У нас есть регионы, где система бюро технической инвентаризации работает. Это Татарстан, Московская область, например. Но и в тех регионах, где техучет сохранился, он функционирует не в том объеме, что раньше.

Отсутствие данных о состоянии многоквартирного дома, по его словам, означает, что нет возможности планировать развитие, формировать качественные программы по ремонту, у управляющих организаций нет возможности обратиться к достоверным техническим документам, чтобы хорошо и правильно обслуживать жилые дома.

— Мы как минимум считаем необходимым дать регионам право восстанавливать техучет на своих территориях, — подчеркнул парламентарий. — Планируем в мае вернуться к предметному рассмотрению этого вопроса в Госдуме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Проектом поправок, который рассматривался правкомиссией спустя восемь лет, уточняется понятие «государственный учет жилищного фонда», которое представляет собой деятельность по сбору, обобщению и систематизации информации о технических характеристиках и состоянии жилищного фонда, содержащейся в ЕГРН и электронных паспортах многоквартирных и жилых домов.

Поправки позволят усовершенствовать механизм правового регулирования государственного учета жилищного фонда, сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, вносимыми изменениями уточняется регулирование представления информации, включаемой в электронный паспорт многоквартирного дома (МКД) и жилого дома, а также состав такой информации.

— Предусматривается, что форма электронного паспорта МКД, жилого дома, порядок его формирования и состав включаемой в него информации устанавливаются Минстроем, — добавил он.

Куда пойдут средства капитального ремонта

Застройщику многоквартирного дома или малоэтажного жилого комплекса, как указал Владимир Груздев, вменяется обязанность по размещению электронного паспорта МКД или электронного паспорта жилого дома в ГИС ЖКХ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Предусмотренный поправками срок вступления законопроекта в силу — с 1 сентября 2025 года, — отметил эксперт.

Сейчас положения о госучете жилищного фонда содержатся в постановлении правительства № 1301. Согласно ему, основу такого учета составляет технический учет, осуществляемый независимо от принадлежности жилфонда по единой системе, путем проведения технической инвентаризации. При этом техучет возлагается на специализированные государственные и муниципальные организации — унитарные предприятия, службы, управления, центры, бюро.

В поправках также указано, что в электронную базу занесут сведения о техническом состоянии многоквартирных домов по результатам их обследования для более эффективного проведения капитального ремонта, добавил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

— Такая система существовала до 2008 года, были бюро технической инвентаризации на федеральном уровне, — напомнил он. — Затем они были упразднены, и с тех пор такая информация не аккумулировалась. Поскольку в 2014 году был принят закон о капитальном ремонте в домах, возникла необходимость определить объективные критерии нуждаемости жилых домов в тех или иных видах работ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сейчас наиболее популярный способ для выстраивания очередности работ — дата постройки. Однако, по словам Павла Склянчука, возраст здания не всегда показывает фактическое состояние износа.

— Дом может быть старый, еще царской России, но достаточно крепкий и еще сохраняющий нормальные условия для проживания, — привел пример он. — В то же время есть дома, построенные в советский период, послевоенный или довоенный, и многие из них давно превратились в труху, поскольку использовались деревянные материалы для домостроения.

Основной проблемой, которая так затянула принятие законопроекта, было финансирование этой системы. Сейчас оно будет идти из федерального бюджета, что должно сделать программы капитального ремонта более эффективными.

Как меры повлияют на жильцов

Похожая инвентаризация сейчас проводится среди казенных земель для застройки, она продлится до 2027 года, сообщил в середине марта на заседании коллегии Росимущества вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сейчас в России данные о жилых домах разбросаны по разным базам: у Росстата — одни цифры, у ЖКХ — другие, у муниципалитетов — третьи, отметил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Из-за этого никто точно не знает, сколько в стране реально жилых домов и в каком они состоянии.

— Официально числятся, допустим, 3 млн домов, а по факту может быть 7 млн, просто они не внесены ни в одну систему, — отметил он. — Это дыра в учете, и она тянет за собой массу проблем. Единая база как раз и нужна для того, чтобы этот хаос закончился.

Кроме того, нахождение сведений в разных базах порождает дубли, пробелы, неточности и делает невозможным точное планирование, управление и инвестиционный анализ, добавил эксперт рынка недвижимости Евгений Ткачев.

— Создание единой цифровой платформы по принципу «одного окна» решает сразу несколько задач: актуализация технических данных о каждом жилом доме: год постройки, конструктивные особенности, степень износа, состояние инженерных систем, — сказал эксперт. — Интеграция всех реестров в одну архитектуру с доступом для государства, управляющих организаций и собственников.

А также планирование капитальных вложений в ремонт, модернизацию, электрификацию и газификацию — на основе объективных данных. Контроль и прозрачность использования средств Фонда капремонта и субсидий ЖКХ. Легализация неучтенного фонда — с выводом из тени объектов ИЖС и упрощением доступа к ипотеке и купле-продаже.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Поддержка градостроительной политики благодаря цифровой картине плотности, износа и распределения жилого фонда, — добавил Евгений Ткачев.

С ним согласился и эксперт в сфере недвижимости Владимир Жоков. По его словам, вся информация о домах, капремонтах, тарифах, управляющих компаниях и техническом состоянии зданий становится доступной в одной системе — это значит, что инвесторы и покупатели смогут быстро проверить, в каком состоянии дом, когда делался капремонт, кто управляет, есть ли долги и жалобы.

— Для девелоперов — чистые данные, легче анализировать старый жилой фонд — выявлять районы, где есть спрос на реновацию или комплексное развитие, — пояснил он. — Для государства — можно точнее планировать программы модернизации, субсидий и проверок.

Для государства единая база — это инструмент управления жилищным фондом, отметил Валерий Тумин.

— Появляется точное понимание: сколько домов, где, в каком состоянии, какие требуют срочного вмешательства, где нужно планировать программы переселения, а где — капремонт, — указал эксперт. — Это основа для нормальной, эффективной жилищной политики. Кроме того, это еще и контроль: исключаются ситуации, когда один и тот же дом числится в разных реестрах с разными характеристиками и на него идут двойные расходы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, появится прозрачность — и для людей, и для власти, добавил он.

— Во-вторых, можно будет более точно контролировать расходы на ЖКХ, быстрее выявлять фальсификации и «мертвые души» в жилищных субсидиях, — сказал Валерий Тумин. — В-третьих, это шаг к цифровизации отрасли: без единой базы невозможно построить по-настоящему цифровую систему управления городами и ЖКХ.

Цифровая паспортная система — это основа цифровой трансформации ЖКХ, управления жилищным фондом и долгосрочного стратегического планирования на уровне регионов и страны, подчеркнули эксперты.