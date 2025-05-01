Безлимит на всё: Минцифры изменило порядок выдачи IT-ипотеки

IT-отрасль остается одним из основных драйверов российской экономики. Власти продолжают поддерживать специалистов, работающих в этой сфере. Очередным шагом в этом направлении стала отмена лимитов на льготную IT-ипотеку. Выгодным такое решение окажется и для банков — кредитным организациям не придется останавливать популярное направление бизнеса и терять потенциальных клиентов , указывают эксперты. Как снятие лимитов отразится на сфере информационных технологий — в материале «Известий».

Облегчение задачи

Власти отменяют лимиты, установленные для льготной IT-ипотеки. Такое решение по согласованию с правительством приняло Минцифры РФ.

Ранее из-за высокой востребованности программы возникали ситуации, когда ее приходилось вынужденно приостанавливать — из-за исчерпания банками лимита, рассказали в пресс-службе министерства «Известиям». Для возобновления программы в этих случаях было необходимо решение правительства по установлению нового лимита.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На 2025 год он был установлен на уровне 825 млрд рублей. Решение об отмене, как ожидают в ведомстве, позволит поддержать большее число IT-специалистов.

Финансовая нагрузка на заемщиков при этом должна снизиться из-за сокращения дополнительных платежей по банковским комиссиям. Уровень субсидирования для банков с этой целью дополнительно увеличат на 1,5%.

« В настоящее время уровень возмещения банкам по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым с 1 мая по 31 октября на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство, составит 3% и 3,5% соответственно », — пояснили в ведомстве. Требования к заемщикам при этом останутся прежними .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Программа льготной ипотеки для специалистов, занятых в области информационных технологий, стартовала в 2022 году. За время ее работы банки выдали более 83,3 тыс. таких займов. К концу года, как ожидает министерство, их число увеличится до 91,5 тыс.

Превышение первоначальных ожиданий

В 2024 году цифровой сектор показал устойчивый рост — объем рынка информационно-коммуникационных технологий вырос почти на треть. А сам IT-сегмент — почти в полтора раза , что сделало его одним из ключевых драйверов российской экономики, напоминает координатор по взаимодействию с селлерами Федерального общества сетевой торговли Мирослав Радкевич.

— Когда государство субсидирует ипотеку для IT-специалистов и убирает лимиты, оно, по сути, инвестирует в стабильность всей этой системы. Айтишники — это не просто те, кто пишет код. Это специалисты, которые помогают бизнесу работать быстро и бесперебойно, — уточняет он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Востребованность льготной программы объясняется тем, что многие специалисты в сфере информационных технологий предпочитают работать удаленно или в гибридном формате , отмечает операционный директор IT-вендора «Базис» Ирина Сенатская. Таким сотрудникам крайне важно иметь комфортное рабочее пространство.

— В «Базисе», например, более половины специалистов живут и работают в регионах. Для них возможность взять ипотеку под льготный процент по-прежнему актуальна, — рассказывает собеседница «Известий».

Льготная ипотека — это хорошая мера для того, чтобы IT-специалистам было выгодно оставаться жить и работать именно в России. Наличие недвижимости в собственности оказывает сильное влияние на принятие этого решения, считает основатель агентства интернет-маркетинга OptimPro Антон Полилов.

— Это действительно хороший пример того, как государство решило вопрос не запретами и ограничениями, а тем самым «пряником», — полагает эксперт.

К основным причинам востребованности IT-ипотеки инвестиционный советник в реестре ЦБ, финансовый аналитик Юлия Кузнецова относит высокие цены на жилье, невысокую платежеспособность молодежи и привлекательные условия по ставкам. Критически важными для многих семей такие займы становятся в условиях высокой ключевой ставки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На фоне этих факторов объемы спроса превысили первоначальные ожидания государства, отмечает Полилов. Существующие ограничения часто приводили к вынужденным паузам в выдаче кредитов, указывает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Решение Минцифры позволит исключить такие сбои.

— Банки смогут выдавать кредиты в рамках программы без ожидания дополнительных распоряжений. Это особенно актуально на фоне высокой активности заемщиков, — считает парламентарий.

