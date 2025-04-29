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Достать и перегнать: спрос на доставку машин из-за рубежа вырос на 22%

Интерес к покупке автомобилей за границей подогревают снижение курса доллара и ужесточение утильсбора
Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Перегонять машины из-за рубежа весной этого года стали чаще, рассказали «Известиям» участники рынка. Интерес к услуге вырос почти на четверть, а поиск водителей — на треть. Желающих привезти автомобиль из-за границы интересуют как азиатские, так и европейские марки. В большинстве случаев таким образом сейчас приобретают машины с пробегом. Спрос на автомобили за рубежом стимулировало снижение курса доллара, сделавшее такие сделки более выгодными, отметили эксперты. Также, по их словам, на рост такого интереса влияет и скорое ужесточение правил выплаты утилизационного сбора.

Какие машины покупают за границей

С начала весны 2025 года вырос интерес к международной доставке машин, сообщили «Известиям» в сервисах. Так, спрос на перегон автомобилей из-за границы в марте вырос на 22%, следует из данных «Авито Услуги». Кроме того, на треть чаще стали искать водителей-перегонщиков. От них требуется доставить машину в том числе и из одного города в другой. Спрос на перевозку машин автовозами между городами за месяц вырос на 13%.

Рост интереса к услуге подтвердили «Известиям» и участники рынка. На фоне снижения продаж новых автомобилей растет рынок машин с пробегом, пояснил коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

— Не последнюю роль в этой ситуации играет доставка авто из-за рубежа. Клиенты выбирают такой вариант покупки авто по ряду причин. Во-первых, больше ассортимент. Во-вторых, есть привычные для россиян марки. В-третьих, стоимость, — отметил он.

машины
Фото: Global Look Press/FrankHoermann/SVEN SIMON

Сейчас, по его словам, большой популярностью при ввозе из других стран пользуются ушедшие из России марки, такие как Toyota, BMW и Mercedes-Benz.

— Стоит отметить, что иногда выгоднее заказать автомобиль европейского бренда из Китая, чем покупать машину в России. Многие автогиганты давно перевели часть своих производств в КНР. Например, Mercedes, Audi, Volkswagen, BMW. Их модели собираются локально и при этом стоят заметно дешевле, чем в Европе,— рассказал эксперт.

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Так, по его словам, электрокроссовер BMW iX3, который собирают для мирового рынка только в Китае, можно привезти в Россию на 15–20% дешевле, чем из Германии.

бмв
Фото: Global Look Press/Sun Weitong/XinHua

— Сейчас чаще всего пригоняют автомобили «под заказ», это дает гарантию компании-перевозчику, что ввезенная машина будет реализована. Таким образом минимизируются риски для продавца, — добавил Евгений Житнухин.

Покупателей привлекают большим выбором, более лояльными ценами, подтвержденным пробегом и прозрачной историей, убедились «Известия» на сайтах компаний, предлагающих услуги по импорту машин из-за границы в Россию. Так, привезти из Южной Кореи Kia с пробегом 50 тыс. км предлагают за сумму от 2,3 млн рублей.

Услуга по перегону автомобиля из-за границы остается едва ли не единственным драйвером всего авторынка, считает главный исполнительный директор проекта Likvi.com и генеральный директор Migtorg Александр Коротков. Среди стран, которые остаются популярными рынками для доставки автомобилей в Россию, он назвал также Японию.

покупка авто
Фото: Global Look Press/FrankHoermann/SVEN SIMON

По данным министерства финансов Японии, экспорт легковых автомобилей в Россию уже в октябре 2024 года вырос на 45,8% год к году. Это очевидный индикатор спроса на пригнанные машины из-за рубежа, — отметил эксперт.

По его словам, причина в том, что японские автомобили зачастую обходятся на 25–30% дешевле аналогов, а в отдельных сегментах разница достигает 35%.

— Немаловажно и то, что японцы весьма педантичны, большинство машин привозятся без эксплуатации по России, с честным одометром и в свежем техническом состоянии, что редко встречается на внутреннем вторичном рынке, — подчеркнул он.

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Почему вырос интерес к доставке машин

Интерес к международной доставке машин вырос на фоне укрепления курса рубля и падения доллара, полагают эксперты. Так, 21 апреля курс доллара к рублю впервые с весны 2023 года опустился ниже 79 рублей. Падение курса привело к снижению цен, отметили специалисты.

Иностранные машины стали дешевле в валютном выражении, при этом спрос на доступные предложения вырос, отметил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс».

— Кроме того, внутренний рынок испытывает дефицит некоторых моделей и запчастей, что дополнительно стимулирует интерес к ввозу подержанных машин, — указал он.

