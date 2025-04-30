АвтоВАЗ начал продажи Lada Granta в обновленных комплектациях

АвтоВАЗ запустил продажи автомобилей семейства Lada Granta в обновленных комплектациях. Это седаны и лифтбэки в максимальной версии #Club, а также универсалы в версии #Quest, сообщила пресс-служба компании 30 апреля.

Так, на Granta вернулась климатическая установка, которая позволяет автоматически поддерживать в салоне заданную температуру. В числе других возвращенных опций — охранный комплекс (сигнализация, иммобилайзер и ключ с пультом дистанционного управления центральным замком), противотуманные фары, задние электростеклоподъемники и круиз-контроль с функцией ограничения скорости.

В список опций также вошла функция задержки выключения головного света. После остановки и отпирания двери водителя необходимо нажать на себя левый подрулевой переключатель, после чего в течение 40 секунд будут работать фары ближнего света.

Стоимость нового оборудования и допопций в составе комплектаций Granta #Сlub и #Quest варьируется от 6,9 тыс. до 69 тыс. рублей в зависимости от исполнения. Автомобили оснащаются 1,6-литровыми двигателями мощностью 90 и 106 л.с. и 5-ступенчатой механической трансмиссией.

В этих комплектациях автомобили Granta также оборудованы парктроником, подогревом передних сидений, двумя подушками безопасности, обогревом ветрового стекла, дополнительным пакетом шумоизоляции и, опционально, мультимедийной системой EnjoY Pro с камерой заднего вида и сервисами «Яндекс Авто».

АвтоВАЗ 19 апреля запустил производство модели Lada Iskra на заводе в Тольятти и поделился деталями оснащения новинки. Она выйдет на рынок в трех кузовах: седан, универсал и Cross-универсал с черными неокрашенными пластиковыми элементами на кузове.