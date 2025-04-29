Реклама
Прямой эфир
Армия
В зону СВО впервые доставили частицу Благодатного огня
Общество
Путин призвал твердо отстаивать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
Делегация КНДР вылетела в РФ для участия в антифашистской конференции
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Мир
Расчеты гаубиц Д-20 поразили скопление живой силы ВСУ и склад боеприпасов в зоне СВО
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО
Мир
В Испании почти полностью восстановлено электроснабжение после отключения
Экономика
Россия в 2024 году вошла в пятерку экономических лидеров мира
Происшествия
Школьный автобус попал под удар дрона ВСУ в Запорожской области
Мир
Глава минобороны Пакистана не исключил эскалацию конфликта с Индией
Общество
Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке
Мир
Глава МИД КНР указал на неизменность взаимной поддержки Китая и РФ
Мир
Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней
Мир
В США начали расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме
Наука и техника
Баканов сообщил об объединении 13 стран с РФ и КНР для создания лунной станции
Мир
Крупнейшие банки США продали последнюю часть долга Маска для покупки Twitter
Наука и техника
Самолет МС-21 совершил первый полет с новыми российскими системами

Запасы непроданных новых авто в РФ оценили на уровне 500 тыс. единиц

0
EN
Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

По итогам первых трех месяцев 2025 года запасы новых легковых автомобилей на складах в России практически не изменились и составили около 500 тыс. штук. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В I квартале продажи новых легковых автомобилей в РФ составили 247 тыс. единиц, за это же время в страну было ввезено 256 тыс. новых автомобилей.

«Как была оценка на начало года в районе 500 тыс., так и осталась. Тысяч 300–350 это китайские бренды. И 150–200 тысяч российские, псевдороссийские, белорусские, псевдокорейские, глобальные альтернативные и так далее», — написал аналитик.

Положительным моментом эксперт назвал выбывание из стоков автомобилей 2023–2024 годов выпуска и появление «свежих» машин 2025 года.

Достать и перегнать: спрос на доставку машин из-за рубежа вырос на 22%
Интерес к покупке автомобилей за границей подогревают снижение курса доллара и ужесточение утильсбора

Ранее, 18 апреля, коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин рассказал, что продажи легковых автомобилей в России в I квартале 2025 года продемонстрировали значительное снижение — на 26% год к году. Основным фактором стало резкое сокращение объемов автокредитования, отметил он.

15 апреля сообщалось, что около трети китайских марок в России усилили свои скидки на новые автомобили в размере 70–100 тыс. рублей для удержания спроса. Некоторые бренды предлагают скидки на машины 2024 года выпуска в размере 5–10%, причем по невостребованным комплектациям дисконт может доходить до 15–20%.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025