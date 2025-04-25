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Красный флаг и розовый мех: какие новинки показали в Шанхае

Люкс для молодых китайцев, внедорожники для России и другие новинки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Шанхайский автосалон проходит с размахом — огромные павильоны, сотня премьер и обилие незнакомых марок. Несмотря на то что многие представленные автомобили соответствуют местным вкусам, на стендах встречались и годные для российского потребителя новинки. Корреспонденты «Известий» побывали на автосалоне и рассказывают о самых интересных премьерах и трендах Шанхая

Без приборки, но с нейросетью

На стенде марки Hongqi и электрокары, и пока безымянный брутальный внедорожник, и прототип летающего автомобиля. Не так давно машина этой марки была пределом мечтаний члена Компартии Китая, теперь «Красный флаг», а именно так переводится название бренда, будет реять над миром.

К 2030 году определена цель поставлять на зарубежные рынки 200 тыс. автомобилей, а совокупные продажи должны достигнуть миллиона. В прошлом году Hongqi продала более 400 тыс. автомобилей и уже представлена более чем в 40 странах. Помимо зарубежных рынков марка попытается привлечь молодую аудиторию. Обе эти задачи решает электромобиль Tiangong 05, который на внешних рынках будет называться EH5.

Tiangong 05
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Это не смелый концепт, а вполне серийный автомобиль. У него отсутствует приборная панель — ее роль выполняет проекция на лобовое стекло. Нейросеть DeepSeek помогает понимать голосовые команды на разных диалектах китайского, регулировать климат-контроль, мультимедийную систему и другие функции.

Система автономного вождения Sinan с технологией стереоскопического зрения «Три глаза» видит светофоры на расстоянии 300 м, прогнозирует дорожные сценарии и самостоятельно паркуется в узких местах. Благодаря 900-вольтовой системе зарядка батареи с 10 до 80% займет 12 минут, а запас хода составит 850 км.

Вершина суббренда Sunflower («Подсолнух») – эксклюзивный лимузин «Подарок государства», на котором передвигается руководство КНР
Вершина суббренда Sunflower («Подсолнух») — эксклюзивный лимузин «Подарок государства», на котором передвигается руководство КНР
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
В год за рубеж продают не более 10 машин. Причем, решение о продаже принимают после политической беседы с потенциальным покупателем
В год за рубеж продают не более 10 машин. Причем решение о продаже принимают после политической беседы с потенциальным покупателем
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Интерьер отделан в китайском стиле: ценные породы дерева, золото и ручная роспись
Интерьер отделан в китайском стиле: ценные породы дерева, золото и ручная роспись
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Представительский полноприводный седан Hongqi L1 (Guoya), китайский конкурент “Майбаха”, появится в России официально в 2025 году
Представительский полноприводный седан Hongqi L1 (Guoya), китайский конкурент «Майбаха», появится в России официально в 2025 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Это первый внедорожник от Hongqi. Имени у него пока нет, на автосалоне концепт представили под лаконичным Offroad. Интересно, что возможность придумать название для модели дали гостям автосалона, а победитель этого конкурса получит автомобиль
Это первый внедорожник от Hongqi. Имени у него пока нет, на автосалоне концепт представили под лаконичным Offroad. Интересно, что возможность придумать название для модели дали гостям автосалона, а победитель этого конкурса получит автомобиль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Hongqi представила гибридную модификацию седана H5. В версии PHEV он имеет 1,5-литровый мотор (150 л.с.) и электродвигатель (228 л.с.). Заявлено, что система позволяет проезжать до 1600 км при старте с полным баком и полностью заряженной батареей
Hongqi представила гибридную модификацию седана H5. В версии PHEV он имеет 1,5-литровый мотор (150 л.с.) и электродвигатель (228 л.с.). Заявлено, что система позволяет проезжать до 1600 км при старте с полным баком и полностью заряженной батареей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Особый концепт от Hongqi — массивный автомобиль с широкими дверями…
Особый концепт от Hongqi — массивный автомобиль с широкими дверями…
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
…внутри которого располагается гостиная с крутящимся водительским креслом
…внутри которого располагается гостиная с крутящимся водительским креслом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В Китае, к примеру, типичный покупатель роскошного автомобиля — это человек около 30 лет. Не 60, как в Великобритании или Германии, а 30. Нам нужна философия, которая даст «опыт Hongqi» и для зрелого, статусного покупателя, и для молодого — что-то более динамичное, более дерзкое. Это и есть вызов: фактически делить бренд на две части. Поэтому если мы просто дадим молодежи наследие, они не поймут. Поколению Z недостаточно просто сказать: «Смотри, водопады, крылья цапли, духовность» — им нужны удобство, технологии, мгновенный отклик, как у iPhone, — рассказал корреспонденту «Известий» вице-президент по дизайну Hongqi Джайлс Тейлор.

