От цессии до цессии: водители получают иски на сотни тысяч за старые ДТП

Жители Нижегородской области рассказали «Известиям» о схеме, по которой аварийные комиссары и автоюристы выбивают деньги с виновников ДТП даже спустя годы. Машина потерпевшего уже давно отремонтирована, спор урегулирован, и вдруг от человека, который помял кому-то дверь в 2022 году, через суд требуют возместить ущерб в 200 тыс. рублей. Всё дело в договоре цессии. Расторопные «автоюристы» убеждают потерпевшего заключить договор об уступке прав требования ущерба после ДТП под предлогом, что от страховой компании якобы ничего добиться не получится. После этого цессионарии выбивают большие деньги сначала со страховой, а затем — через суд — еще и с виновника ДТП. Можно ли бороться с этой схемой и кто в ней участвует, разбирались «Известия».

Как работают автоюристы со старыми ДТП

В Нижегородской области от действий автоюристов пострадали уже десятки человек. Схема всегда одна и та же: на место ДТП приезжают аварийные комиссары, чтобы оформить европротокол. Потерпевшего в аварии они всеми силами уговаривают заключить договор уступки требования — цессии — для получения возмещения. При этом потерпевшему платится небольшая сумма наличными, которой должно хватить на ремонт автомобиля .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Одна из потерпевших в ДТП, Елена, рассказала «Известиям», как это происходит. Она попала в аварию 11 февраля 2023 года. На место приехали аварийные комиссары. Они предложили помощь, заверив, что страховые сейчас очень плохо работают и от них ничего не удастся получить. Семью направили в некий Центр регулирования убытков. Уже там Малковых убедили подписать договор цессии. По нему потерпевшие в ДТП получили 110 тыс. рублей. Однако позже они выяснили, что страховая компания выплатила цессионариям 311 тыс. рублей, а позже они еще и пришли в суд с экспертизой об убытке в ДТП на сумму 848 тыс. рублей. Эти суммы отправились на счета цессионария — ИП Крейдерман.

Попытки расторгнуть договор цессии ни к чему не привели. Суды встали на сторону цессионариев.

Это и есть схема автоюристов: заключив договор цессии, они сначала обращаются в страховую компанию за возмещением ущерба — и та его возмещает, причем эта сумма больше, чем автоюристы выдают потерпевшим. Проходит несколько лет — и цессионарий идет в суд, где предоставляет независимую экспертизу, согласно которой ущерб от ДТП измеряется совсем в других цифрах. Эта разница между страховым возмещением и «реальным ущербом», согласно закону, взыскивается с виновника аварии. На момент суда реальный потерпевший уже давно отремонтировал свой автомобиль, никаких претензий не имеет и в новом ремонте не нуждается. Однако законодательство так устроено, что суд рассматривает только предоставленную экспертизу и соглашается с исковыми требованиями.

Почему за мелкие ДТП взыскивают огромные суммы

Любовь, одна из столкнувшихся с деятельностью таких автоюристов, пояснила «Известиям», что сразу после ДТП цессионарии обращаются в страховую компанию и заключают соглашение об урегулировании страхового случая без проведения технической экспертизы. В этом случае страховая компания рассчитывает выплату по методике Российского союза автостраховщиков (РСА), учитывая износ деталей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Затем они приносят в суд результаты независимой экспертизы, которая проводится уже по методике Минюста РФ. Здесь износ запчастей не учитывается, выставляются суммы как за новые оригинальные запчасти, причем стоимость учитывается на момент спора. Поэтому и иски к виновникам ДТП приходят спустя два-три года после аварии: к тому моменту все детали значительно дорожают.

— Парадокс ситуации в том, что машина уже восстановлена, деньги в любом случае на ее ремонт направлены не будут, — говорит Любовь. — Они все идут цессионарию.

На потерпевших в ДТП, которые во всей этой схеме фактически не участвуют, это может отразиться потом: информация о том, что машина была разбита так, что понадобился ремонт в 300–400 тыс. рублей (а не в 50 тыс., как это было в реальности), отразится в самых разных сервисах и удешевит автомобиль при перепродаже . А член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто рассказывает, что некоторым приходится еще и платить налог за эту большую полученную цессионарием сумму.

