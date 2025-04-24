Популярная в РФ марка Zeekr показала первый гибрид

Компания Zeekr, которая является лидером российского рынка электрокаров, представила в Китае большой кроссовер 9Х. Это первая модель марки с гибридной силовой установкой, передает 24 апреля с международного мотор-шоу в Шанхае корреспондент «Известий».

Zeekr 9X получил гибридную систему с двухлитровым мотором и двумя электродвигателями, пиковая мощность достигает почти 900 л.с. С нуля до «сотни» кроссовер разгоняется за 3 с, на чистом электричестве 9Х может проехать порядка 380 км. Конфигурация салона может быть как с тремя рядами сидений, так и в люксовом исполнении, рассчитанном на четырех пассажиров.



В Китае продажи Zeekr 9X должны начаться в 2025 году. Предварительно, цена новинки стартует от 500 тыс. юаней (около 5,7 млн рублей). Топовая версия новинки обойдется вдвое дороже.

Накануне стало известно, что люксовый седан Hongqi L1 появится в России осенью 2025 года. Сейчас автомобиль проходит сертификацию.