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Китайский «Роллс-Ройс»

Чего у Hongqi не отнять, так это статуса самой именитой автомобильной марки Китая. Автомобили суббренда Sunflower — настоящий «тяжелый люкс». Между тем у марки Zeekr, чей стенд расположился напротив, тоже есть лидерские амбиции. В Шанхай она привезла «супергибридный» флагман 9х. Дизайн внедорожника, очевидно, вдохновлен Rolls-Royce Cullinan, а хромированную решетку называют самой большой в мире.

Шанхайский автосалон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Это первый гибрид марки — силовая установка состоит из двухлитрового бензинового мотора, который заряжает не только батарею, но еще через трехступенчатый «автомат» подключается к колесам. Суммарная мощность — почти 900 л.с. От ноля до «сотни» 9х разгоняется за три секунды и, как обещают, столь же быстр в зарядке — пополнить батарею с 20 до 80% можно всего за шесть минут.

Шанхайский автосалон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

BYD также включился в соревнование на самый крутой китайский автомобиль с удлиненной версией Yangwang U8L. Колесная база гибрида увеличена на 200 мм, чтобы обеспечить комфорт для шести пассажиров. Пиковая мощность силовой установки —1180 л.с., а эмблемы выполнены из 24-каратного золота.

В ожидании лета
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Ждем в России

Скорее всего, эти автомобили попадут в Россию, хотя обе марки у нас официально пока не представлены. Бренд Deepal, который принадлежит компании Changan, официально выйдет на российский рынок уже в этом году.

Шанхайский автосалон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Начнут с кроссовера S07 с гибридной силовой установкой. Автомобиль работает по последовательной схеме: под капотом машины установлен 1,5-литровый ДВС, выступающий в роли генератора. В движение кроссовер приводится установленным на задней оси электромотором мощностью 238 л.с. В планах также кроссовер G318 с брутальным дизайном. Это не единственные новинки Шанхая, интересные для России.

