Запасы непроданных новых авто в РФ оценили на уровне 500 тыс. единиц

По итогам первых трех месяцев 2025 года запасы новых легковых автомобилей на складах в России практически не изменились и составили около 500 тыс. штук. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В I квартале продажи новых легковых автомобилей в РФ составили 247 тыс. единиц, за это же время в страну было ввезено 256 тыс. новых автомобилей.

«Как была оценка на начало года в районе 500 тыс., так и осталась. Тысяч 300–350 это китайские бренды. И 150–200 тысяч российские, псевдороссийские, белорусские, псевдокорейские, глобальные альтернативные и так далее», — написал аналитик.

Положительным моментом эксперт назвал выбывание из стоков автомобилей 2023–2024 годов выпуска и появление «свежих» машин 2025 года.

Ранее, 18 апреля, коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин рассказал, что продажи легковых автомобилей в России в I квартале 2025 года продемонстрировали значительное снижение — на 26% год к году. Основным фактором стало резкое сокращение объемов автокредитования, отметил он.

15 апреля сообщалось, что около трети китайских марок в России усилили свои скидки на новые автомобили в размере 70–100 тыс. рублей для удержания спроса. Некоторые бренды предлагают скидки на машины 2024 года выпуска в размере 5–10%, причем по невостребованным комплектациям дисконт может доходить до 15–20%.