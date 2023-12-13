Статья перерасходов: госкомпании обяжут отдавать 70% IT-бюджетов на сторону

В следующем году власти могут обязать госкомпании тратить не менее 70% своих IT-бюджетов на софт и услуги сторонних разработчиков . Это следует из методических рекомендаций по их цифровой трансформации, которые предстоит утвердить профильной правкомиссии. Чиновники называют это мерой поддержки IT-отрасли: благодаря ей она получит дополнительно сотни миллиардов рублей. Но в компаниях с этим не согласны — многие из них уже давно самостоятельно разрабатывают ПО .

Доля в рынке

Доля расходов госкомпаний и госкорпораций на IT-продукты, решения и услуги не аффилированных с ними российских разработчиков с будущего года должна составлять не менее 70% . На собственные решения госпредприятия смогут направлять всего 30% своих IT-бюджетов . Это следует из методических рекомендаций госкомпаниям и госкорпорациям, подготовленных Центром компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, с которыми ознакомились «Известия».

Это же касается и электронной продукции , разрабатываемой для нужд структур, следует из документа. Исключения могут затронуть лишь госпредриятия, тарифы на услуги которых регулируются государством, а также при высоком уровне их инвестиций в цифровую инфраструктуру . Например, если в 2025–2027 годах на такую трансформацию будет приходиться не менее 10% от общего объема инвестиций компании.

Рекомендации уже согласованы с ведомствами, курирующими деятельность крупных госкомпаний, и внесены в Минцифры. Ведомство, в свою очередь, направит их на утверждение профильной правительственной комиссии по цифровому развитию, рассказал «Известиям» директор центра компетенций Илья Массух.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Ограничения расходов на внутренние проекты призвано стимулировать развитие российской IT-отрасли, независимых высокотехнологичных компаний, создающих продукты для разных отраслей экономики , подчеркнул он.

— Речь может идти о сотнях миллиардов рублей, которые сейчас тратятся на inhouse-разработки (проекты для собственных нужд. — «Известия»), — добавил Илья Массух.

По его словам, эта мера не создаст проблем для внутренних IT-подразделений госкомпаний или аффилированных с ними IT-структур , например не приведет к сокращению персонала. Как показали проведенные изыскания, сейчас на внутренние IT-продукты и так расходуется в среднем лишь 32% бюджетов, так что установление четкой нормы расходов практически не повлияет на ситуацию , считает Илья Массух.

Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (КП ПОО) с этими доводами не согласилась.

« Установление доли расходов организаций на информационные технологии, связанные с привлечением специализированных российских компаний, не аффилированных с заказчиком, не менее 70% считаем нецелесообразным », — говорится в письме ассоциации члену совета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артему Шейкину.

Госкорпорации используют решения, разрабатываемые собственными силами, из-за отсутствия аналогов на рынке , отмечается в этом обращении. Соответственно, модернизация и сопровождение этих решений осуществляется аффилированными с заказчиком организациями , говорится в нем. В своем письме организация просит сенатора рассмотреть свою позицию по поводу методических рекомендаций и по возможности представить ее правительству.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Развитие рынка российских IT-продуктов — это, безусловно, приоритетная задача, основной элемент которой — наличие заказа со стороны крупных компаний. Они активно реализуют собственные программы по цифровизации для оптимизации собственных бизнес-процессов и создания конкурентоспособных цифровых решений , — отметил «Известиям» Артем Шейкин. — Мы понимаем, что на сегодняшний день существует определенный функциональный дефицит отечественных продуктов, из-за чего компании прибегают к разработке собственных решений.

Зачастую крупные представители бизнеса используют продукты российских разработчиков и своими силами дорабатывают их под собственные задачи и специфику . Именно поэтому в этом вопросе необходимо сохранять баланс , считает Артем Шейкин.

В ассоциации КП ПОО отметили, что ежегодные изменения документов, регулирующих вопросы перехода на отечественные IТ-решения, приводят к необходимости вносить изменения, перерабатывать формы сбора данных и отчетов, выносить на пересогласования стратегии. В связи с этим проведение госкомпаниями планирования импортозамещения и бюджетного планирования по цифровой трансформации может быть в значительной степени осложнено, утверждает ее представитель.

