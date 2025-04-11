«Остаются рожки да ножки»: как похищают автомобили на запчасти

Страховые компании заявили о значительном росте числа краж легковых автомобилей и грузовиков для разбора на запчасти. Эксперты говорят, что речь пока идет о небольшой группе моделей, но в будущем в зону риска могут попасть многие автомобили. Статистика показывает, что редкие запчасти снимают с машин и без угонов. Подробности — в материале «Известий».

Признак хищения

Согласно статистике МВД за прошлый год, число угонов автомобилей без цели хищения, а также краж продолжило сокращаться. Угонов стало меньше на 13% в сравнении с прошлым годом (10731), краж — на 19,5% (3046). Однако данные первых двух месяцев 2025 года свидетельствуют о росте числа краж — на 6,7% (412 случаев). Однако их заметно меньше количества угонов без цели хищения, которых за январь-февраль было совершено 1384 (минус 4,7% к 2023 году).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Иногда полиция возбуждает дело по ст. 166 УК РФ (Угон»), рассказал «Известиям» адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько, но если машину не нашли, то дело переквалифицируют на ст. 158 («Кража»)

— Если машину не нашли, то это признак хищения. Иногда сразу возбуждается дело о краже, если владелец пришел в полицию спустя неделю и заявил о ее пропаже. Понятно, что ее украли, а не взяли покататься, — отметил Сергей Радько.

Берут, что блестит

Раскрываемость подобных преступлений за два месяца снизилась, свидетельствует статистика МВД.

Преступники стали более изощренно подходить к кражам, отметил один из основателей компании по производству противоугонных систем «Угона.Нет» Алексей Курчанов. Они, например, стали применять новые электронные отмычки, способные ретранслировать на короткие расстояния (до 150 м) сигнал штатного ключа от владельца к автомобилю. Этого достаточно, чтобы открыть автомобиль и завести его. Угрозе подвержены абсолютно все автомобили, имеющий бесконтактный доступ, заявил Курчанов.

В некоторых случаях злоумышленников всё же удается найти. Так, 1 апреля были задержаны двое жителей Москвы, которые подозреваются в серии автомобильных краж и угоне иномарки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Подозреваемые, по версии следствия, искали иномарки на территории Юго-Восточного округа столицы. Один из них с помощью специального устройства подавлял GPS-сигнал и открывал замки дверей, а другой садился за руль и уезжал. Похищенные машины они разбирали на запчасти и продавали в различных регионах страны, сообщил пресс-центр МВД России.

В некоторых случаях преступники просто снимают ходовые и легкодоступные запчасти с припаркованных машин.

В Московской области в феврале задержали мужчину, который оторвал зеркала у шести припаркованных на улицах машин, причинив владельцам ущерб на сумму около 300 тыс. рублей. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Примерно в то же время в Алтайском крае был задержан житель Новосибирска, в течение года снимавший с припаркованных иномарок боковые зеркала заднего вида вместе с корпусом и рейлинги. Также злоумышленник проникал в салоны машин, разбивая окна, и демонтировал блоки управления стеклоподъемниками. Преступления он совершал исключительно по ночам, запчасти крал преимущественно с автомобилей марки Lexus. Краденое он продавал в Новосибирской области.

В настоящее время установлена его причастность к краже элементов с 13 транспортных средств в Барнауле и с одной машины в Новоалтайске. Сумма причиненного ущерба составила около 200 тыс. рублей.

Поправляют каско

Опрошенные «Известиями» эксперты говорят, что ситуация с кражами автомобилей стабильна, а рост эпизодов касается отдельных моделей и классов авто. Вице-президент Национального Автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр предположил, что шумиха вокруг роста угонов может быть искусственно создана страховщиками с целью увеличения продаж полисов каско. Его слова косвенно подтверждает данные «Национальных кредитных рейтингов» (НКР), которые свидетельствуют о росте коэффициента убыточности в этом виде страхования до 50%. Это, в частности, связано с тем, что в последние годы наблюдалось сокращение количества угонов и краж автотранспорта.

«Машину уже не идентифицировать»

В 2025 году ситуация с автомобильным криминалом может измениться, предупредили в НКР.

