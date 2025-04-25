Красный флаг и розовый мех: какие новинки показали в Шанхае

Шанхайский автосалон проходит с размахом — огромные павильоны, сотня премьер и обилие незнакомых марок. Несмотря на то что многие представленные автомобили соответствуют местным вкусам, на стендах встречались и годные для российского потребителя новинки. Корреспонденты «Известий» побывали на автосалоне и рассказывают о самых интересных премьерах и трендах Шанхая

Без приборки, но с нейросетью

На стенде марки Hongqi и электрокары, и пока безымянный брутальный внедорожник, и прототип летающего автомобиля. Не так давно машина этой марки была пределом мечтаний члена Компартии Китая, теперь «Красный флаг», а именно так переводится название бренда, будет реять над миром.

К 2030 году определена цель поставлять на зарубежные рынки 200 тыс. автомобилей, а совокупные продажи должны достигнуть миллиона. В прошлом году Hongqi продала более 400 тыс. автомобилей и уже представлена более чем в 40 странах. Помимо зарубежных рынков марка попытается привлечь молодую аудиторию. Обе эти задачи решает электромобиль Tiangong 05, который на внешних рынках будет называться EH5.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Это не смелый концепт, а вполне серийный автомобиль. У него отсутствует приборная панель — ее роль выполняет проекция на лобовое стекло. Нейросеть DeepSeek помогает понимать голосовые команды на разных диалектах китайского, регулировать климат-контроль, мультимедийную систему и другие функции.

Система автономного вождения Sinan с технологией стереоскопического зрения «Три глаза» видит светофоры на расстоянии 300 м, прогнозирует дорожные сценарии и самостоятельно паркуется в узких местах. Благодаря 900-вольтовой системе зарядка батареи с 10 до 80% займет 12 минут, а запас хода составит 850 км.

Вершина суббренда Sunflower («Подсолнух») — эксклюзивный лимузин «Подарок государства», на котором передвигается руководство КНР Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров В год за рубеж продают не более 10 машин. Причем решение о продаже принимают после политической беседы с потенциальным покупателем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Интерьер отделан в китайском стиле: ценные породы дерева, золото и ручная роспись Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Представительский полноприводный седан Hongqi L1 (Guoya), китайский конкурент «Майбаха», появится в России официально в 2025 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Это первый внедорожник от Hongqi. Имени у него пока нет, на автосалоне концепт представили под лаконичным Offroad. Интересно, что возможность придумать название для модели дали гостям автосалона, а победитель этого конкурса получит автомобиль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Hongqi представила гибридную модификацию седана H5. В версии PHEV он имеет 1,5-литровый мотор (150 л.с.) и электродвигатель (228 л.с.). Заявлено, что система позволяет проезжать до 1600 км при старте с полным баком и полностью заряженной батареей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Особый концепт от Hongqi — массивный автомобиль с широкими дверями… Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов …внутри которого располагается гостиная с крутящимся водительским креслом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В Китае, к примеру, типичный покупатель роскошного автомобиля — это человек около 30 лет. Не 60, как в Великобритании или Германии, а 30. Нам нужна философия, которая даст «опыт Hongqi» и для зрелого, статусного покупателя, и для молодого — что-то более динамичное, более дерзкое. Это и есть вызов: фактически делить бренд на две части. Поэтому если мы просто дадим молодежи наследие, они не поймут. Поколению Z недостаточно просто сказать: «Смотри, водопады, крылья цапли, духовность» — им нужны удобство, технологии, мгновенный отклик, как у iPhone, — рассказал корреспонденту «Известий» вице-президент по дизайну Hongqi Джайлс Тейлор.

Китайский «Роллс-Ройс»

Чего у Hongqi не отнять, так это статуса самой именитой автомобильной марки Китая. Автомобили суббренда Sunflower — настоящий «тяжелый люкс». Между тем у марки Zeekr, чей стенд расположился напротив, тоже есть лидерские амбиции. В Шанхай она привезла «супергибридный» флагман 9х. Дизайн внедорожника, очевидно, вдохновлен Rolls-Royce Cullinan, а хромированную решетку называют самой большой в мире.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Это первый гибрид марки — силовая установка состоит из двухлитрового бензинового мотора, который заряжает не только батарею, но еще через трехступенчатый «автомат» подключается к колесам. Суммарная мощность — почти 900 л.с. От ноля до «сотни» 9х разгоняется за три секунды и, как обещают, столь же быстр в зарядке — пополнить батарею с 20 до 80% можно всего за шесть минут.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

BYD также включился в соревнование на самый крутой китайский автомобиль с удлиненной версией Yangwang U8L. Колесная база гибрида увеличена на 200 мм, чтобы обеспечить комфорт для шести пассажиров. Пиковая мощность силовой установки —1180 л.с., а эмблемы выполнены из 24-каратного золота.

