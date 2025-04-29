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Орешкин назвал БРИКС ключевой силой мировой экономики

Орешкин: БРИКС становится ключевой силой мировой экономики
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Страны БРИКС становятся ключевой силой мировой экономики. Об этом 29 апреля заявил заместитель главы администрации президента (АП) РФ Максим Орешкин в ходе открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».

По его словам, БРИКС выступает не только как объединение стран, но и как важный фактор, способствующий движению мировой экономики вперед.

«Что очень важно, БРИКС — это не объединение против кого-то. Главные принципы, на которых работает эта организация, — это принципы консенсуса. То есть ни одно решение здесь не принимается, если хоть одна страна выступает против», — сказал Орешкин.

Заместитель главы АП уточнил, что страны БРИКС активно высказывают различные инициативы по множеству направлений. Такой подход позволяет учитывать интересы всех участников и способствует выработке решений, направленных на общее благо.

Международный открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» проходит в Национальном центре «Россия» с 28 по 30 апреля.

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Ранее в тот же день Орешкин отметил растущую роль стран БРИКС в мировой экономике. По его словам, в начале XXI века государства БРИКС составляли менее 25% мировой экономики. Однако, согласно последним данным, этот показатель возрос до трети.

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