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Орешкин отметил растущую роль стран БРИКС в мировой экономике

Орешкин: доля стран БРИКС в глобальном ВВП достигла трети
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Влияние стран БРИКС на мировую экономику продолжает увеличиваться. Об этом 28 апреля заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».

Он уточнил, что в начале XXI века государства БРИКС составляли менее 25% мировой экономики. Однако, согласно последним данным, этот показатель возрос до трети. С учетом государств, которые постепенно присоединяются к объединению, доля БРИКС в глобальном ВВП приближается к 50%.

«И наша с вами задача — сформировать условия для того, чтобы экономический рост в этих странах активно и последовательно развивался», — заявил Орешкин.

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Правительство Швейцарии 26 февраля заявило, что страны БРИКС способны внести вклад в стабилизацию обстановки в мире, роль этого объединения в глобальной экономике и политике становится более весомой на фоне влияния Запада. В Берне «не считают уместным» принижение роли объединения, поскольку эта группа «обладает достаточным политическим и экономическим влиянием, чтобы вызвать доверие к тезису, согласно которому прежде доминировавшие западные государства теряют свое значение в пользу новых развивающихся стран».

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