Ждем в России

Скорее всего, эти автомобили попадут в Россию, хотя обе марки у нас официально пока не представлены. Бренд Deepal, который принадлежит компании Changan, официально выйдет на российский рынок уже в этом году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Начнут с кроссовера S07 с гибридной силовой установкой. Автомобиль работает по последовательной схеме: под капотом машины установлен 1,5-литровый ДВС, выступающий в роли генератора. В движение кроссовер приводится установленным на задней оси электромотором мощностью 238 л.с. В планах также кроссовер G318 с брутальным дизайном. Это не единственные новинки Шанхая, интересные для России.

Автомобили Zeekr не поставляются в РФ официально, но очень популярны в нашей стране. Последняя новинка этой марки — электрический универсал 007 GT. В топовой версии его мощность составляет 646 л.с., а разгон до «сотни» занимает 2,95 секунды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Avatr 06 — самая доступная модель в линейке марки и первая в кузове седан. Продажи в КНР начались совсем недавно, и за первые двое суток новинку заказали более 12 тыс. человек Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Если бензоэлектрическую «шестерку» Avatr компания Changan готовит к дебюту в России в 2026-м, то спортбэк 12 и кроссовер 07 (на фото) в гибридной версии планируется вывести на наш рынок уже в текущем году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов На мотор-шоу привезли Changan CS75 Plus четвертого поколения, тогда как в России с прошлого года продается кроссовер только третьей генерации. Подтверждено, что он появится в России, причем модель на нашем рынке впервые получит полный привод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Британско-китайская марка MG представила обновленный электрородстер Cyberster. Изменений во внешности нет, модернизировали интерьер и технологии. Спорткар уже поставляется в РФ с прошлого года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков Полноразмерный гибридный кроссовер Aito Seres M9 запланирован для РФ официально. Продажей машин этой марки в нашей стране занимается компания «МБ Рус», в линейку входят паркетники M5 и M7 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков Aito Seres M8, еще один конкурент гибридам от Lixiang, также планируется вывести на российский рынок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров На стенде компании Jetour выставили новый паркетник Т1, который ждут в России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Популярный в нашей стране кроссовер Jetour T2 получил удлиненную версию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Продажи Omoda C7 должны начаться в России уже в ближайшее время Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Возможно, что через несколько месяцев до российского рынка доберется и рестайлинговая Omoda C5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Chery Tiggo 9L с брутальным дизайном и цифровым кластером из трех экранов на передней панели станет новым флагманом марки (известная в РФ Tiggo 9 на родине известна как Tiggo 8L) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков Компактный кроссовер Jaecoo J5 заявлен для России на 2025 год. В Шанхае представили его электрическую версию, тогда как в РФ новинка будет продаваться только с традиционным ДВС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Chery Fulwin A9 — самый крупный седан марки, который, вероятно, тоже привезут в Россию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов DongFeng показал в Шанхае рестайлинговый кроссовер Voyah Free. Помимо измененной внешности он получил автопилот от компании Huawei c лидаром на крыше Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Еще одна новинка китайской компании — внедорожник M817 Warrior, вторая модель в стилистике заданной Mengshi M-Hero. Он создан в коллаборации с Huawei и несет целых три лидара на крыше Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Утилизация по-китайски

Если в России электромобили не особо в ходу, а гибриды только набирают популярность, то Китай остается доминирующим рынком транспортных средств на «новой энергии» (NEV). Для сравнения, мировые продажи этого типа ТС в марте достигли 1,7 млн. На долю Европы пришлось 400 тыс. машин, на долю США и Канады — 200 тыс.

В Китае из 1,94 млн проданных в марте легковых машин более половины были электрическими и гибридными — 991 тыс. штук. В сравнении с прошлым годом рост продаж составил 38%. Больше всего выросли продажи чистых «электричек» (BEV) — до 646 тыс. машин, они прибавили 50,6% в сравнении с мартом прошлого года.

