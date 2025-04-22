Где у него кнопка: автомобилистов раздражают новые технологии

С января 2026 года автомобили без физических кнопок не смогут получить пять звезд в рейтинге безопасности Euro NCAP. Различные исследования показывают: из-за повального увлечения сенсорными панелями страдают безопасность и надежность современных машин. Сами автопроизводители признают, что отказ от физических кнопок был ошибкой. Подробности — в материале «Известий».

Физика нажатий

Согласно новой программе оценки новых автомобилей Euro NCAP, звуковой сигнал, дворники, указатели поворота, аварийка и функция экстренного вызова должны быть выполнены в виде физических кнопок или переключателей. Иначе автомобиль не получит пятизвездочный рейтинг, даже если заслуживает его по прочим показателям

«Происходит всё больше и больше аварий по причине того, что отвлекаются», — считает директор по стратегическому развитию NCAP Мэтью Эвери. По его словам, сенсорные экраны, дисплеи и различные функции помощи водителю могут отвлекать внимание водителя от дороги на 5–40 секунд, что может привести к фатальным последствиям. Вдобавок дисплеи не имеют тактильной обратной связи и не всегда понятно, реагируют они на касание или нет.

Кроме того, прошли времена, когда можно было сесть в машину и сразу понять расположение элементов управления.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Bihlmayer

Шведская компания Vi Bilägare протестировала 11 современных автомобилей с сенсорными информационно-развлекательными экранами и Volvo V70 2005 года выпуска, чтобы определить, какой из них проще в управлении.

Участников эксперимента попросили активировать подогрев сидений, повысить температуру в салоне, включить радио и настроить его на определенные станции, сбросить показания маршрутного компьютера и приглушить подсветку панели приборов на самый низкий уровень.

В старом Volvo водителям требовалось всего 10 секунд, чтобы решить эти проблемы. На скорости 110 км/ч каждый из водителей смог справиться с заданиями за 300 м пути.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На автомобилях с информационно-развлекательными сенсорными системами водителям требовалось в среднем 24,7 секунды. BMW iX, в котором сочетаются физические кнопки и сенсорные экраны, стал одним из самых сложных в управлении: водителям требовалось не менее 30,4 секунды, чтобы пройти все задания. Самым худшим оказался MG Marvel R. Одному из водителей на выполнение заданий потребовалось 44,9 секунды. За это время автомобиль проехал 1,3 км.

От российских владельцев китайских автомобилей можно услышать жалобы на зависающие и гаснущие дисплеи. Зимой экраны могут попросту замерзнуть и не реагировать на нажатие. Обычно автомобилисты выводят на центральный дисплей показания навигатора через Android Auto или Apple CarPlay. Во многих машинах, чтобы перейти от карты, например, в меню климат-контроля, необходимо сделать несколько нажатий, что также отвлекает внимание от дороги.

Полюбили кнопки

В 2020 году издание Autoevolution назвало отсутствие физических кнопок в Tesla одной из худших автомобильных тенденций, однако затем «сенсорность» стала всеобщим трендом. Теперь для «тесловодов» сторонней компанией разработан блок Ctrl-Bar, который крепится под центральным дисплеем. Он оснащен двумя ручками для регулировки температуры и четырьмя программируемыми физическими кнопками.

Представленный в России недавно премиум-гибрид Exlantix можно оснастить дополнительным блоком управления климатом с физическими кнопками и верньерами, он крепится под центральным дисплеем и работает от USB-разъема.

Автопроизводители с именем уже начали отказываться от сенсорного управления. Руководитель отдела дизайна Hyundai Санг Юп Ли рассказал австралийскому журналу Cars Guide, что компания сохраняет физические кнопки из соображений безопасности. Они дублируют управление функциями через тачскрин, но во время движения их проще найти. Он заявил, что при автопилоте четвертого уровня автономности, не требующем вмешательства человека, можно будет безопасно пользоваться сенсорами.

Фото: Global Look Press/Mark Avery

Глава Volkswagen Томас Шефер признал в интервью британскому журналу Autocar, что замена аналоговых кнопок сенсорными была ошибкой и нанесла серьезный ущерб репутации компании. Больше всего автовладельцам не понравились сенсорные панели на руле, которые отвлекают от дороги, и управление климат-контролем. Поэтому на новом Tiguan марка возвращается к физическим клавишам на руле.

Cadillac в своем первом электромобиле Lyriq совместил сенсорные кнопки с настоящими.

