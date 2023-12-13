Статья перерасходов: госкомпании обяжут отдавать 70% IT-бюджетов на сторону
В следующем году власти могут обязать госкомпании тратить не менее 70% своих IT-бюджетов на софт и услуги сторонних разработчиков. Это следует из методических рекомендаций по их цифровой трансформации, которые предстоит утвердить профильной правкомиссии. Чиновники называют это мерой поддержки IT-отрасли: благодаря ей она получит дополнительно сотни миллиардов рублей. Но в компаниях с этим не согласны — многие из них уже давно самостоятельно разрабатывают ПО.
Доля в рынке
Доля расходов госкомпаний и госкорпораций на IT-продукты, решения и услуги не аффилированных с ними российских разработчиков с будущего года должна составлять не менее 70%. На собственные решения госпредприятия смогут направлять всего 30% своих IT-бюджетов. Это следует из методических рекомендаций госкомпаниям и госкорпорациям, подготовленных Центром компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, с которыми ознакомились «Известия».
Это же касается и электронной продукции, разрабатываемой для нужд структур, следует из документа. Исключения могут затронуть лишь госпредриятия, тарифы на услуги которых регулируются государством, а также при высоком уровне их инвестиций в цифровую инфраструктуру. Например, если в 2025–2027 годах на такую трансформацию будет приходиться не менее 10% от общего объема инвестиций компании.
Рекомендации уже согласованы с ведомствами, курирующими деятельность крупных госкомпаний, и внесены в Минцифры. Ведомство, в свою очередь, направит их на утверждение профильной правительственной комиссии по цифровому развитию, рассказал «Известиям» директор центра компетенций Илья Массух.
Ограничения расходов на внутренние проекты призвано стимулировать развитие российской IT-отрасли, независимых высокотехнологичных компаний, создающих продукты для разных отраслей экономики, подчеркнул он.
— Речь может идти о сотнях миллиардов рублей, которые сейчас тратятся на inhouse-разработки (проекты для собственных нужд. — «Известия»), — добавил Илья Массух.
По его словам, эта мера не создаст проблем для внутренних IT-подразделений госкомпаний или аффилированных с ними IT-структур, например не приведет к сокращению персонала. Как показали проведенные изыскания, сейчас на внутренние IT-продукты и так расходуется в среднем лишь 32% бюджетов, так что установление четкой нормы расходов практически не повлияет на ситуацию, считает Илья Массух.
Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (КП ПОО) с этими доводами не согласилась.
«Установление доли расходов организаций на информационные технологии, связанные с привлечением специализированных российских компаний, не аффилированных с заказчиком, не менее 70% считаем нецелесообразным», — говорится в письме ассоциации члену совета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артему Шейкину.
Госкорпорации используют решения, разрабатываемые собственными силами, из-за отсутствия аналогов на рынке, отмечается в этом обращении. Соответственно, модернизация и сопровождение этих решений осуществляется аффилированными с заказчиком организациями, говорится в нем. В своем письме организация просит сенатора рассмотреть свою позицию по поводу методических рекомендаций и по возможности представить ее правительству.
— Развитие рынка российских IT-продуктов — это, безусловно, приоритетная задача, основной элемент которой — наличие заказа со стороны крупных компаний. Они активно реализуют собственные программы по цифровизации для оптимизации собственных бизнес-процессов и создания конкурентоспособных цифровых решений, — отметил «Известиям» Артем Шейкин. — Мы понимаем, что на сегодняшний день существует определенный функциональный дефицит отечественных продуктов, из-за чего компании прибегают к разработке собственных решений.
Зачастую крупные представители бизнеса используют продукты российских разработчиков и своими силами дорабатывают их под собственные задачи и специфику. Именно поэтому в этом вопросе необходимо сохранять баланс, считает Артем Шейкин.
В ассоциации КП ПОО отметили, что ежегодные изменения документов, регулирующих вопросы перехода на отечественные IТ-решения, приводят к необходимости вносить изменения, перерабатывать формы сбора данных и отчетов, выносить на пересогласования стратегии. В связи с этим проведение госкомпаниями планирования импортозамещения и бюджетного планирования по цифровой трансформации может быть в значительной степени осложнено, утверждает ее представитель.
