Адвокат напомнила о самых частых штрафах по дороге на дачу

Отправляясь на дачу на автомобиле, необходимо освежить в памяти правила дорожного движения и возможные штрафы за их несоблюдение. О самых «популярных» в дачный сезон нарушениях в понедельник, 8 мая, рассказала адвокат Елена Кудерко.

Она напомнила, что важно оформить полис ОСАГО, так как за его отсутствие грозит штраф в размере 800 рублей. Его необязательно распечатывать: достаточно показать, например, с экрана мобильного устройства. Если демонстрация существующего полиса невозможна, штраф составит 500 рублей, передает «Прайм».

Для дачников актуально будет вспомнить разрешенные габариты груза, который можно везти на автомобиле. Он не должен выступать более 1 м в длину и 40 см в ширину относительно габаритов машины и обязан иметь сигнальные обозначения «крупногабаритный груз». В ночное время суток также необходимо снабдить выступающие части багажа фонарем или световозвращателями. Наказание за нарушение этих правил варьируется от 1500 рублей штрафа до запрета на вождение авто до четырех месяцев.

Все находящиеся внутри автомобиля пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Адвокат напомнила, что в случае нарушения водителю грозит штраф по 1000 рублей за каждого непристегнутого человека.

Ребенок не может ехать на коленях или без детского удерживающего устройства. В обоих случаях штраф составит 3000 рублей. Также невозможна перевозка людей вне кабины.

«Так что, если у пассажиров возникнет желание высунуться из окна или люка автомобиля, важно знать, что это крайне опасно как для их жизни и здоровья, так и для кошелька водителя», — пояснил эксперт.

Ранее, 25 апреля, адвокат Юлия Кремер напомнила «Известиям» о правилах получения налогового вычета за лечение. Прежде всего юрист отметила, что существует два способа оформления налогового вычета — через работодателя и в налоговом органе.