Проблемы от технологий

Многие новшества раздражают автовладельцев, свидетельствует исследование начального качества автомобилей (Initial Quality Study) компании J.D. Power. Количество проблем на 100 автомобилей (PP100) выросло до рекордных величин, в 2024 году средний показатель по отрасли составил 194 проблемы на сотню машин. Отчасти виноваты новые технологии.

«Автомобильная промышленность сталкивается с широким спектром проблем с качеством, невиданным за всю 37-летнюю историю IQS», — утверждает старший директор по бенчмаркингу автомобилей в JD Power Фрэнк Хэнли. К традиционным проблемам прибавились новые. Автомобили становятся всё более сложными, предлагают новые технологии, но не всегда удовлетворяют владельцев.

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

В частности, поступают жалобы на работу ассистентов помощи водителю: систем предупреждения о смене полосы и удерживающих в ее пределах, систем предупреждения о столкновении и экстренного торможения. Часто владельцы не понимают, что означают предупреждения. Передовые системы помощи водителю, призванные спасать жизни и снижать травмы, раздражают неточными и назойливыми сигналами. Сохраняются проблемы с Android Auto и Apple CarPlay: чаще всего автовладельцы сталкиваются с трудностями при подключении к автомобилю или потерей соединения. Кнопки и дисплеи являются одной из наиболее проблемных категорий, особенно в электромобилях. Так, Tesla недавно перешла на кнопки на рулевом колесе для звукового сигнала и указателей поворота, что не понравилось владельцам.

Ручки и подстаканники

Нарекания вызывают, казалось бы, самые обычные элементы автомобиля. Ради беспроводной зарядки производители перемещают подстаканники в неудобные места, меняют их размер. Проблемы возникают даже с дверными ручками, которые всё чаще делают выдвижными, вдохновляясь примером Tesla. Причем больше всего на них жалуются именно владельцы электромобилей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Опасность выдвижных ручек иллюстрирует серия резонансных ДТП. В 2020 году в Сеуле погиб Юн Хон Гын, известный юрист и близкий друг президента Южной Кореи. Врезавшийся в стену парковки кроссовер Tesla Model X загорелся, но прибывшие пожарные не смогли открыть задние двери, так как электронные ручки отказали. В апреле прошлого года Aito M7 на трассе в провинции Шаньси на севере Китая попал в аварию и загорелся, унеся жизни трех человек, включая двухлетнего мальчика. Система автоматического экстренного торможения не сработала из-за высокой скорости автомобиля (115 км/ч), а спасателям пришлось открывать двери машины вручную, так как замки выдвижных дверных ручек не сработали из-за повреждения проводки. Еще в одном резонансном ДТП в Китае в марте этого года в новейшем электромобиле Xiaomi SU7 погибли три человека. Ходили слухи, что дверные ручки машины не сработали, но позже в компании уверили, что двери можно открыть механически, даже если аккумулятор поврежден.

Не доверяют автопилоту

Автовладельцы не против новых технологий, помогающих водителю, установило исследование S&P Global Mobility, проведенное весной этого года. Самой желанной функцией комплекса помощи водителю и безопасности автомобиля (ADAS, Advanced Driver Assistance System) стало предупреждение о слепых зонах, за него проголосовало 83% потребителей. Более 80% опрошенных хотят иметь систему предупреждения о столкновении и камеру заднего вида. Популярностью пользуются автоматическое экстренное торможение (AEB) с распознаванием велосипедистов и пешеходов, а также ночное видение. При этом системам полуавтономного вождения автомобилисты по-прежнему не доверяют.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Bihlmayer

Аналитики уточняют, что предпочтения зависят от региона. Китай демонстрирует самый высокий интерес к технологиям автономного вождения, США, Великобритания и Германия — самый низкий.

Экономия против эргономики

— Привыкнуть можно ко всему, человек вообще хорошо адаптируется. Но есть такая наука эргономика, против которой не попрешь. Если мы посмотрим на эволюцию аудиоаппаратуры, то там всё равно осталась такая простая вещь, как «крутилка» громкости. Потому что она легко находится и интуитивно понятна: влево — тише, вправо — громче. Когда мы имеем дело с автомобилем, то здесь важен баланс между дизайном и удобством в обычном шоферском понимании, — считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Главная функция водителя, отметил Кадаков, — управлять автомобилем, а все дополнительные он должен находить и изменять быстрым движением.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам эксперта, повальное увлечение сенсорными экранами можно объяснить фактором экономии: Китай выпускает их миллионами, и в пересчете на штуку они стали очень дешевыми.

— Производителю гораздо проще запихнуть управление несколькими функциями в один экран, чем ставить отдельные кнопки и к каждой тянуть провода, — полагает Максим Кадаков.