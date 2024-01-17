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Жителям Прикамья начнут платить за сообщения о пьяных водителях

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Власти Прикамья введут вознаграждения в размере 5 тыс. рублей за содействие в выявлении водителей в состоянии опьянения. Платить будут за сообщение о каждом факте управления автомобилем в нетрезвом виде, которое поможет задержать нарушителя. Об этом на заседании правительства региона сообщил министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, передает 17 января ТАСС.

По словам Батмазова, в прошлом году был зафиксирован рост ДТП с участием пьяных водителей и количества пострадавших в них. Одним из наиболее эффективных методов предотвращения таких происшествий является задержание пьяных водителей нарядам ДПС, в том числе по сообщениям граждан.

«В связи с этим министерством территориальной безопасности Пермского края разработан вопрос о введении поощрительных выплат гражданам, сообщившим о пьяном водителе, который впоследствии был задержан. Размер вознаграждения — 5 тыс. рублей», — сказал Батмазов

Отмечается, что подобные меры уже действуют в ряде других регионов, в том числе в Ямало-Ненецком АО, Республике Коми и Нижегородской области. В Прикамье на такие вознаграждения граждан с 2024 по 2026 год будет ежегодно выделяться по 250 тыс. рублей.

С января по ноябрь прошлого года по вине пьяных водителей в регионе произошло 224 ДТП (+16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), согласно статистике регионального министерства. В результате таких аварий погибли 55 человек, еще 318 получили травмы.

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С 1 по 8 января на российских дорогах было зафиксировано более 70 ДТП, произошедших с участием водителей с признаками опьянения. Об этом 16 января рассказывал заместитель главы российской Госавтоинспекции генерал-майор полиции Олег Понарьин. По его словам, в результате таких ДТП восемь человек погибли и почти 100 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция начала собирать и готовить предложения для изменений в правилах дорожного движения, сообщала 16 января газета «КоммерсантЪ». В МВД отметили, что к «комплексной переработке» правил нужно подходить осторожно, а при написании поправок предстоит «серьезная работа».

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