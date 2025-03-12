IT к консенсусу: Роскомнадзор назвал условия работы зарубежных гигантов в РФ

Роскомнадзор назвал условия работы зарубежных IT-компаний при появлении у них желания вернуться — им придется исполнить требования четырех законов. В частности, открыть представительство на территории РФ, организовать хранение баз данных, а также выполнять требования по удалению противоправного контента . Впрочем, вопрос возможного возвращения иностранных IT-гигантов остается открытым, поскольку ни один из них еще не заявил о таком желании , даже несмотря на потепление политических отношений между Россией и США.

На каких условиях смогут вернуться IT-гиганты

Для работы в России иностранные IT-компании должны неукоснительно соблюдать требования российского законодательства, заявили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора. Речь идет о выполнении требований ряда законов: «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных» и «О связи» .

Именно этими законами устанавливаются требования к иностранным IT-компаниям , пояснил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Ключевые из них — открыть уполномоченные представительства на территории России, разместить на официальном сайте форму обратной связи для российских пользователей, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своем сайте счетчик посещаемости , отметил юрист. Кроме того, необходимо организовать хранение баз данных, а также выполнять требования по удалению противоправного контента. Эти условия распространяются на компании с аудиторией свыше 500 тыс. пользователей , добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом вопрос возможного возвращения зарубежных IT-гигантов остается открытым, поскольку ни один из них еще не заявил о таком желании , даже несмотря на потепление политических отношений между Россией и США.

Законодательные меры направлены на защиту цифрового суверенитета, повышение прозрачности работы иностранных компаний и обеспечение безопасности данных российских пользователей , считает депутат Госдумы Антон Немкин.

— Наличие представительства в России означает, что компании будут нести юридическую ответственность перед отечественными органами власти, а локальное хранение данных снижает риски утечек и несанкционированного доступа со стороны иностранных структур , — сказал он «Известиям».

Потенциальное возвращение крупных зарубежных компаний, таких как технологические гиганты и онлайн-сервисы, нужно оценивать в первую очередь с точки зрения их готовности соблюдать российское законодательство , подчеркнул депутат.

— С одной стороны, для самих компаний российский рынок остается привлекательным, учитывая его масштаб и активную цифровизацию. С другой — выполнение законодательных требований потребует дополнительных инвестиций и изменений в операционных процессах , что не все организации готовы делать. Кто на самом деле будет готов принять большое количество мер, чтобы вернуться, нам еще предстоит увидеть, — отметил Антон Немкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Что касается внушительного штрафа Google, то вопрос его списания или пересмотра еще предстоит рассмотреть, добавил он. Однако принципиальным моментом остается готовность компании признать российские правовые нормы и встроиться в регуляторную систему. Если этого не произойдет, возврат Google и других крупных компаний будет невозможен , резюмировал депутат.



Как писали «Известия», на середину февраля 2025 года сумма задолженности только по одному иску, который против Google подали российские телеканалы, выросла до 2,86 дуодециллиона рублей (цифра с 39 нулями) и продолжает увеличиваться . Всех активов на планете Земля не хватит, чтобы выплатить ее, отмечали юристы.

Вернется ли бизнес к зарубежным решениям

В целом массовое возвращение российских клиентов к иностранным поставщикам маловероятно, особенно учитывая существующие отечественные альтернативы и усиливающийся законодательный контроль , считает директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов.

Эти слова подтверждают и данные «Рунити» (объединяет «Руцентр», Рег.ру, SpaceWeb и ряд других IТ-компаний): по итогам 2024 года количество российских проектов, размещенных на серверах зарубежных облачных провайдеров, продолжает снижаться . Так, наибольшая отрицательная динамика наблюдается у немецкого провайдера Hetzner Online GmbH и французской компании облачных вычислений OVH — 14% соответственно. В американском провайдере Amazon WebServices отток составил 8%, в Google — 7%, а в DigitalOcean — 1%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Активный переход на отечественные IT-продукты обусловлен недоверием к иностранным провайдерам , заявил директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов. За последние годы бизнес столкнулся с многочисленными случаями внезапного ограничения доступа к зарубежным сервисам, что вынуждало компании срочно искать альтернативные решения .

— Что касается безопасности данных при использовании зарубежных облачных сервисов, то она полностью находится вне контроля российских организаций и зависит исключительно от политики иностранной компании. Для организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности такой подход неприемлем , поскольку они не могут доверить конфиденциальную информацию третьим лицам и полагаться на удаленные серверы за рубежом, — подчеркнул он.