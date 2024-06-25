Реестровые знаки: что последует за резким ростом выручки российских IT-компаний

Выручка IT-компаний увеличилась на 43% за 2023 год, следует из реестра, составленного в INFOLine. Госдума уже начала принимать правительственные поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на рост налога с прибыли IT-отрасли. Эксперты АРПП «Отечественный софт» предвидят, что далее IT-рынок будет консолидироваться, — мелкие игроки будут постепенно либо отмирать, либо поглощаться более крупными. По итогу останется несколько сильных компаний-разработчиков, развивающих свои экосистемы и способных конкурировать с мировыми гигантами. «Известия» разбирались в ситуации.

Прибыль в IT-секторе

В прошлом году отечественная IT-отрасль продемонстрировала впечатляющий рост, оставив значительный след в экономике. Выручка российских IT-компаний увеличилась на 43%, а объем реализованных продуктов и услуг вырос в 2,5 раза, достигнув 3,1 трлн рублей. Такие цифры опубликованы в новом реестре «Крупнейшие IT-компании РФ. 2024 год», составленном аналитиками INFOLine (есть в распоряжении «Известий»).

По итогам 2023 года в реестре отечественного ПО было зарегистрировано почти 20 тыс. российских программных продуктов. В 2022 году этот показатель составлял около 15,1 тыс.

Ритейл, банковский сектор и телеком являются сегодня лидерами цифровой зрелости, отмечают в INFOLine. С проблемами в адаптации к цифровой реальности сталкиваются ТЭК, металлургия и машиностроение. Однако и в этих отраслях отечественные технологические разработки появляются и внедряются активнее, чем в предыдущие годы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По предварительным подсчетам Минцифры, выручка от реализации отечественных решений составила 2,8 трлн рублей (+31% за 2023 год). Количество специалистов увеличилось почти на 13% и достигло 857 тыс. человек. К 2% приблизилась доля IT-отрасли в ВВП. По оценкам Минцифры, рост в 1,5 раза — за пять лет.

В консалтинговой компании Strategy Partners предвидят ежегодный рост IT-отрасли до 2030 года в 12%. Импортозамещение плюс меры поддержки айтишников могут позволить этим прогнозам сбыться.

— Пока это работает и будет работать даже с новыми налогами, пусть и несколько меньшими темпами, — говорит директор ассоциации АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев. — Однако рынок замещения исчерпаем. Надолго его не хватит.

По мнению собеседника, для дальнейшего роста нужен выход на зарубежные рынки, нужны неподконтрольные Западу системы финансовых расчетов и готовность дружественных стран закупать российские IT-решения.

Руководитель отдела НИОКР, ГК «Инфотактика» Юрий Силаев констатирует, что период основной массовой помощи IT-отрасли заканчивается. Скорее всего, вектор поддержки в течение 2024–2025 годов будет смещен на другие направления, полагает он. Однако часть мер всё равно останется, но государство будет либо существенно корректировать основные приемы поддержки, либо оставлять значительную часть льгот только для ряда IT-компаний. В поддержку последнего говорит тот факт, что Минцифры собирается лишать льгот те IT-организации, которые не вкладываются в вузы.

— Что касается прибыли — она продолжит расти даже более существенными темпами, чем ранее, — уверен Силаев. — Всё еще проводится импортозамещение, и далеко не все предприятия решили свои проблемы в данной области. Хоть в реестре отечественного ПО появилась масса новых продуктов, но до сих пор некоторые проблемы сферы экономики остаются не закрытыми — те же объекты критической информационной инфраструктуры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Генеральный директор компании-разработчика «Базис», эксперт АРПП «Отечественный софт» Давид Мартиросов отмечает, что в 2024 году усилились тенденции предыдущего года, такие как завершение сроков действия лицензий на продукты зарубежных вендоров и ухудшение технической поддержки. К ним добавился установленный правительством дедлайн — январь 2025 года — на обязательный перевод объектов критической инфраструктуры на российское ПО и «железо».

Мое — родное

Основной фактор, значительно повлиявший на российский рынок, — растущий интерес к отечественному ПО. Вследствие санкций произошло перераспределение бюджетов, что, в свою очередь, привело к росту выручки отечественных IT-компаний: ранее пользователи закупали иностранные продукты, а теперь — российские. Вместе с тем значительно возросла нагрузка на IT-подразделения организаций, так как многим компаниям потребовалось в ускоренном порядке начать переход на импортонезависимые решения, отмечает генеральный директор компании «МойОфис» Павел Калякин.

