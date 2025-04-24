Неподъемный кран: Путин заявил о рисках снижения темпов строительства
Инфляция в России остается высокой и составляет больше 10%. Об этом Владимир Путин заявил 24 апреля на совещании по экономическим вопросам. Глава государства добавил, что в этом году рост ВВП прогнозируется чуть ниже, чем в прошлом. За январь–февраль 2025-го он составил 1,9% в годовом выражении. Президент поручил обеспечить стабильные темпы роста экономики с сокращением инфляции и низким уровнем безработицы. Отдельно на совещании озаботились проблемой снижения темпов строительства в России: этот вопрос требует особого внимания властей, заявил Владимир Путин. Каков дефицит бюджета РФ и почему снижается кредитный портфель банков — в материале «Известий».
Показатели экономики России в 2025 году
Владимир Путин 24 апреля собрал совещание по экономическим вопросам, на котором оценил тенденции в реальном секторе, финансах и сфере услуг. Перед экономическим блоком правительства президент поставил непростую задачу — обеспечить стабильные темпы роста с одновременным сокращением инфляции и сохранением низкого уровня безработицы.
«Постоянный, предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен. Он всегда в нашем поле зрения, особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется, когда товарные, финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы», — сказал он.
По данным президента, за январь–февраль рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении. При этом более активные темпы показала обрабатывающая промышленность: +5% за первые два месяца 2025-го. Рост ВВП в этом году будет чуть ниже, чем в прошлом.
«Мы говорили о так называемой в известной степени мягкой посадке, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию», — уточнил президент.
Но пока инфляция остается на высоких отметках и превышает 10%. «Как уже сказал, важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», — подчеркнул Путин.
Месяц к месяцу она замедляется. Причем особенно это отмечается в непродовольственных товарах, заметила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
— Что касается снижения ВВП, то сдерживающим фактором стали дефицит кадров, отсутствие свободных мощностей, жесткие денежно-кредитные условия, санкционные ограничения. Обращу внимание, что безработица на фоне спада экономики не росла, а наоборот, снижалась до исторического минимума, — сказала «Известиям» депутат.
Сегодня обеспечение стабильных темпов экономического роста при сокращении инфляции — вполне решаемая задача, считают эксперты. Особенно если эти темпы в первую очередь будут генерироваться в реальном секторе экономики, отметил экономист Валерий Корнеев.
— Именно они позволили нам наращивать темпы экономического роста, в первую очередь в обрабатывающей высокотехнологичной промышленности. Производство новой продукции, которое поддерживается как из бюджета, так и институтами развития, позволит не только сдерживать рост инфляции, но и снижать ее, так как рост товарной массы, причем производимой в России, будет быстрее роста денежной массы на руках у населения, — добавил он.
Отдельно для развития собственного производства, экспорта и торговых связей президент призвал использовать открывающиеся возможности в мире. Это позволит отечественной экономике при любых внешних условиях добиваться поступательного и динамичного движения вперед.
Ситуация в жилищном строительстве
Особое внимание президент поручил уделить сфере жилищного строительства, поскольку число новых проектов, которые запускают девелоперы, постепенно снижается. Более того, мониторинг правительственной подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики показывает, что наиболее сложная ситуация зафиксирована в жилищном и инфраструктурном строительстве.
Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявлял, что «так сложно строительной отрасли не было давно»: по состоянию на 1 марта в стране запущено на 26% меньше проектов, это самый низкий показатель с 2021 года. Президент ранее говорил, что у 2 тыс. проектов сроки сдачи перенесены на шесть месяцев.
«Этот факт, так скажем, требует нашего особого внимания, поскольку темпы стройки прямо влияют на доступность жилья для граждан и, конечно, отражаются на запуске, загрузке смежных отраслей: от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники», — сказал глава государства.
На этом фоне президент добавил, что кредитный портфель банков с начала года тоже сокращается. В первые три месяца 2025-го российские банки снизили объемы финансирования бизнеса на 680 млрд рублей, населения — на 192 млрд. Для экономики сокращение кредитного портфеля было компенсировано увеличением расходов федерального бюджета, сказал президент. Суммарно этот показатель составил 2,2 трлн рублей за первые три месяца этого года — повлияло повышение расходов на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
«Они перенесены на более ранние сроки — на начало года, чтобы и федеральные, и региональные власти могли быстрее запускать мероприятия нацпроектов, оплачивать контракты, начинать стройки, выделять финансирование», — сказал глава государства.
Отчасти это касается и бюджетных кредитов регионам, которые выделялись из федеральной казны и задумывались как способ замещения коммерческих банковских займов, считает экономист Валерий Корнеев. Их субъекты в 2010-х годах были вынуждены брать для покрытия своих обязательств, в первую очередь по социальным и инвестиционным расходам.
— Поскольку это вело к большим затратам на банковские проценты из региональных бюджетов, федеральный центр и решил давать регионам кредиты на эти цели из бюджета страны под очень низкие проценты. А так как возврат этих кредитов федеральному центру опять потребует очередной их перекредитовки, федеральная власть решила стимулировать экономическую активность в регионах списанием этих бюджетных кредитов, если регион сам их направит на заранее согласованные цели, в первую очередь на развитие своей инфраструктуры и на инвестиционные проекты в субъектах, — пояснил эксперт.
В итоге эти затраты приводят к улучшению экономики регионов, что, в свою очередь, повышает наполняемость их бюджетов от налогов и сокращает потребность в новых кредитах из федеральной казны, заключил экономист.