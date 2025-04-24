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Роботы и брутальные внедорожники: как проходит автосалон в Шанхае

На стендах представлены футуристические электрокары, брутальные мотоциклы и автомобили для партийной элиты
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В Шанхае открылся международный автосалон. В нем примут участие около тысячи ведущих китайских и зарубежный компаний из 26 стран и регионов. Они привезли более сотни мировых премьер. В атмосферу мотор-шоу окунулись «Известия»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Шанхае открылся международный автосалон. В нем примут участие около тысячи ведущих китайских и зарубежный компаний из 26 стран и регионов. Они привезли более сотни мировых премьер. В атмосферу мотор-шоу окунулись «Известия»

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Тысячи журналистов и блогеров из разных стран освещают это мероприятие. Некоторые приехали и автомобили посмотреть, и себя показать
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тысячи журналистов и блогеров из разных стран освещают это мероприятие. Некоторые приехали и автомобили посмотреть, и себя показать

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Все как и в прежние времена на международных автосалонах. Красивые стендистки и мощные мотоциклы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Все как и в прежние времена на международных автосалонах. Красивые стендистки и мощные мотоциклы
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Человек с щеткой -- один из важных героев этого шоу. От его старания зависит, как ярко будет блестеть премьера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Человек с щеткой — один из важных героев этого шоу. От его старания зависит, как ярко будет блестеть премьера
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В основном автопроизводители ориентируются на местный рынок, где только в марте было продано почти 2 млн автомобилей. Большинство из них — электромобили и гибриды, популярные в Китае
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В основном автопроизводители ориентируются на местный рынок, где только в марте было продано почти 2 млн автомобилей. Большинство из них — электромобили и гибриды, популярные в Китае

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Есть новинки, актуальные для российского рынка. Например, новый бренд Deepal появится в нашей стране в этом году и представит три новинки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Есть новинки, актуальные для российского рынка. Например, новый бренд Deepal появится в нашей стране в этом году и представит три новинки

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В Китае научились делать роскошные автомобили. Лимузины марки Hongqi были доступны только партийной элите КНР, теперь тяжелый люкс с восточным колоритам будут предлагать и для зарубежных рынков. Появятся эти машины и в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Китае научились делать роскошные автомобили. Лимузины марки Hongqi были доступны только партийной элите КНР, теперь тяжелый люкс с восточным колоритом будут предлагать и для зарубежных рынков. Появятся эти машины и в России

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Иностранные производители также приехали в Шанхай. Они пытаются приспособиться к местным вкусам. Audi, например, запустила новую линейку автомобилей, без эмблемы с кольцами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Иностранные производители также приехали в Шанхай. Они пытаются приспособиться к местным вкусам. Audi, например, запустила новую линейку автомобилей, без эмблемы с кольцами

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Новая модель японской Mazda -- перелицованный китайский автомобиль. Если раньше автопроизводители из Поднебесной копировали машины инменитых марок, то теперь именитые марки приходят к ним за «зелеными» технологиями
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Новая модель японской Mazda — перелицованный китайский автомобиль. Если раньше автопроизводители из Поднебесной копировали машины именитых марок, то теперь именитые марки приходят к ним за зелеными технологиями

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У каждой уважающей себя китайской марки на стенде должен быть брутальный внедорожник. Этому не успели придумать название и объявили народный конкурс. Приз -- автомобиль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
У каждой уважающей себя китайской марки на стенде должен быть брутальный внедорожник. Этому не успели придумать название и объявили народный конкурс. Приз — автомобиль
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А еще на стенде должен обязательно быть прототип летающего автомобиля. Еще один тренд Шанхайского автосалона -- искусственный интеллект
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
А еще на стенде должен обязательно быть прототип летающего автомобиля. Еще один тренд Шанхайского автосалона — искусственный интеллект
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В будущем автомобили станут передвигаться без помощи водителя. Поэтому интерьер будет напоминать уютную гостиную
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В будущем автомобили станут передвигаться без помощи водителя. Поэтому интерьер будет напоминать уютную гостиную
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В этом сезоне моден розовый мех. Посетительницам автосалона он очень нравится
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В этом сезоне моден розовый мех. Посетительницам автосалона он очень нравится
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Шанхайский автосалон продлится до 2 мая. Более подробно о новинках можно прочитать в обзоре «Известий»

Шанхайский автосалон продлится до 2 мая. Более подробно о новинках можно прочитать в обзоре «Известий»

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