Компания Chery представила в Шанхае свою абсолютно новую линейку пикапов под брендом HIMLA. Серия охватывает все ключевые сегменты: от компактных до полноразмерных моделей, предлагая бензиновые, дизельные и электрические модификации Фото: Chery В модельном ряду Lixiang минивэн Mega является единственный электромобилем. На фоне гибридных кроссоверов марки продажи «Меги» шли не очень, и подстегнуть их компания решила обновлением вэна. В частности, ему модернизировали аппаратную начинку и системы автопилота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов JAC привезла ультрадлинный концепт Define S — низкого лифтбека с необычной кормой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Lotus продемонстрировала свои достижения гиперкарами. К примеру, впервые представленная еще в 2019 году электрическая модель Evija, разработанная с Geely, развивает свыше 2000 л.с. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Внедорожник Jetour G700 станет серийным уже в этом году, продажи начнутся с Ближнего Востока Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Про массивный концептуальный Jetour G900 известно, что он построен на интегрированной лонжеронной раме композитной конструкции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Chery возродила хетчбэк QQ, выпуск которого был прекращен в 2014 году. QQ первого поколения появился еще в 2003 году и был неофициальным клоном хетчбэка Daewoo Matiz. Теперь это электрокар с футуристичным дизайном Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков В Шанхае состоялся премьерный показ люксового седана Maextro S800 от JAC и Huawei. Его длина составляет 5480 мм, а электромоторы суммарно выдают до 863 л.с. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков Hongqi HS9 PHEV — перспективный флагманский кроссовер «Красного знамени» с гибридной силовой установкой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Продажи автомобилей в Китае растут благодаря стимулирующим мерам: утилизации и обмену старых автомобилей на новые. На покупку NEV предлагают субсидию больше, чем на модель с двигателем внутреннего сгорания. К началу апреля было сдано более 2,2 млн старых автомобилей. Кроме того, рынок отреагировал на ценовую конкуренцию среди местных производителей и вывод новых моделей.

В итоге китайские автопроизводители увеличили продажи на треть (1,22 млн), а продажи совместных с иностранными компаниями предприятий (480 тыс. штук) снизились на 4% в сравнении с прошлым годом. Больше всего автомобилей в марте продал BYD — 290 тыс. машин (+11,5%), за ним идет Geely, показавшая заметный рост — 70,5% (195 тыс. авто), на третьем месте FAW-Volkswagen, показавший спад продаж на 7,8% к прошлому году (130 тыс. машин), на четвертом — Chery (+58,6% и 119 тыс. автомобилей), а на пятом месте Changan (+7,2%, или 111 тыс. автомобилей).

Китайцам предложили «Ауру»

Ввиду обострившейся конкуренции одни зарубежные автомобильные марки решили пропустить автосалон, как это сделали Hyundai и Kia, другие очень стремятся угодить китайским вкусам. Audi придумала отдельную линейку машин, у них вместо традиционной эмблемы из четырех колец — название марки прописными буквами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Первая модель E5 Sportback — электромобиль с запасом хода 770 км. Он построен на 800-вольтовой платформе, созданной партнером Audi китайским концерном SAIC. Volkswagen в рамках стратегии «В Китае, для Китая» представил сразу три концепта высокотехнологичных электромобилей: ID.Era, ID.Evo и ID.Aura.

Другие марки, как американский Lincoln или японская Infiniti, решили показать лучшее, что у них есть, — большие бензиновые внедорожники. Нарушать правила игры отваживаются далеко не все.