Кто участвует в схеме

В Нижегородской области такой бизнес освоили несколько фирм, следует из материалов судебных дел. Кроме уже упомянутого ИП Крейдерман И.М. это ИП Табаков С.В., который работает в связке с физическим лицом — Вершининым Сергеем Дмитриевичем. Табаков заключает договор цессии с потерпевшим и взыскивает ущерб со страховой компании, а затем передает права на взыскание Сергею Вершинину. Тот идет в суд как физлицо, требуя возместить разницу с виновника ДТП. Пострадавшие от деятельности автоюристов полагают, что таким образом происходит уход от налогов и дробление бизнеса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ключевым человеком во всей этой схеме нижегородские автолюбители считают Сергея Вершинина. Ему 54 года, он бывший сотрудник МВД. Как выяснили «Известия», он имеет в собственности 16 автомобилей, которые сдает в аренду службам аварийных комиссаров. Благодаря этому он набирает клиентов, выкупая право цессии у своих партнеров.

Экспертизу нижегородские автоюристы делают практически всегда у одного и того же независимого эксперта — ИП Штонды Д.С. Этот оценщик вообще не видит поврежденный автомобиль — вся экспертиза составляется по акту осмотра с места ДТП. Фотографии не прикладываются к делу. Впрочем, замечают обратившиеся в «Известия» нижегородцы, часто по итогам судебной экспертизы стоимость ремонта получается не намного дешевле, так как всё равно опирается на стоимость запчастей на момент спора.

Как выяснили «Известия», аналогичные дела есть по всей России. В Казани так зарабатывают, по словам одного из потерпевших, несколько компаний. Например, ООО «Абсолют». Схема абсолютно такая же, только потерпевшим выдаются не наличные, а 70–80% от выплаты, которую удастся добиться от страховой компании.

— Но в страховой они берут самый минимум и уже затем через суд выбивают остальные деньги с виновника ДТП, предоставляя экспертизу об ущербе в несколько сотен тысяч рублей, — рассказал один из жителей Казани, который попросил не называть его имени.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Более того, если в Нижегородской области автоюристам приходится проходить несколько судебных инстанций и добиваться своего только в кассации, в Казани обычно районные суды сразу встают на сторону цессионариев.

С предпринимателями Вершининым и Табаковым «Известиям» связаться не удалось. Известно, что после того, как в местных СМИ и соцсетях стали появляться публикации о деятельности Вершинина, тот подал иск в суд к одному из нижегородских порталов и трем физлицам (пострадавшим от его деятельности) о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании морального вреда на сумму 500 млн рублей.

Почему суды удовлетворяют требования

При этом сама по себе схема, если не вдаваться в детали конкретных ситуаций, законна. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил, что она стала возможной после того, как ущерб от ДТП всё чаще стал возмещаться в качестве денежной выплаты по ОСАГО, а не ремонтом. А в 2017 году Конституционный суд РФ принял постановление, в котором признал за потерпевшими право на полное возмещение ущерба, а не только с учетом износа. С тех пор и сформировалась стабильная судебная практика по взысканию «полного ущерба» непосредственно с виновника происшествия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам собеседника «Известий», это породило целую индустрию, когда на место происшествия буквально прилетают «автоюристы» и оформляют с потерпевшим договор уступки права требования.

Адвокат, старший партнер адвокатского бюро «Бельский и партнеры» Дмитрий Шнайдман рассказал, что изначально схема с цессией подразумевала взыскание дополнительной страховой выплаты в рамках полиса ОСАГО. Иски подавались именно к страховым компаниям о доплате суммы возмещения.

— Когда количество подобных исков стало значительным, страховщики нашли противодействие схеме: выплата страхового возмещения потерпевшему стала сопровождаться подписанием соглашений об урегулировании убытка, которое подразумевает отсутствие имущественных претензий к страховой компании, — рассказал адвокат «Известиям». — И теперь требования к страховщику сменились на требования к виновнику ДТП. Схема эта вполне легальна.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», юрист, автоэксперт Екатерина Соловьева подчеркивает, что здесь скорее можно говорить о злоупотреблении правом , но не о мошенничестве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Реальный размер ущерба — это право, и оно возникает независимо от личности — не цессионарий, так потерпевший вправе эту сумму затребовать , — сказала она «Известиям». — Сейчас разницу, которая возникает после частичной компенсации страховщика, возмещает виновник. Но есть шанс, что в скором времени обязанность выплат снова возложат на страховщиков, как это и было раньше.