автопарк
Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich/dpa

Покупка машин за границей, по его словам, в большинстве случаев получается выгоднее, особенно если речь идет о массовых моделях с пробегом и в хорошей комплектации.

Даже с учетом расходов на транспортировку и оформление документы многие автомобили обходятся дешевле аналогичных на внутреннем рынке. Особенно активно покупаются машины для личного пользования в регионах и автомобили на разбор для запчастей, — подчеркнул он.

Из-за введения утилизационного сбора, который нужно заплатить при ввозе транспортных средств на территорию России, общая стоимость ввезенного автомобиля повышается, добавил эксперт.

машины
Фото: Global Look Press/Soeren Stache/dpa

— Но машины всё равно активно покупают: потребность в транспорте сохраняется, новых автомобилей мало, а цены на них высокие. Подержанные машины остаются более доступным вариантом. Утилизационный сбор воспринимается как вынужденная, но не критическая часть расходов, которую готовы оплачивать ради получения нужного автомобиля, — считает он.

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На популярность известных и проверенных автомобилей не повлияют новые правила утильсбора, они начнут действовать с 1 мая 2025 года, добавил Евгений Житнухин. Базовая ставка будет привязана уже не к цене закупки за рубежом, а к средней рыночной стоимости в России.

Стоимость на автомобили может возрасти на 20–25%, полагает Александр Коротков.

авто
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Поэтому в марте-апреле перед повышением утильсбора возник кратковременный всплеск спроса, — сказал он.

По планам, измененный порядок расчета для иномарок из стран ЕАЭС должен закрыть все лазейки для недорогой «растаможки» автомобилей, считает Евгений Житнухин.

— При этом, если авто ввозят для личного пользования и не планируют продавать в течение года, утильсбор будет считаться по сниженному тарифу, — отметил он. — Кроме того, ряд моделей BMW, Chevrolet и Audi, скорее всего, не попадут под новый формат утильсбора. И, вероятнее всего, их популярность значительно возрастет.

Продажи автомобилей с пробегом имеют ярко выраженную сезонность, добавили в «Авито Авто». Весной спрос на вторичном автомобильном рынке всегда выше, поскольку приобретение машины зачастую откладывают на теплый сезон. В марте этого года пользователи платформы стали на 9% больше интересоваться автомобилями с пробегом, чем в феврале. Особенно часто искали Kia, Hyundai и Toyota.

Какие риски есть у покупателей

Покупка автомобиля за рубежом имеет определенные риски, напомнили эксперты.

— Например, участилось применение схемы мошенничества, при которой посредники платят базовый минимальный утильсбор для физических лиц, а покупателю при перепродаже потом приходится доплачивать по коммерческому тарифу, — рассказал Александр Коротков.

Иногда, по его словам, злоумышленники покупают у граждан паспортные данные и ИНН, чтобы ввозить машины на подставные лица.

— Надзорные органы зачастую не контролируют деятельность контрагентов. Так, мы неоднократно сталкивались с некорректной документацией, предоставляемой клиенту при выкупе машины с аукциона. Зачастую вместо акта оценки именно их лота им направляют отчет о повреждениях похожего, но не того автомобиля, — пояснил он.

покупка авто
Фото: ТАСС/Валентин Антонов

Желающим ввезти автомобиль из-за рубежа важно самим изучить таможенные правила, чтобы точно знать, какие пошлины, налоги и сборы придется уплатить, добавила юрист Зара Горбушина. Она призвала обращать внимание на правильность оформления документов для покупки и таможенного оформления.

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Убедитесь, что автомобиль соответствует техническим требованиям вашей страны. Это может включать проверку соответствия стандартам выбросов, требованиям к безопасности и другим техническим нормам, — рекомендовала она.

Также, по словам эксперта, важно уточнить правила страхования автомобиля после покупки.

каско
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Некоторые компании могут отказать в страховании или установить высокие тарифы из-за возраста или состояния автомобиля. Проверьте, какие документы и процедуры требуются для регистрации автомобиля в вашей стране после его ввоза. В разных странах могут быть свои требования к сертификации и регистрации транспортных средств, — напомнила юрист.

Он призвала убедиться, что покупка автомобиля не нарушает международные договоры и соглашения, например, санкции или ограничения на импорт определенных моделей или марок автомобилей. Не лишним будет и ознакомиться с законами и правилами, регулирующими права потребителей при покупке товаров из-за рубежа, включая возможность возврата или обмена товара в случае обнаружения дефектов. При покупке авто за рубежом лучше заручиться помощью юриста или специалиста по таможенным вопросам, заключила Зара Горбушина.

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