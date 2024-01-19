В России выросло количество ДТП с участием детей

В России по итогам 2023 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей по предварительным данным выросло на 8,4% - до 17,18 тыс. происшествий. В них погибло 607 детей (+11%), 18,8 тыс. получили ранения (+8,2%). Об этом 19 января на пресс-конференции в Москве заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

По его словам, количество аварий с участием детей-пассажиров до 16 лет выросло на 3,3% (до 7,2 тыс.), погибло 399 детей (+20,9%), ранено 8,5 тыс. (+3%). Наиболее аварийным месяцем стал июнь, а днем недели — воскресенье. Чаще всего аварии с участием детей-пассажиров происходили с 15:00 до 16:00.

«В девяти из десяти случаев дети погибли в легковых машинах, в 72% — из за нарушения ПДД водителями, непосредственно перевозящими детей. К сожалению, по вине тех, кто в первую очередь обеспечивает их безопасность», — сказал Хранцкевич.

По его словам, совместно с Минпросвещения и другими министерствами и ведомствами проведено множество мероприятий по профилактике ДТП с детьми, более 36 тыс. мероприятий провели сотрудники Госавтоинспекции. В прошлом году было оформлено более 655 тыс. административных материалов, связанных с нарушением правил перевозки детей, рассказал полковник полиции.

«Дети знают, как их должны перевозить в автомобиле взрослые. Но, к сожалению, не всегда ребенок может сказать родителям, что не поедет в машине без детского кресла», — отметил Хранцкевич.

Ранее в январе стало известно, что власти Прикамья введут вознаграждения в размере 5 тыс. рублей за содействие в выявлении водителей в состоянии опьянения. Платить будут за сообщение о каждом факте управления автомобилем в нетрезвом виде, которое поможет задержать нарушителя.