— С учетом задачи формирования технологического суверенитета налогообложение IT-отрасли требует особого внимания со стороны государства, — говорит генеральный директор IT-компании РДТЕХ Светлана Иванова. — Экономическое стимулирование частного бизнеса инвестировать в развитие IT — двигатель наукоемких разработок.

По ее мнению, в дальнейшем не стоит ожидать взрывного роста рынка. Скорее всего, при сохранении текущего положения дел в экономике страны реальный рост составит не более 10–20% в год.

Впрочем, CEO CodeInside Максим Семёнкин замечает, что IT-отрасль очень разная и рост выручки может отличаться. По его суждению, большой подъем произошел среди тех компаний, которые имели свой продукт и, воспользовавшись возможностями, предложили его.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Увеличение выручки IT-компаний не может быть сюрпризом, — считает руководитель отдела аналитических систем и отчетности компании «Первый Бит» Петр Иванов. — В первую очередь это связано с активным ростом и перестройкой всей экономики России. Например, транспортная группа FESCO выросла в 5–10 раз. Естественно, такие изменения требуют перестройки IT-систем. Например, в бывшей компании ОБИ немцы выключили все серверы и ушли, а их последователям пришлось всё запускать заново.

Несмотря на ожидаемые меры поддержки, их влияние на рынок, скорее всего, будет ограниченным, как это было и ранее, считает директор Ideco, эксперт АРПП «Отечественный софт» Дмитрий Хомутов. По его словам, период быстрого роста IT-компаний подходит к концу, и в ближайшем будущем им предстоит переключиться на этап значительных инвестиций. Замена западных вендоров потребует от отечественных компаний серьезных вложений в разработку собственных решений, что может привести к снижению прибыли.

Давид Мартиросов ожидает, что рынок в целом будет расти примерно на 15–25% в год в зависимости от направления, и в 2027 году перешагнет отметку 100 млрд рублей. Сегменты виртуализации рабочих мест и серверов также будут расти, но меньшими темпами, лучшие результаты будут показывать смежные сегменты , такие, например, как инструменты автоматизации и контейнерная виртуализация.

Перспективными направлениями являются также программно-определяемые хранилища (SDS) и сети (SDN). С увеличением рынка большим спросом станут пользоваться комплексные решения.

Время собирать камни

Накануне Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на донастройку налоговой системы в России. Они предусматривают рост ставки налога на прибыль для IT-компаний до 5% в 2025–2027 годах. Нулевая ставка будет действовать до конца 2024 года.

Президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники,

информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирина Митина отмечает, что в текущих реалиях такие изменения представляют собой попытку сохранить баланс между интересами государства и бизнеса.

Исполнительный директор «Отечественного софта» Ренат Лашин предвидит, что в условиях повышения налога на прибыль до 25% сохранение пониженного налога на прибыль для IT-компаний на уровне 5% выглядит достаточно оптимально. При таких условиях компании — разработчики ПО сохранят возможность дальнейшего роста и инвестирования в создание и развитие своих продуктов в соответствии с требованиями заказчиков, полагает он.

Фото: ТАСС/Ведомости/Разумный Евгений

— Необходимо продолжать мотивировать разработчиков и инженеров. Налоговая ставка изменилась с 0 до 5%, что всё равно значительно ниже 20% в других отраслях, — говорит директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов. — Важно использовать дополнительные материальные и нематериальные стимулы, а также вводить новые.

В свою очередь, генеральный директор компании iTPROTECT Андрей Мишуков замечает, что количество IT-компаний в России растет (на 14% за последние 2,5 года), но объемы льгот не бесконечны, поэтому программы поддержки будут видоизменяться, и это логично. В частности, сейчас, видимо, пришло время пересмотреть налоги.

— Тем не менее для IT-стартапов, которые играют важную роль для инновационной экономики, налоги должны быть минимальными, а возможности для получения льгот и поддержки — максимальными, пока они не достигли финансовой стабильности и не вышли на плато прибыли, — подчеркивает Мишуков. — При этом не стоит забывать, что на текущий момент для IT-компаний действует обширный список льгот, например, освобождение от НДС для разработчиков ПО, пониженный тариф страховых взносов, кредиты с пониженной ставкой и пр.

Генеральный директор «ГрафТех» Петр Василенко полагает, что введение налога способно замедлить развитие технологий, но вряд ли приведет к кардинальным изменениям.

— Чтобы стать полноценной заменой высококачественных иностранных IT-продуктов, покинувших рынок, российским компаниям необходимо вкладывать сверхприбыли в разработку собственных решений, расширение экосистем и повышение функциональности, — замечает он.

Директор ассоциации АПКИТ Николай Комлев считает, что «рост налога на прибыль неприятен сокращением возможности инвестиций в разработку новых программ и техники».