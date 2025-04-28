Орешкин отметил растущую роль стран БРИКС в мировой экономике
Влияние стран БРИКС на мировую экономику продолжает увеличиваться. Об этом 28 апреля заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».
Он уточнил, что в начале XXI века государства БРИКС составляли менее 25% мировой экономики. Однако, согласно последним данным, этот показатель возрос до трети. С учетом государств, которые постепенно присоединяются к объединению, доля БРИКС в глобальном ВВП приближается к 50%.
«И наша с вами задача — сформировать условия для того, чтобы экономический рост в этих странах активно и последовательно развивался», — заявил Орешкин.
Правительство Швейцарии 26 февраля заявило, что страны БРИКС способны внести вклад в стабилизацию обстановки в мире, роль этого объединения в глобальной экономике и политике становится более весомой на фоне влияния Запада. В Берне «не считают уместным» принижение роли объединения, поскольку эта группа «обладает достаточным политическим и экономическим влиянием, чтобы вызвать доверие к тезису, согласно которому прежде доминировавшие западные государства теряют свое значение в пользу новых развивающихся стран».