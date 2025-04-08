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Запчасти целого: страховщики зафиксировали всплеск угонов авто

Машины каких марок крадут чаще других и зачем преступникам грузовики
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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В крупнейших страховых компаниях отметили всплеск числа угонов авто за первые три месяца этого года. Среди наиболее популярных для кражи марок — корейские Hyundai и Kia, а также — китайские Chery и Haval, выяснили «Известия». Гораздо чаще стали угонять и грузовики. Авто похищают для разбора на детали, считают эксперты. Хотя проблемы с запчастями начались еще в 2022-м, за прошедшее время накопился износ автомобилей — им требуется ремонт, а новые детали сложно найти. Преступники начали совершать заказные кражи под нужды серого рынка. Продолжится ли рост угонов и как остановить тенденцию — в материале «Известий».

Какие машины крадут чаще всего

В России всплеск угонов авто: за первые три месяца 2025-го их количество выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили «Известиям» в Страховом доме ВСК. Больше всего таких преступлений было в феврале.

Наиболее угоняемым видом транспорта стали грузовики — на них пришлось 54% случаев, уточнили в ВСК. Там добавили: в перечне востребованных у преступников авто также были китайские Chery и Haval. По итогам I квартала 2025 года регионом-лидером по числу краж стала Амурская область, потеснив Дагестан и Москву.

В «АльфаСтраховании» отметили рост числа заявленных по каско угонов в 1,6 раза в начале этого года по сравнению с предыдущим. Самыми угоняемыми за этот период марками стали Hyundai, Kia и Lada, добавил директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов. Он также отметил тренд по смещению преступлений в сторону китайских брендов.

угон машины
Фото: Global Look Press/Axel Heimken

Рост числа краж авто за первые три месяца 2025-го зафиксировали и в «Абсолют Страховании». В «Согласии» увидели повышение в пределах 10%. Небольшое увеличение также зафиксировали в «Зетта Страховании».

Это в том числе связано с дефицитом запчастей, считает руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию «Абсолют Страхования» Юлия Федотова. По ее словам, преступники зачастую выбирают именно те марки, у которых есть проблемы с доставкой деталей в РФ.

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Резкий рост угонов в 2025 году вызван комплексом факторов, уверена гендиректор Frank Auto Ирина Франк. Во-первых, мошенники похищают авто популярных марок, по которым есть дефицит запчастей из-за санкций и логистических сбоев, а затем разбирают их на детали. Во-вторых, увеличение доли китайских машин (Chery, Geely) на дорогах сделало их новой мишенью. Их комплектующие востребованы, но поставки ограничены, подчеркнула эксперт.

грузовики
Фото: Global Look Press/Jan Woitas

С начала 2025-го каждые три из пяти заявлений на кражи приходились на машины из КНР, отметили эксперты страховой компании «Согласие». Там добавили: цель разобрать их на запчасти можно проследить именно по угонам китайских авто.

В этом году на первое место по кражам вышли машины Kia, сообщили в «Росгосстрахе». Особенно часто преступники сейчас нацелены на корейские Hyundai Solaris, Kia Rio и Sorento Prime, чьи детали сложно найти легально после ухода производителей, уточнила Ирина Франк. Не остаются без внимания и Lada Granta или Vesta: их популярность на вторичном рынке сочетается со слабой штатной защитой, добавила она.

В СК МАКС главной тенденцией этого года также назвали увеличение числа угонов грузовиков. Количество краж выросло в Республике Адыгея, рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту компании Иван Попов.

Почему в РФ стали чаще угонять авто для разбора на детали

— Хотя проблемы с запчастями начались еще в 2022 году, пик угонов пришелся на начало 2025-го. Это связано с накоплением износа автомобилей, купленных в 2020–2022 годах: им требуется ремонт, а новые детали крайне сложно найти. Дилеры распродали остатки оригинальных запчастей, а преступные группы адаптировались к «заказным» кражам под нужды серого рынка, — рассказала Ирина Франк.

По ее словам, грузовики стали мишенью из-за дефицита запчастей для китайских марок FAW и Shacman, которые активно используют в логистике и сельском хозяйстве. Рост числа мелких перевозчиков, редко страхующих технику, упрощает задачу преступникам. При этом двигатели и коробки передач грузовиков высоко ценятся на черном рынке.

Сейчас основные каналы сбыта деталей от украденных авто — это серые станции техобслуживания и онлайн-платформы, где не требуют документы, добавила эксперт. Часто комплектующие везут в регионы с самым сильным дефицитом, такие как Дагестан или Кабардино-Балкария. Угонщики также используют межрегиональные поставки, чтобы снизить риск обнаружения.

клавиатура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В период сложных ситуаций всегда наблюдается рост мошеннических схем, подтвердил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, вопрос экономии крайне важен для потребителей. А на сером рынке детали будут дешевле, чем оригинальные новые запчасти.

Раньше чаще крали машины премиум-сегмента и продавали их за рубеж, а теперь это невозможно из-за закрытых границ, рассказал старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев. Преступники, можно сказать, переориентировались.

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Есть большая вероятность, что совершать угоны автомобилей для разбора на детали станут еще чаще из-за высокой стоимости и дефицита запчастей, считает директор департамента розничного автострахования «Зетта Страхование» Елена Хахулина.

угон авто
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Даже если благодаря переговорам между Россией и США некоторые автопроизводители вернутся, они не смогут в момент наладить производство и насытить рынок «любимыми» марками для угонщиков. Поэтому если увеличение количества угонов и можно прогнозировать, то ближе к концу 2025 года, отметил начальник отдела урегулирования претензий по угонам компании «Ингосстрах» Александр Матвиенко.

Для противодействия мошенникам сейчас развивают систему «Паутина», ее использует Госавтоинспекция, рассказали в пресс-службе «СберСтрахования». Там уточнили: она дает возможность в режиме реального времени отслеживать авто при передвижении на придомовых территориях, внутри регионов и между ними.

Инфографика

Однако, чтобы остановить рост числа угонов, нужно усилить видеофиксацию в «горячих» субъектах РФ, считает Ирина Франк из Frank Auto. По ее мнению, также следует субсидировать установку спутниковых трекеров и запустить госпрограммы по легализации поставок запчастей. Без этих мер тенденция сохранится.

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