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Россиянам напомнили порядок получения налогового вычета за лечение

Адвокат Кремер: получить налоговый вычет за лечение можно через работодателя или ФНС
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Адвокат Юлия Кремер напомнила «Известиям» 25 апреля о правилах получения налогового вычета за лечение.

Прежде всего юрист отметила, что существует два способа оформления налогового вычета — через работодателя и в налоговом органе.

Говоря о первом способе получения выплаты, Кремер подчеркнула, что для этого необходимо собрать подтверждающие документы: копию договора на оказания медицинских услуг и оригинал справки об оплате медицинских услуг. Затем документы надо направить в налоговый орган заявление для подтверждения права на вычет и соответствующие документы (подается в налоговую инспекцию по месту жительства), так как в последующем работодателю потребуется подтверждение права на вычет. После этого налоговый орган в течение 30 дней направляет работодателю уведомление о своем решении, а затем необходимо написать заявление в произвольной форме на вычет и предоставить его работодателю.

При оформлении вычета в налоговом органе стоит начать с предоставления подтверждающих документов, при этом добавить справку о доходах. После этого необходимо будет заполнить налоговую декларацию совместно с заявлением о распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, которые можно подать либо самостоятельно в бумажной форме через налоговый орган по месту жительства либо в электронной через портал госуслуг/кабинет налогоплательщика. Рассмотрение заявления занимает три месяца с момента подачи.

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала по финансовой грамотности Елена Дроздова в свою очередь напомнила, что получателями социальных вычетов являются налоговые резиденты РФ (те, кто провели в России за год не менее 183 дня), которые уплачивают налог с доходов, облагаемый по ставке 13%. Сумма вычета не может быть больше суммы взносов по НДФЛ за тот же период.

«На текущий момент действует [максимальная] сумма 120 тыс. рублей — максимальный совокупный размер расходов за календарный год, с которых возмещается 13% — 15,6 тыс. рублей. Даже если вы потратите 1 млн рублей на лечение и/или образование, то вернут вам в совокупности только 15,6 тыс. рублей (то есть 13% от 120 тыс. рублей)», — уточнила Дроздова, отметив, что лимит действует для получения вычетов за период с 2020 по 2022 год.

С 1 января 2024 года (за расходы, совершенные в 2021, 2022 и 2023 годах) будут действовать новые суммы по вычетам: 150 тыс. рублей — максимальный совокупный размер расходов на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств за календарный год.

Перечень медицинских услуг, после оплаты которых можно оформить вычет, утвержден постановлением правительства РФ № 458. Он включает проведение анализов, УЗИ и другие типы диагностики, услуги стоматологов, лечебные процедуры. Также можно получить вычет за покупку рецептурных препаратов.

Отдельно в постановлении выделен список услуг, относящихся к дорогостоящему лечению. Это могут быть лечение врожденных патологий, ЭКО, хирургическое вмешательство, трансплантация органов, лечение онкологических заболеваний, заключила Дроздова.

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19 апреля Госдума приняла закон об увеличении налогового вычета на обучение детей в России, а также на лечение и покупку лекарств. Сумма налогового вычета выросла с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом за собственное образование, лечение и покупку лекарств можно будет вернуть до 150 тыс. рублей вместо 120 тыс.

В марте юрист Европейской юридической службы Иван Смирнов отметил, что оформить налоговый вычет через работодателя проще, чем через налоговую.

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