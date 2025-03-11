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Защитят рублем: в России вырастут штрафы за перевозку детей без кресла

За отсутствие детского удерживающего устройства придется заплатить значительно больше
Фото: РИА Новости/Александр Уткин
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Кабинет министров поддержал законопроект, предусматривающий значительное усиление ответственности за нарушение правил перевозки детей — штраф хотят увеличить в 1,5–2 раза. Мера позволить уменьшить количество таких правонарушений и повысить безопасность юных пассажиров в автомобиле, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Полмиллиона нарушений

Правительство поддержало разработанные сенаторами поправки в КоАП, предусматривающие значительное увеличение штрафов за перевозку ребенка в автомобиле без детского кресла. Согласно законопроекту (копия имеется в распоряжении «Известий»), усилить санкции за эти нарушения планируется как для физических, так и для должностных, а также юридических лиц.

Для обычных водителей, которые в нарушение ПДД перевозят ребенка без детского удерживающего устройства (ДУУ), штраф планируется увеличить с нынешних 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц санкции намечено поднять в два раза — с 25 тыс. до 50 тыс. рублей и с 100 тыс. до 200 тыс. рублей соответственно.

Детское кресло в салоне автомобиля
Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Согласно данным, приведенным в пояснительной записке к документу, число нарушений, связанных с перевозкой детей в машине, только растет. Так, если в 2020 году сотрудниками Госавтоинспекции было оформлено 504,9 тыс. постановлений за это нарушение (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ), то в 2021 году их число выросло до 580,5 тыс. В 2022 году было зафиксировано уже 652,4 тыс. нарушений, а в 2023-м цифра выросла до 656 тыс.

Кресельная защита

В прошлом году в нашей стране было зафиксировано более 7,2 тыс. ДТП с участием несовершеннолетних. При этом перевозка юных пассажиров в машине без детского удерживающего устройства является одной из главных причин их гибели и травмирования.

По данным Госавтоинспекции МВД России, в авариях в 2024 году погибли 345 детей и 8,4 тыс. получили ранения. Отметим, что эти показатели ниже данных 2023 года на 14% и 0,7% соответственно.

Детское автокресло
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

При этом более чем в 1,1 тыс. случаев (–5,1% к показателям позапрошлого года) дети ехали в транспортном средстве без специального кресла. В таких ДТП погибли 97 детей и свыше 1,4 тыс. были ранены, эти показатели по сравнению с 2023 годом также снизились на 28,7% и 4,1% соответственно.

Знак «Ребенок в машине» на заднем стекле автомобиля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Согласно ПДД, детские удерживающие устройства необходимы при перевозке пассажиров до 12 лет, но с учетом роста и веса ребенка. Если ему меньше семи лет, то ДУУ — обязательное требование. Юные пассажиры в возрасте 7–12 лет могут ехать на заднем сиденье пристегнутыми штатным ремнем безопасности. Важным условием здесь является расположение диагональной лямки ремня: она должна проходить по груди ребенка, а не по шее. Если это требование не выполняется, необходим бустер — одна из разновидностей детского удерживающего устройства. Он обеспечивает правильную посадку ребенка в машине и возможность пристегнуть его ремнем безопасности по всем требованиям.

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«Штраф должен быть сопоставим с ценой кресла»

Предложения сенаторов, несмотря на всю свою строгость, являются взвешенными и аргументированными, считает член Общественной палаты РФ, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его мнению, именно высокие штрафы за нарушения правил перевозки детей должны обеспечить безопасность ребенка в машине.

— Тут важна даже не столько строгость, сколько экономическая мотивация к приобретению детского кресла. Штраф должен быть сопоставим со стоимостью этого устройства. В этом случае будет выгоднее один раз заплатить за детское кресло, чем потом отдавать такую же сумму в виде штрафа за его отсутствие. Тем более что сейчас российские производители уже предлагают недорогие и качественные изделия, — заявил «Известиям» Валерий Солдунов.

Детские автокресла в автомобиле
Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

С ним согласен член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. Он также считает, что для обеспечения безопасности ребенка в автомобиле следует увеличить штраф за перевозку юного пассажира без детского кресла. Однако идею поднять его сразу до 200 тыс. для юридических лиц он считает преждевременной.

— Это касается прежде всего автомобилей такси. Ситуации бывают разные, поэтому, на мой взгляд, предложенный штраф в 200 тыс. является чрезмерным. Наверное, имеет смысл добиться того, чтобы в каждом населенном пункте у пассажира с ребенком была возможность заказать автомобиль с детским креслом. И только после этого вводить для таксистов повышенный штраф за отсутствие кресла при перевозке детей, — подчеркнул Игорь Моржаретто.

Детское автокресло
Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Ответственность за нарушения правил перевозки детей необходимо усиливать, уверен и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Безопасность ребенка в машине должна быть в приоритете, убежден он. Однако эксперт не понимает, почему это предложение не вошло в недавнее серьезное повышение штрафов за большой список нарушений ПДД.

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— Я достаточно жестко критиковал измененный КоАП, вступивший в силу с 1 января 2025 года, в том числе и за то, что ответственность за неправильную перевозку детей тогда не была увеличена. Теперь это, видимо, будет исправлено, и штраф за отсутствие детского кресла при перевозке ребенка повысят. Непонятно, почему это нельзя было сделать сразу, «пакетом», а не продолжать «раздербанивать» КоАП, причем именно его «автомобильную» главу, — отметил главред «За рулем».

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