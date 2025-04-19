АвтоВАЗ раскрыл детали оснащения новой модели Lada Iskra

АвтоВАЗ запустил производство модели Lada Iskra на заводе в Тольятти и поделился деталями оснащения новинки. Она выйдет на рынок в трех кузовах: седан, универсал и Cross-универсал с черными неокрашенными пластиковыми элементами на кузове, передает корреспондент «Известий» 19 апреля.

Lada Iskra базируется на современной глобальной платформе, на АвтоВАЗе заявили, что провели ее реинжиниринг и сделали технологически независимой (более 1 тыс. новых компонентов). Внешность модели представляет новое прочтение фирменного X-дизайна марки, вдохновленного концепт-каром Lada XCode, который дебютировал в 2016 году.

В салоне на передней панели установлен горизонтальный молдинг и ромбовидные воздуховоды. В центральном тоннеле располагаются два подстаканника, повторяющих форму воздуховодов (подходят в том числе для бутылок объемом 0,5 л). Между ними есть ниша для телефона. Подстаканник заднего ряда позволяет вертикально установить смартфон во время зарядки.

Фото: АвтоВАЗ

Впервые у Lada реализована разблокировка лючка бензобака из салона — рычагом слева от сиденья водителя. Также внедрен датчик низкого уровня омывающей жидкости. Рулевое колесо регулируется по вылету и углу наклона. В зависимости от комплектации обивка сидений имеет черно-серую либо контрастную окраску. В компании отметили, что в облицовке панели приборов и дверных карт применены материалы с повышенной износостойкостью.

В Iskra с кузовом универсал применен двусторонний складной коврик багажника, который прикрывает спинки сидений при трансформации салона, предохраняя их от загрязнения. Также в багажниках предусмотрены крючки для крепления сетки и отсек для пятилитровой емкости. В багажнике у универсала предусмотрена складная полка. Также есть органайзер в нише запасного колеса. Используется атермальное остекление с тонировкой 25% (в топ-версиях задняя полусфера имеет более глубокую тонировку).

Lada Iskra будет предлагаться с двигателем объемом 1,6 л мощностью 90 л.с. (143 Нм) либо 106 л.с. (148 Нм). В первом случае мотор сочетается с пятиступенчатой механикой. Более мощный двигатель агрегатирован шестиступенчатой механикой либо «автоматом».

Фото: АвтоВАЗ

Длина седана и универсала — 4333 мм (на 65 мм больше, чем у седана Granta, и на 107 мм меньше, чем у седана Vesta). Универсал Iskra Cross — 4342 мм (на 194 мм больше, чем Granta Cross, и на 103 мм меньше, чем Vesta SW Cross). Дорожный просвет у седана и универсала составляет 170 мм, а у Cross-универсала — 200 мм. Покупатели первых двух получат выбор между двумя моторами, однако приподнятый универсал будет предлагаться только со 106-сильным агрегатом.

Все комплектации оснащаются как минимум двумя фронтальными подушками безопасности, передними ремнями с преднатяжителями и ограничителями усилия, системой «ЭРА-ГЛОНАСС», системой курсовой устойчивости (ESC) и функцией помощи при трогании на подъеме.

Ранее в этот день на АвтоВАЗе рассказали, что максимальная производственная мощность предприятия составляет 150 тыс. экземпляров Iskra в год, однако фактические объемы будут рассчитываться исходя из рыночной ситуации. В компании заявили, что уровень локализации Iskra превышает 90%. Модель частично использует технические решения, применяющиеся на Vesta.