В 2022 году были разработаны рекомендации по цифровой трансформации для госкорпораций и компаний с госучастием, сейчас правительство работает над обновлением документа , отметили в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде (первый зампредседателя СФ Андрей Турчак входит в правкомиссию по цифровому развитию). Представители госкорпораций обратились в совет с предложением стать дискуссионной площадкой при обсуждении рекомендаций с правительством.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— При обновлении рекомендаций важно учитывать мнение бизнес-сообщества. Госкорпорации также разработали предложения, которые направлены на повышение эффективности планирования импортозамещения и проектной деятельности, учета бюджетного процесса госкомпаний. Однако при этом необходимо обеспечить защиту государственных интересов и цифрового суверенитета . Это позволит провести качественную трансформацию, основанную на принципах импортозамещения и информационной безопасности, — подчеркнули в совете.

По словам его представителя, в ближайшее время планируется провести обсуждение новой редакции рекомендаций и предложений госкорпораций на площадке совета. Результаты будут направлены в правкомиссию и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Методические рекомендации вынесены на рассмотрение президиума правкомиссии по цифровому развитию. Ведется их обсуждение с учетом всех полученных замечаний и предложений , сообщил представитель зампредседателя правительства.

Кооперативное продвижение

Основные положения методических рекомендаций согласованы с заинтересованными ведомствами , подтвердили «Известиям» в Минцифры.

Показатели затрат IT-бюджетов на услуги независимых разработчиков установлены с учетом сложившейся ситуации на рынке, добавили в ведомстве. Этот параметр направлен в первую очередь на поддержку российской отрасли за счет стимулирования спроса со стороны госкомпаний на рыночные продукты и привлечение внешних IT-услуг . Это способствует появлению новых востребованных решений и практике их тиражирования , считают в министерстве.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Об ограничении расходов госкомпаний и госкорпораций на собственные IT-разработки в Минцифры говорили и ранее , отметил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

— Необходимо, чтобы продукт, разработанный фактически на деньги государства, был адресован широкому (лучше международному) кругу пользователей, а не одному госпотребителю , — полагает он. — В противном случае эти средства будут потрачены неэффективно или даже напрасно: когда организация создает его внутри себя, как правило, продукт выходит неконкурентным .

Через два-три года он уже будет неспособен давать корпорации необходимый уровень эффективности управляемых им систем , полагает эксперт. Решение придется переделывать, денег на это уже не будет, и начнутся сетования о том, что российская IT-индустрия не может создать аналоги западной продукции, отметил он.

— При этом лимиты на расходование средств внутри госкомпаний не отменяют абсолютную необходимость сотрудничества сторонних разработчиков с IТ-персоналом компаний-клиентов . Да, не участвуя ежедневно в управлении процессами на предприятии, они действительно хуже понимают потребности того или иного заказчика, чем внутренние специалисты. Для этого и необходима их глубокая кооперация, — отмечает он.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Если исходить из того, что инициатива затрагивает исключительно госпредприятия, тарифы на услуги которых регулирует государство, а это отдельная категория, то на самом деле не видно перспектив существенного перераспределения бюджетов в пользу независимых программистов , считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его словам, для ряда IT-гигантов и крупнейших госбанков, которые сейчас активно развивают именно направление разработок, это могло бы стать проблемой, а независимые компании могли бы претендовать на новые контракты , сказал он.

На практике такие госкомпании уже сейчас вынуждены работать с независимыми разработчиками софта, что ограничивает сферу применения требований до очень узкой прослойки организаций , подчеркнул эксперт.

— Рекомендации по долевому распределению бюджета «70 на 30» — абсолютно правильная мера. Организации, для которой разработка ПО не является профильной деятельностью, сложно обеспечить длительный жизненный цикл своего продукта : поддерживать преемственность версий, создавать и применять инновации. Опыт рынка свидетельствует, что такие проекты долго не живут. Нет смысла вкладывать средства в проект, который заведомо сойдет на нет , — отмечает гендиректор компании ИВК Григорий Сизоненко.