Впрочем, не обошлось и без классики. Рядом с новой электрической Audi установили культовую Sport Quattro Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков Один из самых богатых на историю оказался стенд Porsche. Там, словно на полке с игрушечными машинками, разместили несколько культовых моделей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Например, легендарный Porsche 959, построенный для знаменитого ралли «Париж – Дакар» 1985 года и Porsche 550 Spyder 1956 года. За рулем такого же спорткара разбился актер и автогонщик Джеймс Дин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Рядом с ними красуется гоночный 911 RSR в культовой розовой ливрее, который выиграл суточный марафон в Ле-Мане в 2018 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков Среди новинок Porsche — особая ретроверсия GTS Cabriolet в модификации под названием Spirit 70. Стилистически спорткар отсылает к 1970-м Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Toyota привезла в Шанхай Land Cruiser 250 (Prado) в полном внедорожном «обмундировании» — с защищающими лобовое стекло от веток тросами, грязевыми шинами, багажником на крыше и дополнительной оптикой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Lexus полностью переработала седан ES. Модель нового поколения радикально изменилась внешне и стала электрифицированной. Новинка выйдет на рынок в 2026 году в гибридной версии и чисто электрическом варианте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Volkswagen презентовал несколько концептов, которые станут серийными уже в ближайшие годы. Так выглядит флагманский гибридный кроссовер ID. Era Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Компактному ID.Evo достанется чисто электрическая архитектура Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Как и ID.Aura, все три новинки Volkswagen будут выпускаться на китайских совместных предприятиях марки с SAIC и FAW Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Mercedes-Benz среди прочего показал в Шанхае электрический CLA нового поколения. В популярной у китайцев удлиненной версии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов «Лонг»-версии для китайского рынка показала и Audi — это A5L, A5L Sportback, Q5L и A6L e-tron Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков Mazda EZ-60 — вторая модель японской марки, которая построена на модульной платформе от Deepal, после лифтбека EZ-6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Типичная премьера Шанхая должна быть не только гибридом или электромобилем, но еще и суперкомпьютером на колесах.

Причем полуавтономный помощник водителя God’s Eye, представленный компанией BYD, можно установить на все модели от самого доступного Seagull до люксового Yangwang. После недавнего ДТП со смертельным исходом, в которое попал электромобиль Xiaomi с включенной системой помощи водителю, автопроизводители аккуратно говорят об уровне автономности своих машин. «Яндекс», единственный российский участник автосалона, тоже решил поучаствовать в смотре автомобильных технологий и показал на своем стенде новую мультимедийную платформу «Яндекс Авто с Алисой».

К полету готовы

На стенде Changan показали летательный аппарат от фирмы Ehang, в которую китайский производитель планирует инвестировать почти $3 млрд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов eVTOL появился и у Hongqi — премиум-бренд показал черную модель, которая состоит из двух модулей. Кабина отсоединяется от шасси и, поднявшись в воздух, способна развивать скорость до 150 км/ч и преодолевать до 200 км пути Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов «Вертолетомобиль» появился и у Chery. Концепт имеет схожую двухмодульную систему Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов По аналогичной концепции выполнен GAC Gove Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Сам автомобиль — это трехосная электрифицированная модель, внешне схожая с минивэном. И это не концепт — выпуск Land Aircraft Carrier планируется наладить в 2026 году на новом заводе в Гуанчжоу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков Xpeng провела демонстрацию Land Aircraft Carrier (LAC), разработанного подразделением AeroHT. В этом случае двухместный дрон eVTOL не является частью машины — он складывается и размещается в грузовом отсеке автомобиля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков

Впрочем, китайские компании уже смотрят вверх — каждый уважающий себя автопроизводитель привез в Шанхай концепт летающего автомобиля. Все они разработаны по принципу eVTOL — с вертикальным взлетом и посадкой.

Чтобы привлечь внимание к своему стенду, компания Volvo выcтавила полностью прозрачный кроссовер XC90 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Chery установила прозрачные кузовные панели на свой новый флагманский гибридный седан Fulwin A9 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Большой стенд на автосалоне принадлежит китайской видеоплатформе Bilibili. На нем выставили несколько необычных шоу-каров, включая прозрачный Volkswagen ID.3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Некоторые автобренды экспериментируют в презентациях. Например, Chery привезла «меховой» электрокроссовер iCar V23 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Еще один «пушистый» автомобиль — от малоизвестной в России марки Zhiji (IM Motors) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Другие автокомпании украшают автомобили для любителей мороженого… Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков …и превращают минивэны в фургоны по продаже еды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Концепт Chery iBar — микроавтобус, в котором можно стоять в полный рост, с интерьером в стиле гостиной и полками для книг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков Компания GAC при разработке концепта этого пикапа явно вдохновлялась Tesla Cybertruck Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков Марка Arcfox, которая принадлежит концерну BAIC, удивила публику концептом под названием 77° Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков Lynk & Co посвятила особый кроссовер Z20 капибарам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков

Головы автопроизводителей занимают не только летающие автомобили, искусственный интеллект и роботы. Странный тренд шанхайской выставки — мода на розовый мех, которым драпируют автомобили. Странный только на первый взгляд. Чтобы не пропасть в океане ярких новинок, приходится использовать нестандартные ходы.