Правительство Швейцарии признало растущую роль стран БРИКС в мире

Страны БРИКС способны внести вклад в стабилизацию обстановки в мире, роль этого объединения в глобальной экономике и политике становится более весомой на фоне влияния Запада. Об этом 26 февраля говорится в докладе о внешней политике, одобренном правительством Швейцарии.

Документ содержит «специальное досье», посвященное истории БРИКС и анализу деятельности этого объединения, включая сферы экономики и безопасности.

«Учитывая то, как страны БРИКС используют свое растущее значение и берут на себя ответственность, они действительно могут внести вклад в стабилизацию мирового порядка», — отмечается в докладе.

В Берне «не считают уместным» принижение роли БРИКС, поскольку эта группа «обладает достаточным политическим и экономическим влиянием, чтобы вызвать доверие к тезису, согласно которому прежде доминировавшие западные государства теряют свое значение в пользу новых развивающихся стран».

В докладе также отмечено в этой связи продолжающееся влияние Запада в глобальной торговле и международных отношениях, а также среди населения, причем «некоторые политические решения, принимаемые в настоящее время в западных странах, имеют потенциал ускорить это явление».

Саммит БРИКС 2025 года пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. На нем будут обсуждать укрепление торгово-экономических связей между странами БРИКС, разработку альтернативных платежных систем для стимулирования торговли без зависимости от доллара США и реформирование многосторонних институтов для обеспечения более справедливого глобального управления.