Автомобили Zeekr не поставляются в РФ официально, но очень популярны в нашей стране. Последняя новинка этой марки – электрический универсал 007 GT. В топовой версии его мощность составляет 646 л.с., а разгон до “сотни” занимает 2,95 секунды
Автомобили Zeekr не поставляются в РФ официально, но очень популярны в нашей стране. Последняя новинка этой марки — электрический универсал 007 GT. В топовой версии его мощность составляет 646 л.с., а разгон до «сотни» занимает 2,95 секунды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Avatr 06 – самая доступная модель линейке марки и первая в кузове седан. Продажи в КНР начались совсем недавно, и за первые двое суток новинку заказали более 12 тыс. человек
Avatr 06 — самая доступная модель в линейке марки и первая в кузове седан. Продажи в КНР начались совсем недавно, и за первые двое суток новинку заказали более 12 тыс. человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Если бензоэлектрическую «шестерку» Avatr компания Changan готовит к дебюту в России в 2026-м, то спортбэк 12 и кроссовер 07 (на фото) в гибридной версии планируется вывести на наш рынок уже в текущем году
Если бензоэлектрическую «шестерку» Avatr компания Changan готовит к дебюту в России в 2026-м, то спортбэк 12 и кроссовер 07 (на фото) в гибридной версии планируется вывести на наш рынок уже в текущем году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
На мотор-шоу привезли Changan CS75 Plus четвертого поколения, тогда как в России с прошлого года продается кроссовер только третьей генерации. Подтверждено, что он появится в России, причем модель на нашем рынке впервые получит полный привод
На мотор-шоу привезли Changan CS75 Plus четвертого поколения, тогда как в России с прошлого года продается кроссовер только третьей генерации. Подтверждено, что он появится в России, причем модель на нашем рынке впервые получит полный привод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Британско-китайская марка MG представила обновленный электрородстер Cyberster. Изменений во внешности нет, модернизировали интерьер и технологии. Спорткар уже поставляется в РФ с прошлого года
Британско-китайская марка MG представила обновленный электрородстер Cyberster. Изменений во внешности нет, модернизировали интерьер и технологии. Спорткар уже поставляется в РФ с прошлого года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
Полноразмерный гибридный кроссовер Aito Seres M9 запланирован для РФ официально. Продажей машин этой марки в нашей стране занимается компания “МБ Рус”, в линейку входят паркетники M5 и M7
Полноразмерный гибридный кроссовер Aito Seres M9 запланирован для РФ официально. Продажей машин этой марки в нашей стране занимается компания «МБ Рус», в линейку входят паркетники M5 и M7
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
Aito Seres M8, еще один конкурент гибридам от Lixiang, также планируется вывести на российский рынок
Aito Seres M8, еще один конкурент гибридам от Lixiang, также планируется вывести на российский рынок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
На стенде компании Jetour выставили новый паркетник Т1, который ждут в России
На стенде компании Jetour выставили новый паркетник Т1, который ждут в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Популярный в нашей стране кроссовер Jetour T2 получил удлиненную версию
Популярный в нашей стране кроссовер Jetour T2 получил удлиненную версию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Продажи Omoda C7 должны начаться в России уже в ближайшее время
Продажи Omoda C7 должны начаться в России уже в ближайшее время
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Возможно, что через несколько месяцев до российского рынка доберется и рестайлинговая Omoda C5
Возможно, что через несколько месяцев до российского рынка доберется и рестайлинговая Omoda C5
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Chery Tiggo 9L с брутальным дизайном и цифровым кластером из трех экранов на передней панели станет новым флагманом марки (известная в РФ Tiggo 9 на «родине» известна как Tiggo 8L)
Chery Tiggo 9L с брутальным дизайном и цифровым кластером из трех экранов на передней панели станет новым флагманом марки (известная в РФ Tiggo 9 на родине известна как Tiggo 8L)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
Компактный кроссовер Jaecoo J5 заявлен для России на 2025 год. В Шанхае представили его электрическую версию, тогда как в РФ новинка будет продаваться только с традиционным ДВС
Компактный кроссовер Jaecoo J5 заявлен для России на 2025 год. В Шанхае представили его электрическую версию, тогда как в РФ новинка будет продаваться только с традиционным ДВС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Chery Fulwin A9 — самый крупный седан марки, который, вероятно, тоже привезут в Россию
Chery Fulwin A9 — самый крупный седан марки, который, вероятно, тоже привезут в Россию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
DongFeng показал в Шанхае рестайлинговый кроссовер Voyah Free. Помимо измененной внешности, он получил автопилот от компании Huawei c лидаром на крыше
DongFeng показал в Шанхае рестайлинговый кроссовер Voyah Free. Помимо измененной внешности он получил автопилот от компании Huawei c лидаром на крыше
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Еще одна новинка китайской компании — внедорожник M817 Warrior, вторая модель в стилистике заданной Mengshi M-Hero. Он создан в коллаборации с Huawei и несет целых три лидара на крыше
Еще одна новинка китайской компании — внедорожник M817 Warrior, вторая модель в стилистике заданной Mengshi M-Hero. Он создан в коллаборации с Huawei и несет целых три лидара на крыше
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Утилизация по-китайски

Если в России электромобили не особо в ходу, а гибриды только набирают популярность, то Китай остается доминирующим рынком транспортных средств на «новой энергии» (NEV). Для сравнения, мировые продажи этого типа ТС в марте достигли 1,7 млн. На долю Европы пришлось 400 тыс. машин, на долю США и Канады — 200 тыс.

В Китае из 1,94 млн проданных в марте легковых машин более половины были электрическими и гибридными — 991 тыс. штук. В сравнении с прошлым годом рост продаж составил 38%. Больше всего выросли продажи чистых «электричек» (BEV) — до 646 тыс. машин, они прибавили 50,6% в сравнении с мартом прошлого года.

