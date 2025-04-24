Роботы и брутальные внедорожники: как проходит автосалон в Шанхае
В Шанхае открылся международный автосалон. В нем примут участие около тысячи ведущих китайских и зарубежный компаний из 26 стран и регионов. Они привезли более сотни мировых премьер. В атмосферу мотор-шоу окунулись «Известия»
Тысячи журналистов и блогеров из разных стран освещают это мероприятие. Некоторые приехали и автомобили посмотреть, и себя показать
В основном автопроизводители ориентируются на местный рынок, где только в марте было продано почти 2 млн автомобилей. Большинство из них — электромобили и гибриды, популярные в Китае
Есть новинки, актуальные для российского рынка. Например, новый бренд Deepal появится в нашей стране в этом году и представит три новинки
В Китае научились делать роскошные автомобили. Лимузины марки Hongqi были доступны только партийной элите КНР, теперь тяжелый люкс с восточным колоритом будут предлагать и для зарубежных рынков. Появятся эти машины и в России
Иностранные производители также приехали в Шанхай. Они пытаются приспособиться к местным вкусам. Audi, например, запустила новую линейку автомобилей, без эмблемы с кольцами
Новая модель японской Mazda — перелицованный китайский автомобиль. Если раньше автопроизводители из Поднебесной копировали машины именитых марок, то теперь именитые марки приходят к ним за зелеными технологиями
Шанхайский автосалон продлится до 2 мая. Более подробно о новинках можно прочитать в обзоре «Известий»