Она отметила, что сейчас судебная практика меняется и такие прецеденты появляются.

Как решать проблему

Нижегородские водители писали множество обращений в разные инстанции с просьбой решить проблему, но получали в основном отписки. Лишь в одном из последних ответов Минфин как раз обращает внимание на абсурдность требований цессионариев и пишет, что «в случае наличия оснований для подозрения о противоправных действиях, например, в случаях предъявления требований на ремонт автотранспортного средства, уже восстановленного после ДТП или перешедшего на законных основаниях к иному владельцу, следует обращаться в правоохранительные органы в соответствии с установленной компетенцией».

В Банке России заявили «Известиям», что имеют информацию лишь о единичных подобных ситуациях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы не видим системной проблемы, которая требовала бы внесения изменений в действующее законодательство, что может привести в том числе к ограничению прав потерпевших , — заявили в пресс-службе регулятора. — В определенных жизненных обстоятельствах они могут быть заинтересованы в срочном получении денег для ремонта своего автомобиля вместо ожидания. Например, если речь идет об автомобиле, который используется в качестве такси: каждый день простоя для его владельца может дорого обойтись.

В ЦБ РФ подчеркнули, что у «профессиональных цессионариев» не останется возможности злоупотреблять своим правом, если суды будут соблюдать принципы справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что в его комитет также поступали подобные обращения, «но исключительно от жителей Нижегородской области». Все обращения перенаправлялись комитетом в Генпрокуратуру. Депутат считает поведение автоюристов недобросовестным, но призывает устанавливать факт злоупотребления правом в суде.

— Вопрос обострился в связи с имеющимися проблемами в организации страховщиками восстановительного ремонта поврежденных в результате ДТП транспортных средств, — сказал он. — В настоящее время идет разработка законодательной инициативы, направленной на комплексное регулирование вопросов осуществления страхового возмещения в форме восстановительного ремонта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сергей Радько считает, что нужно принять специальные стандарты оценки стоимости ремонта и ограничить способ заключения договоров цессии по финансовым услугам — например, предусмотреть только нотариальную форму сделки либо оформление через портал «Госуслуги».

— А также ввести период охлаждения, когда потерпевший сможет отказаться от договора после его оформления — ведь зачастую такие договоры оформляются на месте происшествия сразу после ДТП на заранее распечатанном бланке «помощника», вследствие чего потерпевший не всегда может понять, что всё это означает, — сказал он.

Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов также считает целесообразным нотариальное заверение договора цессии. Кроме того, если потерпевший подписал доверенность на представление его интересов, то и получать возмещение по убытку, рассчитанное страховой компанией, должен он сам или его законный представитель, добавил он.

Сергей Радько подчеркивает, что надо разрешить и ситуацию, когда суд вершится вокруг уже отремонтированного или даже проданного автомобиля, ведь тогда определенная экспертом стоимость его ремонта уже никакого значения не имеет.

— Здесь требуется уже разъяснение на уровне Верховного суда, поскольку у нижестоящих судов нет единого понимания этого вопроса. Сейчас суды, как правило, взыскивают по экспертизе и не учитывают факт ремонта, — сказал собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Интересно, что однажды нижегородцы всё же выиграли суд у цессионария. Тогда было признано, что страховое возмещение уже и так оказалось надлежащим. Однако после этого все другие судебные дела оказались в пользу автоюристов. Не помогал даже визит в суд потерпевших в ДТП, которые сообщали, что машина отремонтирована и в дополнительном ремонте не нуждается: суды считали их выпавшими из правоотношений и не учитывали мнение.

Екатерина Соловьева полагает, что следовало бы также учитывать срок, когда цессионарий приобрел право на взыскание: это может указать на факт злоупотребления. Еще один вариант — запретить цессионарию переоценку стоимости ремонта после того, как он уже был произведен.

Игорь Моржаретто добавляет, что в регионах, где правоохранительные органы работают со страховым сообществом, такие проблемы почти отсутствуют. А там, где такого сотрудничества нет, подобные компании себя прекрасно чувствуют.

«Известия» также направили запросы по ситуации с автоюристами в Минфин, МВД, Верховный суд РФ и Генпрокуратуру.