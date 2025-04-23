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Назван срок появления в России люксового седана Hongqi

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Люксовый седан Hongqi L1 появится в России осенью. В настоящее время автомобиль проходит сертификацию, сообщил корреспонденту «Известий» представитель компании в ходе шанхайского автосалона. 23 апреля.

Седан продается в Китае под отдельным суббрендом Sunflower («Подсолнух») и носит имя Guoya. В эту же люксовую линейку входит эксклюзивный лимузин «Подарок государства», на котором передвигается руководство КНР. В год за рубеж продают не более 10 машин. Седан Guoya будет проще приобрести.

«Мы представляем этот исключительный уровень роскоши не только в Китае, но и на зарубежных рынках. Я вижу в зале улыбающихся дилеров из Дубая», — сказал вице-президент по дизайну Hongqi Джайлс Тейлор во время выступления в Шанхае.

Guoya/L1 длиной 5,4 м и с колесной базой 3,3 м оснащается двумя вариантами гибридной силовой установки с мотором V6 или V8, обе работают с 8-ступенчатым «автоматом». Шасси полноприводное и полноуправляемое. Интерьер отделан высококачественной кожей и ценными породами дерева, в дизайне широко используются мотивы традиционного китайского искусства.

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Ранее Hongqi объявила о выходе на российский рынок нового минивэна HQ9. Он предлагается с двухлитровым турбомотором мощностью 245 л.с. (380 Нм) с 48-вольтовой электросистемой и классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до «сотни» занимает 9,5 секунды, максимальная скорость — 200 км/ч. Длина автомобиля составляет 5222 мм, колесная база — 3200 мм.

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