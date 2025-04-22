Где у него кнопка: автомобилистов раздражают новые технологии

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Крымом за 40 минут
Мир
Путин заявил о провале попыток Запада нанести РФ поражение на поле боя
Мир
В МИДе указали на отсутствие ограничений на культурное сотрудничество с США
Мир
Папа римский Франциск завещал быть похороненным в римской базилике
Общество
Путин указал на необходимость соблюдать сроки восстановления новых регионов
Мир
Президент Ирана заявил о готовности к сделке с США при учете интересов Тегерана
Мир
Трамп намерен посетить похороны папы римского Франциска в Риме
Мир
В МИД РФ отметили усилия папы Франциска по защите духовных ценностей
Общество
Путин заявил о появлении на черном рынке западного оружия для Киева
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Одессе трое мужчин выдавали себя за военкомов с целью похищения людей
Общество
Путин назвал чрезвычайно важной работой расселение людей из аварийного жилья
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Общество
Россия и Казахстан обсудили в Тверской области сохранение исторической памяти о ВОВ
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

Где у него кнопка: автомобилистов раздражают новые технологии

Водители предпочли беспроводным зарядкам удобные подстаканники
Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

С января 2026 года автомобили без физических кнопок не смогут получить пять звезд в рейтинге безопасности Euro NCAP. Различные исследования показывают: из-за повального увлечения сенсорными панелями страдают безопасность и надежность современных машин. Сами автопроизводители признают, что отказ от физических кнопок был ошибкой. Подробности — в материале «Известий».

Физика нажатий

Согласно новой программе оценки новых автомобилей Euro NCAP, звуковой сигнал, дворники, указатели поворота, аварийка и функция экстренного вызова должны быть выполнены в виде физических кнопок или переключателей. Иначе автомобиль не получит пятизвездочный рейтинг, даже если заслуживает его по прочим показателям

«Происходит всё больше и больше аварий по причине того, что отвлекаются», — считает директор по стратегическому развитию NCAP Мэтью Эвери. По его словам, сенсорные экраны, дисплеи и различные функции помощи водителю могут отвлекать внимание водителя от дороги на 5–40 секунд, что может привести к фатальным последствиям. Вдобавок дисплеи не имеют тактильной обратной связи и не всегда понятно, реагируют они на касание или нет.

Кроме того, прошли времена, когда можно было сесть в машину и сразу понять расположение элементов управления.

машина
Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Bihlmayer

Шведская компания Vi Bilägare протестировала 11 современных автомобилей с сенсорными информационно-развлекательными экранами и Volvo V70 2005 года выпуска, чтобы определить, какой из них проще в управлении.

Работа над ошибками: правительство подготовило новые поправки в КоАП
Суды смогут отправлять протоколы с недочетами на исправление

Участников эксперимента попросили активировать подогрев сидений, повысить температуру в салоне, включить радио и настроить его на определенные станции, сбросить показания маршрутного компьютера и приглушить подсветку панели приборов на самый низкий уровень.

В старом Volvo водителям требовалось всего 10 секунд, чтобы решить эти проблемы. На скорости 110 км/ч каждый из водителей смог справиться с заданиями за 300 м пути.

машина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На автомобилях с информационно-развлекательными сенсорными системами водителям требовалось в среднем 24,7 секунды. BMW iX, в котором сочетаются физические кнопки и сенсорные экраны, стал одним из самых сложных в управлении: водителям требовалось не менее 30,4 секунды, чтобы пройти все задания. Самым худшим оказался MG Marvel R. Одному из водителей на выполнение заданий потребовалось 44,9 секунды. За это время автомобиль проехал 1,3 км.

От российских владельцев китайских автомобилей можно услышать жалобы на зависающие и гаснущие дисплеи. Зимой экраны могут попросту замерзнуть и не реагировать на нажатие. Обычно автомобилисты выводят на центральный дисплей показания навигатора через Android Auto или Apple CarPlay. Во многих машинах, чтобы перейти от карты, например, в меню климат-контроля, необходимо сделать несколько нажатий, что также отвлекает внимание от дороги.

Полюбили кнопки

В 2020 году издание Autoevolution назвало отсутствие физических кнопок в Tesla одной из худших автомобильных тенденций, однако затем «сенсорность» стала всеобщим трендом. Теперь для «тесловодов» сторонней компанией разработан блок Ctrl-Bar, который крепится под центральным дисплеем. Он оснащен двумя ручками для регулировки температуры и четырьмя программируемыми физическими кнопками.

Представленный в России недавно премиум-гибрид Exlantix можно оснастить дополнительным блоком управления климатом с физическими кнопками и верньерами, он крепится под центральным дисплеем и работает от USB-разъема.

Автопроизводители с именем уже начали отказываться от сенсорного управления. Руководитель отдела дизайна Hyundai Санг Юп Ли рассказал австралийскому журналу Cars Guide, что компания сохраняет физические кнопки из соображений безопасности. Они дублируют управление функциями через тачскрин, но во время движения их проще найти. Он заявил, что при автопилоте четвертого уровня автономности, не требующем вмешательства человека, можно будет безопасно пользоваться сенсорами.

машина
Фото: Global Look Press/Mark Avery

Глава Volkswagen Томас Шефер признал в интервью британскому журналу Autocar, что замена аналоговых кнопок сенсорными была ошибкой и нанесла серьезный ущерб репутации компании. Больше всего автовладельцам не понравились сенсорные панели на руле, которые отвлекают от дороги, и управление климат-контролем. Поэтому на новом Tiguan марка возвращается к физическим клавишам на руле.