Компания Chery представила в Шанхае представила свою абсолютно новую линейку пикапов под брендом HIMLA. Серия охватывает все ключевые сегменты: от компактных до полноразмерных моделей, предлагая бензиновые, дизельные и электрические модификации
Компания Chery представила в Шанхае свою абсолютно новую линейку пикапов под брендом HIMLA. Серия охватывает все ключевые сегменты: от компактных до полноразмерных моделей, предлагая бензиновые, дизельные и электрические модификации
Фото: Chery
В модельном ряду Lixiang минивэн Mega является единственный электромобилем. На фоне гибридных кроссоверов марки продажи “Меги” шли не очень, и подстегнуть их компания решила обновлением вэна. В частности, ему модернизировать аппаратную начинку и системы автопилота
В модельном ряду Lixiang минивэн Mega является единственный электромобилем. На фоне гибридных кроссоверов марки продажи «Меги» шли не очень, и подстегнуть их компания решила обновлением вэна. В частности, ему модернизировали аппаратную начинку и системы автопилота
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
JAC привезла ультрадлинный концепт Define S – низкого лифтбэка с необычной кормой
JAC привезла ультрадлинный концепт Define S — низкого лифтбека с необычной кормой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Lotus продемонстрировала свои достижения гиперкарами. К примеру, впервые представленная еще в 2019 году электрическая модель Evija, разработанная с Geely, развивает свыше 2000 л.с.
Lotus продемонстрировала свои достижения гиперкарами. К примеру, впервые представленная еще в 2019 году электрическая модель Evija, разработанная с Geely, развивает свыше 2000 л.с.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Внедорожник Jetour G700 станет серийным уже в этом году, продажи начнутся с Ближнего Востока
Внедорожник Jetour G700 станет серийным уже в этом году, продажи начнутся с Ближнего Востока
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Про массивный концептуальный Jetour G900 известно, что он построен на интегрированной лонжеронной раме композитной конструкции
Про массивный концептуальный Jetour G900 известно, что он построен на интегрированной лонжеронной раме композитной конструкции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Chery возродила хетчбэк QQ, выпуск которого был прекращен в 2014 году. QQ первого поколения появился еще в 2003 году и был неофициальном клоном хетчбэка Daewoo Matiz. Теперь это электрокар с футуристичным дизайном
Chery возродила хетчбэк QQ, выпуск которого был прекращен в 2014 году. QQ первого поколения появился еще в 2003 году и был неофициальным клоном хетчбэка Daewoo Matiz. Теперь это электрокар с футуристичным дизайном
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
В Шанхае состоялся премьерный показ люксового седана Maextro S800 от JAC и Huawei. Его длина составляет 5480 мм, а электромоторы суммарно выдают до 863 л.с.
В Шанхае состоялся премьерный показ люксового седана Maextro S800 от JAC и Huawei. Его длина составляет 5480 мм, а электромоторы суммарно выдают до 863 л.с.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
Hongqi HS9 PHEV — перспективный флагманский кроссовер «Красного знамени» с гибридной силовой установкой
Hongqi HS9 PHEV — перспективный флагманский кроссовер «Красного знамени» с гибридной силовой установкой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Продажи автомобилей в Китае растут благодаря стимулирующим мерам: утилизации и обмену старых автомобилей на новые. На покупку NEV предлагают субсидию больше, чем на модель с двигателем внутреннего сгорания. К началу апреля было сдано более 2,2 млн старых автомобилей. Кроме того, рынок отреагировал на ценовую конкуренцию среди местных производителей и вывод новых моделей.

В итоге китайские автопроизводители увеличили продажи на треть (1,22 млн), а продажи совместных с иностранными компаниями предприятий (480 тыс. штук) снизились на 4% в сравнении с прошлым годом. Больше всего автомобилей в марте продал BYD — 290 тыс. машин (+11,5%), за ним идет Geely, показавшая заметный рост — 70,5% (195 тыс. авто), на третьем месте FAW-Volkswagen, показавший спад продаж на 7,8% к прошлому году (130 тыс. машин), на четвертом — Chery (+58,6% и 119 тыс. автомобилей), а на пятом месте Changan (+7,2%, или 111 тыс. автомобилей).

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Китайцам предложили «Ауру»

Ввиду обострившейся конкуренции одни зарубежные автомобильные марки решили пропустить автосалон, как это сделали Hyundai и Kia, другие очень стремятся угодить китайским вкусам. Audi придумала отдельную линейку машин, у них вместо традиционной эмблемы из четырех колец — название марки прописными буквами.

Audi
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Первая модель E5 Sportback — электромобиль с запасом хода 770 км. Он построен на 800-вольтовой платформе, созданной партнером Audi китайским концерном SAIC. Volkswagen в рамках стратегии «В Китае, для Китая» представил сразу три концепта высокотехнологичных электромобилей: ID.Era, ID.Evo и ID.Aura.

Другие марки, как американский Lincoln или японская Infiniti, решили показать лучшее, что у них есть, — большие бензиновые внедорожники. Нарушать правила игры отваживаются далеко не все.

Впрочем, не обошлось и без классики. Рядом с новой электрической AUDI установили культовую Sport Quattro
Впрочем, не обошлось и без классики. Рядом с новой электрической Audi установили культовую Sport Quattro
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
Один из самый богатых на историю оказался стенд Porsche. Там, словно на полке с игрушечными машинками, разместили несколько культовых моделей
Один из самых богатых на историю оказался стенд Porsche. Там, словно на полке с игрушечными машинками, разместили несколько культовых моделей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Например, легендарный Porsche 959, построенный для знаменитого ралли «Париж-Дакар» 1985 года и Porsche 550 Spyder 1956 года. За рулем такого же спорткара разбился актер и автогонщик Джеймс Дин
Например, легендарный Porsche 959, построенный для знаменитого ралли «Париж – Дакар» 1985 года и Porsche 550 Spyder 1956 года. За рулем такого же спорткара разбился актер и автогонщик Джеймс Дин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Рядом с ними красуется гоночный 911 RSR в культовой розовой ливрее, который выиграл суточный марафон в Ле-Мане в 2018 году
Рядом с ними красуется гоночный 911 RSR в культовой розовой ливрее, который выиграл суточный марафон в Ле-Мане в 2018 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
Среди новинок Porsche — особая ретроверсия GTS Cabriolet в модификации под названием Spirit 70. Стилистически спорткар отсылает к 1970-м
Среди новинок Porsche — особая ретроверсия GTS Cabriolet в модификации под названием Spirit 70. Стилистически спорткар отсылает к 1970-м
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Toyota привезла в Шанхай Land Cruiser 250 (Prado) в полном внедорожном «обмундировании» – с защищающими лобовое стекло от веток тросами, грязевыми шинами, багажникам на крыше и дополнительной оптикой
Toyota привезла в Шанхай Land Cruiser 250 (Prado) в полном внедорожном «обмундировании» — с защищающими лобовое стекло от веток тросами, грязевыми шинами, багажником на крыше и дополнительной оптикой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Lexus полностью переработала седан ES. Модель нового поколения радикально изменилась внешне и стала электрифицированной. Новинка выйдет на рынок в 2026 году в гибридной версии и чисто электрическом варианте
Lexus полностью переработала седан ES. Модель нового поколения радикально изменилась внешне и стала электрифицированной. Новинка выйдет на рынок в 2026 году в гибридной версии и чисто электрическом варианте
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Volkswagen презентовал несколько концептов, которые станут серийными уже в ближайшие годы. Так выглядит флагманский гибридный кроссовер ID. Era
Volkswagen презентовал несколько концептов, которые станут серийными уже в ближайшие годы. Так выглядит флагманский гибридный кроссовер ID. Era
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Компактному ID. Evo достанется чисто электрическая архитектура
Компактному ID.Evo достанется чисто электрическая архитектура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Как и ID. Aura, все три новинки Volkswagen будут выпускаться на китайских совместных предприятиях марки с SAIC и FAW
Как и ID.Aura, все три новинки Volkswagen будут выпускаться на китайских совместных предприятиях марки с SAIC и FAW
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Mercedes-Benz среди прочего показал в Шанхае электрический CLA нового поколения. В популярной у китайцев удлиненной версии
Mercedes-Benz среди прочего показал в Шанхае электрический CLA нового поколения. В популярной у китайцев удлиненной версии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
«Лонг»-версии для китайского рынка показала и Audi – это A5L, A5L Sportback, Q5L и A6L e-tron
«Лонг»-версии для китайского рынка показала и Audi — это A5L, A5L Sportback, Q5L и A6L e-tron
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
Mazda EZ-60 – вторая модель японской марки, которая построена на модульной платформе от Deepal, после лифтбэка EZ-6
Mazda EZ-60 — вторая модель японской марки, которая построена на модульной платформе от Deepal, после лифтбека EZ-6
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Типичная премьера Шанхая должна быть не только гибридом или электромобилем, но еще и суперкомпьютером на колесах.

Причем полуавтономный помощник водителя God’s Eye, представленный компанией BYD, можно установить на все модели от самого доступного Seagull до люксового Yangwang. После недавнего ДТП со смертельным исходом, в которое попал электромобиль Xiaomi с включенной системой помощи водителю, автопроизводители аккуратно говорят об уровне автономности своих машин. «Яндекс», единственный российский участник автосалона, тоже решил поучаствовать в смотре автомобильных технологий и показал на своем стенде новую мультимедийную платформу «Яндекс Авто с Алисой».