В 2022 году были разработаны рекомендации по цифровой трансформации для госкорпораций и компаний с госучастием, сейчас правительство работает над обновлением документа, отметили в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде (первый зампредседателя СФ Андрей Турчак входит в правкомиссию по цифровому развитию). Представители госкорпораций обратились в совет с предложением стать дискуссионной площадкой при обсуждении рекомендаций с правительством.
— При обновлении рекомендаций важно учитывать мнение бизнес-сообщества. Госкорпорации также разработали предложения, которые направлены на повышение эффективности планирования импортозамещения и проектной деятельности, учета бюджетного процесса госкомпаний. Однако при этом необходимо обеспечить защиту государственных интересов и цифрового суверенитета. Это позволит провести качественную трансформацию, основанную на принципах импортозамещения и информационной безопасности, — подчеркнули в совете.
По словам его представителя, в ближайшее время планируется провести обсуждение новой редакции рекомендаций и предложений госкорпораций на площадке совета. Результаты будут направлены в правкомиссию и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Методические рекомендации вынесены на рассмотрение президиума правкомиссии по цифровому развитию. Ведется их обсуждение с учетом всех полученных замечаний и предложений, сообщил представитель зампредседателя правительства.
Кооперативное продвижение
Основные положения методических рекомендаций согласованы с заинтересованными ведомствами, подтвердили «Известиям» в Минцифры.
Показатели затрат IT-бюджетов на услуги независимых разработчиков установлены с учетом сложившейся ситуации на рынке, добавили в ведомстве. Этот параметр направлен в первую очередь на поддержку российской отрасли за счет стимулирования спроса со стороны госкомпаний на рыночные продукты и привлечение внешних IT-услуг. Это способствует появлению новых востребованных решений и практике их тиражирования, считают в министерстве.
Об ограничении расходов госкомпаний и госкорпораций на собственные IT-разработки в Минцифры говорили и ранее, отметил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
— Необходимо, чтобы продукт, разработанный фактически на деньги государства, был адресован широкому (лучше международному) кругу пользователей, а не одному госпотребителю, — полагает он. — В противном случае эти средства будут потрачены неэффективно или даже напрасно: когда организация создает его внутри себя, как правило, продукт выходит неконкурентным.
Через два-три года он уже будет неспособен давать корпорации необходимый уровень эффективности управляемых им систем, полагает эксперт. Решение придется переделывать, денег на это уже не будет, и начнутся сетования о том, что российская IT-индустрия не может создать аналоги западной продукции, отметил он.
— При этом лимиты на расходование средств внутри госкомпаний не отменяют абсолютную необходимость сотрудничества сторонних разработчиков с IТ-персоналом компаний-клиентов. Да, не участвуя ежедневно в управлении процессами на предприятии, они действительно хуже понимают потребности того или иного заказчика, чем внутренние специалисты. Для этого и необходима их глубокая кооперация, — отмечает он.
Если исходить из того, что инициатива затрагивает исключительно госпредприятия, тарифы на услуги которых регулирует государство, а это отдельная категория, то на самом деле не видно перспектив существенного перераспределения бюджетов в пользу независимых программистов, считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его словам, для ряда IT-гигантов и крупнейших госбанков, которые сейчас активно развивают именно направление разработок, это могло бы стать проблемой, а независимые компании могли бы претендовать на новые контракты, сказал он.
На практике такие госкомпании уже сейчас вынуждены работать с независимыми разработчиками софта, что ограничивает сферу применения требований до очень узкой прослойки организаций, подчеркнул эксперт.
— Рекомендации по долевому распределению бюджета «70 на 30» — абсолютно правильная мера. Организации, для которой разработка ПО не является профильной деятельностью, сложно обеспечить длительный жизненный цикл своего продукта: поддерживать преемственность версий, создавать и применять инновации. Опыт рынка свидетельствует, что такие проекты долго не живут. Нет смысла вкладывать средства в проект, который заведомо сойдет на нет, — отмечает гендиректор компании ИВК Григорий Сизоненко.
В нынешней экономической ситуации компаниям надо сосредоточить усилия и ресурсы на основных видах деятельности, а не распылять ресурсы на непрофильные виды работ, считает он. Преференции для профессиональных разработок ПО приведут к увеличению бюджетов российских вендоров и, как следствие, к улучшению качества отечественных программных продуктов, заключил Григорий Сизоненко.