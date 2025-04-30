АвтоВАЗ планово приостановит производство на полторы недели

АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей на период планового ежегодного единого корпоративного отпуска (5–7 мая), а также в течение выходных и государственных праздников (1–4 и 8–11 мая). Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 30 апреля.

Всего с 1 по 11 мая на АвтоВАЗе планируется выполнить более 9 тыс. различных работ на сумму более 200 млн рублей. Запуск всех производственных линий после плановых работ запланирован на 12 мая.

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ собирается провести профилактическое обслуживание оборудования и реализовать проекты, связанные с развитием завода. Так, в сварочном производстве Lada Granta начнется автоматизация загрузки боковин на сварочные линии, что повысит уровень роботизации цеха, причем он уже является одним из самых высоких на предприятии (85%).

На участках сборки Lada Iskra модернизируют автоматическую линию заправки автомобиля технологическими жидкостями и моторизацию рельсовой системы манипулятора для монтажа панели приборов. В цехе окраски Vesta будет вестись подготовка к запуску новых эмалей, в производстве двигателей начинается подготовка к освоению нового 1,8-литрового мотора для семейства Niva. Запланированы работы, связанные с подготовкой производства кроссовера на платформе Vesta, запуск которого назначен на 2026 год.

Ряд работ по модернизации пройдет на заводах «Лада-Ижевск» и «ВИС-Авто». Также АвтоВАЗ запланировал на предприятиях реконструкцию остекления, замену напольных покрытий, обновление систем вентиляции и кондиционирования.

Ранее в этот день АвтоВАЗ объявил запуск продаж автомобилей семейства Lada Granta в обновленных комплектациях. Это седаны и лифтбеки в максимальной версии #Club, а также универсалы в версии #Quest.

АвтоВАЗ 19 апреля начал производство модели Lada Iskra на заводе в Тольятти и поделился деталями оснащения новинки. Она выйдет на рынок в трех кузовах: седан, универсал и Cross-универсал с черными неокрашенными пластиковыми элементами на кузове.