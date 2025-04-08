Работа над ошибками: правительство подготовило новые поправки в КоАП

Ошибки и неточности в протоколах и других документах об административных правонарушениях, в том числе связанные с нарушением ПДД, не будут основанием для прекращения производства по делу. Соответствующие поправки в КоАП на рассмотрение Госдумы внесло правительство РФ. Юристы и эксперты неоднозначно оценивают эту инициативу. Подробности в материале «Известий».

Поправки для поправок

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы поправки в КоАП, предусматривавшие возможность возврата судом составленных с ошибками или неточностями протоколов и других документов об административном правонарушении оформившему их должностному лицу для устранения недочетов. Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Поправками в ст. 29.9 КоАП, помимо существующих сейчас постановлений о назначении административного наказания и прекращении производства по делу об административном правонарушении, вводится новый вид судебного документа — «определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностное лицо которого составило протокол <...>, в случае составления протокола <...> неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела».

Этот законопроект был разработан по требованию Конституционного суда РФ, который осенью прошлого года признал ряд норм КоАП противоречащими Конституции РФ. В частности, если при рассмотрении дела судья обнаружит, что в протоколе нет подписи должностного лица или имеются ошибки и неточности, законодательство обязывает его прекратить производство по данному делу за отсутствием состава правонарушения. Таким образом, из-за этого нарушители могли избежать ответственности по формальному признаку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Помимо отсутствия подписи должностного лица, недостатками, согласно сопроводительным документам к законопроекту, являются также отсутствие в протоколе даты и времени его составления; подписи лица, в отношении которого возбуждено дело о правонарушении, либо записи об его отказе от подписания протокола; ошибки в ФИО такого лица; неуказание в протоколе свидетелей правонарушения.

«Указанные недостатки не всегда можно устранить путем вызова к судье, органу, должностному лицу, рассматривающим дело об административном правонарушении, сотрудника государственного органа, его возбудившего, либо иного лица. Законопроектом вводится право судьи или иного субъекта административной юрисдикции вынести определение о возврате материалов дела об административном правонарушении на доработку в связи с выявленными недостатками», — следует из пояснительной записки к поправкам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно законопроекту, выявленные ошибки и недочеты должны быть устранены госорганом или должностным лицом в течение трех суток с момента поступления к ним из суда протокола с недостатками.

Обвинительный уклон

Уложиться в эти сроки будет достаточно сложно, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Ведь по закону нарушителя необходимо заблаговременно известить о том, что в относящиеся к нему административные материалы будут вноситься изменения, подчеркнул он .

— Сам фигурант может не присутствовать при внесении этих изменений или дополнений, но обязательно должен быть об этом извещен в разумный срок, — отметил юрист. Он также не исключил, что дополнительное время на исправление ошибок в протоколе может в итоге привести к нарушениям установленных сроков исковой данности по административным делам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам адвоката, законопроект действительно устраняет пробел, нередко позволяющий нарушителям ПДД избежать ответственности по формальному признаку. Но сама инициатива носит явный обвинительный уклон, подчеркнул он.

— Эти поправки предоставляют возможность сотрудникам Госавтоинспекции исправить свои ошибки. При этом у нарушителя возможности «отмотать пленку назад» и проехать по правилам нет, — заявил «Известиям» Сергей Радько.

Неточность неточности рознь

Предложенные поправки в КоАП — это «палка о двух концах», считает член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. С одной стороны, они не позволят лихачам избежать ответственности за нарушения ПДД по формальным признакам, с другой — возможность внесения изменений в протоколы потенциально может привести к злоупотреблениям, полагает он.

— Автоинспектор — живой человек, он также может допустить ошибку или неточность, забыть поставить подпись в одном из множества мест протокола, где она необходима. Но одно дело исправить букву в фамилии водителя или цифру в номере машины, которой он управлял, и совершенно иное — указать другие данные нарушителя или его автомобиля. Если первое — это действительно исправление ошибки или неточности, то второе — это уже подлог, — заявил «Известиям» Игорь Моржаретто.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Чтобы избежать возможных злоупотреблений при внесении исправлений в протоколы, в законе необходимо четко указать, какие изменения и в каких случаях допускается делать в этих документах, уверен он.

За ошибки надо отвечать

Член Общественной палаты РФ, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов также считает, что во избежание «перекосов» при исправлении протоколов и других документов, связанных с правонарушением, эта процедура должна быть максимально прозрачной и тщательно контролироваться надзорными органами. При этом он считает, что бороться необходимо в первую очередь с причинами появления недочетов в протоколах, а не с их последствиями.