Неподъемный кран: Путин заявил о рисках снижения темпов строительства

Инфляция в России остается высокой и составляет больше 10%. Об этом Владимир Путин заявил 24 апреля на совещании по экономическим вопросам. Глава государства добавил, что в этом году рост ВВП прогнозируется чуть ниже, чем в прошлом. За январь–февраль 2025-го он составил 1,9% в годовом выражении. Президент поручил обеспечить стабильные темпы роста экономики с сокращением инфляции и низким уровнем безработицы. Отдельно на совещании озаботились проблемой снижения темпов строительства в России: этот вопрос требует особого внимания властей, заявил Владимир Путин. Каков дефицит бюджета РФ и почему снижается кредитный портфель банков — в материале «Известий».

Показатели экономики России в 2025 году

Владимир Путин 24 апреля собрал совещание по экономическим вопросам, на котором оценил тенденции в реальном секторе, финансах и сфере услуг. Перед экономическим блоком правительства президент поставил непростую задачу — обеспечить стабильные темпы роста с одновременным сокращением инфляции и сохранением низкого уровня безработицы.

«Постоянный, предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен. Он всегда в нашем поле зрения, особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется, когда товарные, финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы», — сказал он.

По данным президента, за январь–февраль рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении. При этом более активные темпы показала обрабатывающая промышленность: +5% за первые два месяца 2025-го. Рост ВВП в этом году будет чуть ниже, чем в прошлом.

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«Мы говорили о так называемой в известной степени мягкой посадке, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию», — уточнил президент.

Но пока инфляция остается на высоких отметках и превышает 10%. «Как уже сказал, важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», — подчеркнул Путин.

Месяц к месяцу она замедляется. Причем особенно это отмечается в непродовольственных товарах, заметила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

— Что касается снижения ВВП, то сдерживающим фактором стали дефицит кадров, отсутствие свободных мощностей, жесткие денежно-кредитные условия, санкционные ограничения. Обращу внимание, что безработица на фоне спада экономики не росла, а наоборот, снижалась до исторического минимума, — сказала «Известиям» депутат.

Сегодня обеспечение стабильных темпов экономического роста при сокращении инфляции — вполне решаемая задача, считают эксперты. Особенно если эти темпы в первую очередь будут генерироваться в реальном секторе экономики, отметил экономист Валерий Корнеев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Именно они позволили нам наращивать темпы экономического роста, в первую очередь в обрабатывающей высокотехнологичной промышленности. Производство новой продукции, которое поддерживается как из бюджета, так и институтами развития, позволит не только сдерживать рост инфляции, но и снижать ее, так как рост товарной массы, причем производимой в России, будет быстрее роста денежной массы на руках у населения, — добавил он.

Отдельно для развития собственного производства, экспорта и торговых связей президент призвал использовать открывающиеся возможности в мире. Это позволит отечественной экономике при любых внешних условиях добиваться поступательного и динамичного движения вперед.

Ситуация в жилищном строительстве

Особое внимание президент поручил уделить сфере жилищного строительства, поскольку число новых проектов, которые запускают девелоперы, постепенно снижается. Более того, мониторинг правительственной подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики показывает, что наиболее сложная ситуация зафиксирована в жилищном и инфраструктурном строительстве.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявлял, что «так сложно строительной отрасли не было давно»: по состоянию на 1 марта в стране запущено на 26% меньше проектов, это самый низкий показатель с 2021 года. Президент ранее говорил, что у 2 тыс. проектов сроки сдачи перенесены на шесть месяцев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Этот факт, так скажем, требует нашего особого внимания, поскольку темпы стройки прямо влияют на доступность жилья для граждан и, конечно, отражаются на запуске, загрузке смежных отраслей: от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники», — сказал глава государства.

На этом фоне президент добавил, что кредитный портфель банков с начала года тоже сокращается. В первые три месяца 2025-го российские банки снизили объемы финансирования бизнеса на 680 млрд рублей, населения — на 192 млрд. Для экономики сокращение кредитного портфеля было компенсировано увеличением расходов федерального бюджета, сказал президент. Суммарно этот показатель составил 2,2 трлн рублей за первые три месяца этого года — повлияло повышение расходов на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Они перенесены на более ранние сроки — на начало года, чтобы и федеральные, и региональные власти могли быстрее запускать мероприятия нацпроектов, оплачивать контракты, начинать стройки, выделять финансирование», — сказал глава государства.

Отчасти это касается и бюджетных кредитов регионам, которые выделялись из федеральной казны и задумывались как способ замещения коммерческих банковских займов, считает экономист Валерий Корнеев. Их субъекты в 2010-х годах были вынуждены брать для покрытия своих обязательств, в первую очередь по социальным и инвестиционным расходам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Поскольку это вело к большим затратам на банковские проценты из региональных бюджетов, федеральный центр и решил давать регионам кредиты на эти цели из бюджета страны под очень низкие проценты. А так как возврат этих кредитов федеральному центру опять потребует очередной их перекредитовки, федеральная власть решила стимулировать экономическую активность в регионах списанием этих бюджетных кредитов, если регион сам их направит на заранее согласованные цели, в первую очередь на развитие своей инфраструктуры и на инвестиционные проекты в субъектах, — пояснил эксперт.

В итоге эти затраты приводят к улучшению экономики регионов, что, в свою очередь, повышает наполняемость их бюджетов от налогов и сокращает потребность в новых кредитах из федеральной казны, заключил экономист.