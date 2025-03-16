Разрешите в айти: в России увеличился спрос на специалистов со знанием ИИ

В России резко подскочил спрос на узкопрофильных IT-специалистов — в три раза за год, к 2025-му на рынке образовалось более 30 новых направлений . Это, к примеру, оператор ИИ, промт-инженер, специалист по синтезу изображений и видео . Такие направления появляются из-за нехватки специалистов в отрасли. Кроме того, программы российских вузов не успевают обновляться на фоне динамичного рынка , отмечают эксперты. Они рекомендуют молодым специалистам налаживать контакты с отечественными компаниями, которые занимаются разработками в новых областях .

Какие новые специальности появились в IT-сфере

На отечественном рынке зафиксирована нехватка узкопрофильных IT-специалистов, спрос на них кратно вырос в России за год . Так, появилось множество вакансий, в которых упоминаются рабочие задачи, связанные с использованием искусственного интеллекта и нейросетей . Об этом «Известиям» рассказали в МТС Al и «Авито Работа», которые оценили рынок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В 2024-м их количество выросло в три раза по сравнению с 2023-м. При этом наниматели не только ищут специалистов, уже владеющих навыками работы с ИИ, но и предлагают кандидатам возможности обучения необходимым инструментам внутри компании , отметил директор категории «Офисные профессии» «Авито Работа» Кирилл Пшеничных.

— Мы наблюдаем и рост интереса к ИИ со стороны соискателей. По данным опроса, среди людей, умеющих работать с нейросетями, треть респондентов используют их для дополнительного заработка — например, берут проекты на фрилансе или дополнительные задачи на основной работе, — сказал он.

В связи с этим на рынке к 2025 году появилось более 30 новых направлений в IT-сфере , рассказали в пресс-службе MTS AI. Речь идет, в частности, о таких специальностях, как промт-инженер, когда специалист оптимизирует текстовые запросы для взаимодействия с большими языковыми моделями, LLM-инженер — работа с большими языковыми моделями и их внедрение в бизнес-процессы, разработчик мобильных приложений для IoT-устройств — специалист по кибербезопасности , который разрабатывает физические устройства и компоненты, а также оператор ИИ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, ряд специальностей связан с синтезом изображений, видео и речи, а также системами их распознавания, которые применяются для борьбы с дипфейками . В этом году могут «отделиться» специалисты по ИИ-агентам — программам или системам, которые действуют самостоятельно , чтобы выполнять задачи, например, отвечать на вопросы, управлять устройствами или играть в игры, принимая решения без постоянного контроля человека, добавили в пресс-службе.

— Узкие IT-специальности несут позитивные изменения для начинающих специалистов — для них порог входа в некоторые профессии, связанные с ИИ, снижается. Теперь для начала можно освоить узкую специальность, потом приступить к работе и развивать новые навыки уже в процессе карьерного роста , — считают в МТС AI.

Фото: Global Look Press/May James

Однако для системы образования такой тренд несет, скорее, вызовы, отметили там. Традиционные вузы, которые долго перестраивают учебные программы, не всегда успевают за динамикой рынка. В таких условиях особую важность приобретает сотрудничество между образовательными учреждениями и компаниями .

Как стать востребованным специалистом

Рост спроса на узкопрофильных IT-специалистов — закономерный результат быстрого развития технологий, особенно в области искусственного интеллекта . Задачи становятся сложнее и требуют высокой точности, компании стремятся привлекать экспертов с глубоко специализированными навыками , считает депутат Госдумы Антон Немкин.

— Проблема в том, что образовательные программы вузов часто не успевают адаптироваться к динамичным изменениям на рынке. Подготовка специалистов в новых областях требует гибкого подхода , включая ускоренные курсы, практическое обучение и тесное сотрудничество с бизнесом, — сказал Антон Немкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для успешного старта в таких направлениях, как ИИ и IoT, новичкам стоит налаживать связи с отечественными компаниями, которые уже занимаются этими разработками , отметил депутат.

Руководитель отдела подбора персонала технических функций VK Анна Тонких заявила «Известиям», что компания нанимает высококлассных IT-специалистов с помощью высокого темпа подбора и организации внутренних ротаций .

В компании сейчас открыто около 40 вакансий по различным направлениям ML (машинного обучения): по рекомендательным системам (RecSys), обработке естественного языка (NLP), синтезу изображений и видео , что особенно актуально для наших социальных сетей и медиаплатформ.

— Найму талантливых джун-специалистов помогают наши образовательные проекты совместно с ведущими вузами страны. На программах VK Education мы готовим кадры по востребованным IT-направлениям , включая ИИ, машинное обучение, большие данные, игровую разработку. Все программы прикладные и помогают растить специалистов с учетом актуальных задач бизнеса VK, — сказала Анна Тонких.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По ее словам, в рамках Инженерно-математической школы с НИУ ВШЭ идет подготовка специалистов. Также недавно компания запустили «Школу информатики, физики и технологий» в Санкт-Петербургском филиале ВШЭ для подготовки кадров в области ИИ.