— Это, например, касается корейских марок, которых много на рынке и есть дефицит запчастей, потому что они ушли из нашей страны. У ряда китайских брендов также есть проблемы с поставками запчастей. Видимо, есть потребность наполнить рынок подержанными запчастями по более доступным ценам. Машина обычно угоняется по чьему-то запросу, разбирается довольно быстро, нужные детали отправляют заказчику, а остальные продают на маркетплейсах, — рассказал «Известиям» член президиума Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

С ним согласен главный редактор «За рулем» Максим Кадаков

— По словам следователей, угнанная машина «живет» в Москве три-четыре часа, если ее угнали с конкретной целью. Либо она выезжает за пределы города, либо от нее остаются рожки да ножки, она уже разобрана, вырезаны все номера и утилизированы. Машину уже не идентифицировать. Если есть спрос на какие-то запчасти, а их нет на рынке или они стоят слишком дорого, то почему бы не угнать машину «на разбор». Это не обязательно кузова, а и некоторые отдельные узлы и агрегаты вроде редуктора, рулевой рейки, — отметил Кадаков.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Он обратил внимание, что рынок подержанных запчастей и «авторазборок» находится в «серой зоне» — расчеты идут наличными и невозможно установить, откуда взялась та или иная запчасть.

Есть «разборки», которые работают без криминала, но у них, как правило, меньше ассортимент запчастей, отмечает Ян Хайцеэр. По его словам, 95% автомобилей воруют на разбор, так как это самый безопасный способ реализации для злоумышленников.

Грузовики ценят выше

Угоняют на запчасти не только легковые автомобили, но и грузовики. По данным страховщиков, они стали самым угоняемым видом ТС. Продавать грузовые автомобили и спецтехнику на запчасти выгоднее, чем легковушки, так как каждая деталь стоит очень дорого, отмечают эксперты. Одно колесо для грузовика может стоить под 100 тыс. рублей, рассказал «Известиям» президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

— Кроме рамы, если рама с номером, и двигателя с номером сложно будет понять, откуда это, ворованное оно или не ворованное — отметил он.

Матягин рассказал, что некоторые компании, неспособные платить за лизинг машин, продают их на запчасти и заявляют об угоне. Лизинговая компания получает страховку за грузовик и претензий к перевозчику не имеет.

Фото: Global Look Press/Vadim Akhmetov

У некоторых марок грузовиков существует проблема с запчастями, отмечает Игорь Моржаретто.

— Это, прежде всего, большая европейская семерка. Некоторые компании вынуждены эти машины обслуживать в Казахстане. Кроме того, наши китайские партнеры пока еще не работают в привычном нам алгоритме снабжения запчастями, как это было с европейскими компаниями, — рассказал эксперт.

«Виновниками таких угонов являемся мы с вами»

Видеть причину ситуации с кражами автомобилей в дефиците запчастей некорректно, считает Ян Хайцеэр.

— Виновниками таких угонов являемся мы с вами, когда не задаем себе вопрос, откуда эта недорогая запчасть, да еще в «свежем» виде, да еще та, что часто повреждается при аварии, — отметил он. По словам Хайцеэра, «на детали не написано, что она краденая», и продавать ее станут по рыночной цене.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эксперт также обратил внимание на то, что ремонт по ОСАГО подержанными запчастями, идею которого продвигают страховщики, может вызвать резкий рост числа угонов.

Почему дорожают запчасти

Подорожали абсолютно все запчасти, рассказала «Известиям» директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова

— Мы анализируем ходовые запчасти-индикаторы и видим в марте 2025 года рост цен на 15–25% по отношению к марту 2024 по распространенным маркам. Есть некоторые позиции, по которым было снижение цен, например, на ходовые запчасти на немецкие модели авто. Но в среднем рост по всем маркам на «расходники» составил примерно 15%, — отметила она. По словам Татьяны Овчинниковой, стало сложнее купить кузовные запчасти для большинства марок, за исключением Lada. Поэтому цены и на б/у запчасти из этой группы значительно выросли. Особенно если сравнивать с уровнем цен 2021–2022 годов.

— По китайскому парку с «расходниками» проблем нет, но чуть более редкие запчасти надо по-прежнему ждать до трех месяцев, хотя в целом ситуация значительно улучшилась, — отметила Овчинникова.