К полету готовы

На стенде Changan показали летательный аппарат от фирмы Ehang, в которую китайский производитель планирует инвестировать почти $3 млрд
На стенде Changan показали летательный аппарат от фирмы Ehang, в которую китайский производитель планирует инвестировать почти $3 млрд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
eVTOL появился и у Hongqi – премиум-бренд показал черную модель, которая состоит из двух модулей. Кабина отсоединяется от шасси и, поднявшись в воздух, способна развивать скорость до 150 км/ч и преодолевать до 200 км пути
eVTOL появился и у Hongqi — премиум-бренд показал черную модель, которая состоит из двух модулей. Кабина отсоединяется от шасси и, поднявшись в воздух, способна развивать скорость до 150 км/ч и преодолевать до 200 км пути
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
«Вертолетомобиль» появился и у Chery. Концепт имеет схожую двухмодульную систему
«Вертолетомобиль» появился и у Chery. Концепт имеет схожую двухмодульную систему
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
По аналогичной концепции выполнен GAC Gove
По аналогичной концепции выполнен GAC Gove
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Сам автомобиль – это трехосный электрифицированная модель, внешне схожая с минивэном. И это не концепт – выпуск Land Aircraft Carrier планируется наладить в 2026 году на новом заводе в Гуанчжоу
Сам автомобиль — это трехосная электрифицированная модель, внешне схожая с минивэном. И это не концепт — выпуск Land Aircraft Carrier планируется наладить в 2026 году на новом заводе в Гуанчжоу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
Xpeng провела демонстрацию Land Aircraft Carrier (LAC), разработанного подразделением AeroHT. В этом случае двухместный дрон eVTOL не является часть машины – он складывается и размещается в грузовом отсеке автомобиля
Xpeng провела демонстрацию Land Aircraft Carrier (LAC), разработанного подразделением AeroHT. В этом случае двухместный дрон eVTOL не является частью машины — он складывается и размещается в грузовом отсеке автомобиля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков

Впрочем, китайские компании уже смотрят вверх — каждый уважающий себя автопроизводитель привез в Шанхай концепт летающего автомобиля. Все они разработаны по принципу eVTOL — с вертикальным взлетом и посадкой.

Чтобы привлечь внимание к своем стенду, компания Volvo выcтавила полностью прозрачный кроссовер XC90
Чтобы привлечь внимание к своему стенду, компания Volvo выcтавила полностью прозрачный кроссовер XC90
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Chery установила прозрачные кузовные панели на свой новый флагманский гибридный седан Fulwin A9
Chery установила прозрачные кузовные панели на свой новый флагманский гибридный седан Fulwin A9
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Большой стенд на автосалоне принадлежит китайской видеоплатформе Bilibili. На нем выставили несколько необычных шоу-каров, включая прозрачный Volkswagen ID.3
Большой стенд на автосалоне принадлежит китайской видеоплатформе Bilibili. На нем выставили несколько необычных шоу-каров, включая прозрачный Volkswagen ID.3
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Некоторые автобренды экспериментируют в презентациях. Например, Chery привезла «меховой» электрокроссовер iCar V23
Некоторые автобренды экспериментируют в презентациях. Например, Chery привезла «меховой» электрокроссовер iCar V23
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Еще один «пушистый» автомобиль — от малоизвестной в России марки Zhiji (IM Motors)
Еще один «пушистый» автомобиль — от малоизвестной в России марки Zhiji (IM Motors)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Другие автокомпании украшают автомобили для любителей мороженого…
Другие автокомпании украшают автомобили для любителей мороженого…
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
…и превращают минивэны в фургоны по продаже еды
…и превращают минивэны в фургоны по продаже еды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Концепт Chery iBar – микроавтобус, в котором можно стоять в полный рост, с интерьером в стиле гостиной и полками для книг
Концепт Chery iBar — микроавтобус, в котором можно стоять в полный рост, с интерьером в стиле гостиной и полками для книг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
Компания GAC при разработке концепта этого пикапа явно вдохновлялась Tesla Cybertruck
Компания GAC при разработке концепта этого пикапа явно вдохновлялась Tesla Cybertruck
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
Марка Arcfox, которая принадлежит концерну BAIC, удивила публику концептом под названием 77°
Марка Arcfox, которая принадлежит концерну BAIC, удивила публику концептом под названием 77°
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
Lynk & Co посвятила особой кроссовер Z20 капибарам
Lynk & Co посвятила особый кроссовер Z20 капибарам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков

Головы автопроизводителей занимают не только летающие автомобили, искусственный интеллект и роботы. Странный тренд шанхайской выставки — мода на розовый мех, которым драпируют автомобили. Странный только на первый взгляд. Чтобы не пропасть в океане ярких новинок, приходится использовать нестандартные ходы.

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