Снятие лимитов позволит большему числу людей улучшить свои жилищные условия и, как следствие, укрепит их связь с российской IT-индустрией, убежден член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Новые перспективы

Впрочем, отмена лимитов выгодна не только для IT-специалистов, но и для банков , отмечает Алексей Говырин. Благодаря ей кредитным организациям не придется останавливать популярное направление бизнеса и терять потенциальных клиентов. Таким образом, за счет этого инструмента банки смогут одновременно увеличить свой кредитный портфель и поучаствовать в социально значимом проекте, способствующем развитию российской экономики , полагает Никита Чаплин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К слову, вкладываться в маркетинг и продвигать именно эту услугу кредитным организациям не нужно, а вот возможность продавать дополнительные, более маржинальные продукты у них при этом имеется, уточняет Антон Полилов. Фактически программа становится для банков безубыточной или даже рентабельной за счет господдержки , обращает внимание Юлия Кузнецова.

— В условиях сжатия спроса на традиционные ипотечные продукты такие меры оживляют рынок и позволяют банкам сохранять активность в сегменте розничного кредитования , — указывает аналитик.

Важно также учитывать, что IT-специалисты — это высококвалифицированные работники со стабильным заработком, что делает их платежеспособными клиентами с низким уровнем риска, дополняет Мирослав Радкевич.

Увеличение субсидий банкам на расходы, связанные с сопровождением программы, окажет поддержку инициативе Минцифры, уверен Говырин.

— Это позволит частично компенсировать издержки финансовых организаций и смягчить дополнительную комиссионную нагрузку для клиентов, — считает депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Субсидии, которые власти предоставят банкам, по словам Чаплина, будут значительной суммой, за счет которой кредитные организации смогут с большей уверенностью наращивать объемы выдачи, не опасаясь за свою прибыльность.

Не единственное направление

Логика изменений, предлагаемых властями, демонстрирует стремление сохранить привлекательность IT-ипотеки как инструмента удержания и поддержки высококвалифицированных кадров в технологической отрасли, полагает Алексей Говырин.

— IT-ипотека — это не просто льготный кредит, это инвестиция в будущее нашей страны. Она помогает привлекать и удерживать талантливых специалистов в IT-сфере, что критически важно для развития цифровой экономики России, — согласен Никита Чаплин.

Однако для того, чтобы отмена лимитов на объемы выдаваемой IT-ипотеки придала новый импульс этому направлению поддержки специалистов, важно, чтобы ограничения были сняты и на приобретение жилья в Москве и Санкт-Петербурге , убеждена Ирина Сенатская. Отдельное внимание стоит уделить сотрудникам зарегистрированных в столице IT-компаний, живущим в регионах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Практика найма таких специалистов распространена во многих организациях, подтверждает директор по организационному развитию Группы «Рексофт» Фаина Лернер. Если сотрудник достаточно опытен и квалифицирован, компания не будет настаивать на его переезде в город, где расположен офис.

Есть у программы и другие ограничения, на которые стоит обратить внимание, указывает собеседница «Известий». Больше всего IT-ипотека востребована у молодых семей с детьми. И тот факт, что она действует только в рамках первичного строительства, становится проблемой.

— Семейные люди чаще ищут уже готовое жилье, куда можно въехать и жить. Такие семьи не имеют возможности ждать результатов строительства, особенно учитывая, что сейчас сроки сдачи часто затягиваются , — подчеркивает собеседница «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Кроме того, было бы разумно распространить такие меры поддержки и на других специалистов, участвующих в поддержании бесперебойной работы цифровой экономики России , считает Мирослав Радкевич. Среди них он выделяет селлеров, логистов и всех, кто задействован в работе цифровых платформ и экосистем.

— Это люди, которые обеспечивают развитие рынка и создают рабочие места. Если мы говорим о комплексной цифровизации страны, то было бы хорошо подумать и о поддержке таких участников, потому что без них никакая цифровая инфраструктура не заработает. Важно, чтобы такие меры стали частью более широкой политики поддержки всех представителей экосистемы цифровой экономики, — призывает эксперт.