Дадут ремня: в РФ могут запретить продажу опасных автоаксессуаров
Заглушки и накладки на ремни безопасности окажутся вне закона

Cadillac в своем первом электромобиле Lyriq совместил сенсорные кнопки с настоящими.

Проблемы от технологий

Многие новшества раздражают автовладельцев, свидетельствует исследование начального качества автомобилей (Initial Quality Study) компании J.D. Power. Количество проблем на 100 автомобилей (PP100) выросло до рекордных величин, в 2024 году средний показатель по отрасли составил 194 проблемы на сотню машин. Отчасти виноваты новые технологии.

«Автомобильная промышленность сталкивается с широким спектром проблем с качеством, невиданным за всю 37-летнюю историю IQS», — утверждает старший директор по бенчмаркингу автомобилей в JD Power Фрэнк Хэнли. К традиционным проблемам прибавились новые. Автомобили становятся всё более сложными, предлагают новые технологии, но не всегда удовлетворяют владельцев.

машина
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

В частности, поступают жалобы на работу ассистентов помощи водителю: систем предупреждения о смене полосы и удерживающих в ее пределах, систем предупреждения о столкновении и экстренного торможения.Часто владельцы не понимают, что означают предупреждения. Передовые системы помощи водителю, призванные спасать жизни и снижать травмы, раздражают неточными и назойливыми сигналами. Сохраняются проблемы с Android Auto и Apple CarPlay: чаще всего автовладельцы сталкиваются с трудностями при подключении к автомобилю или потерей соединения. Кнопки и дисплеи являются одной из наиболее проблемных категорий, особенно в электромобилях. Так, Tesla недавно перешла на кнопки на рулевом колесе для звукового сигнала и указателей поворота, что не понравилось владельцам.

Ручки и подстаканники

Нарекания вызывают, казалось бы, самые обычные элементы автомобиля. Ради беспроводной зарядки производители перемещают подстаканники в неудобные места, меняют их размер. Проблемы возникают даже с дверными ручками, которые всё чаще делают выдвижными, вдохновляясь примером Tesla. Причем больше всего на них жалуются именно владельцы электромобилей.

дтп
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Опасность выдвижных ручек иллюстрирует серия резонансных ДТП. В 2020 году в Сеуле погиб Юн Хон Гын, известный юрист и близкий друг президента Южной Кореи. Врезавшийся в стену парковки кроссовер Tesla Model X загорелся, но прибывшие пожарные не смогли открыть задние двери, так как электронные ручки отказали. В апреле прошлого года Aito M7 на трассе в провинции Шаньси на севере Китая попал в аварию и загорелся, унеся жизни трех человек, включая двухлетнего мальчика. Система автоматического экстренного торможения не сработала из-за высокой скорости автомобиля (115 км/ч), а спасателям пришлось открывать двери машины вручную, так как замки выдвижных дверных ручек не сработали из-за повреждения проводки. Еще в одном резонансном ДТП в Китае в марте этого года в новейшем электромобиле Xiaomi SU7 погибли три человека. Ходили слухи, что дверные ручки машины не сработали, но позже в компании уверили, что двери можно открыть механически, даже если аккумулятор поврежден.

От цессии до цессии: водители получают иски на сотни тысяч за старые ДТП
В России появилась целая индустрия, связанная с передачей права требовать возмещение ущерба за аварию

Не доверяют автопилоту

Автовладельцы не против новых технологий, помогающих водителю, установило исследование S&P Global Mobility, проведенное весной этого года. Самой желанной функцией комплекса помощи водителю и безопасности автомобиля (ADAS, Advanced Driver Assistance System) стало предупреждение о слепых зонах, за него проголосовало 83% потребителей. Более 80% опрошенных хотят иметь систему предупреждения о столкновении и камеру заднего вида. Популярностью пользуются автоматическое экстренное торможение (AEB) с распознаванием велосипедистов и пешеходов, а также ночное видение. При этом системам полуавтономного вождения автомобилисты по-прежнему не доверяют.

машина
Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Bihlmayer

Аналитики уточняют, что предпочтения зависят от региона. Китай демонстрирует самый высокий интерес к технологиям автономного вождения, США, Великобритания и Германия — самый низкий.

Экономия против эргономики

— Привыкнуть можно ко всему, человек вообще хорошо адаптируется. Но есть такая наука эргономика, против которой не попрешь. Если мы посмотрим на эволюцию аудиоаппаратуры, то там всё равно осталась такая простая вещь, как «крутилка» громкости. Потому что она легко находится и интуитивно понятна: влево — тише, вправо — громче. Когда мы имеем дело с автомобилем, то здесь важен баланс между дизайном и удобством в обычном шоферском понимании, — считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Главная функция водителя, отметил Кадаков, — управлять автомобилем, а все дополнительные он должен находить и изменять быстрым движением.

руль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам эксперта, повальное увлечение сенсорными экранами можно объяснить фактором экономии: Китай выпускает их миллионами, и в пересчете на штуку они стали очень дешевыми.

— Производителю гораздо проще запихнуть управление несколькими функциями в один экран, чем ставить отдельные кнопки и к каждой тянуть провода, — полагает Максим Кадаков.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир