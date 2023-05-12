Россиянам рассказали о случаях аннулирования штрафов ГИБДД

Как и многие административные наказания, штраф за нарушение ПДД может утратить актуальность по истечении определенного времени. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По его словам, штраф может сгореть, если прошел срок давности привлечения к административной ответственности. В большинстве случаев речь идет о 60 днях, но их может быть 90, если дело рассматривает судья. При этом стоит учитывать, что для серьезных случаев, как, например, вождение в нетрезвом виде, срок давности составляет уже год.

Если же штраф был вынесен своевременно, его всё еще могут «простить» при условии, что вышел срок давности исполнения наказания. Виновник и служба судебных приставов должны быть проинформированы о назначенной санкции в течении двух лет после нарушения, позже попытка взыскать штраф будет уже незаконной.

Миронов предупредил, что описанные аргументы бесполезно приводить, если ответственное лицо просто не желает платить. Те, кто попадется на попытке уклонения от штрафа, будут обязаны оплатить его в тройном объеме.

Ранее, 8 мая, адвокат Елена Кудерко напомнила о самых частых ошибках, которые допускают водители в дачный сезон, и возможных санкциях. Так, отсутствие полиса ОСАГО грозит штрафом в размере 800 рублей, а наказание за неправильный перевоз крупногабаритного груза варьируется от 1500 рублей штрафа до запрета на вождение авто в течение четырех месяцев. За каждого непристегнутого пассажира полагается штраф 1000 рублей, а несоблюдение норм безопасного размещения детей карается штрафом в 3000 рублей.