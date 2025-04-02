Hongqi раскрыла цены минивэна HQ9 в России
Компания Hongqi объявила о выходе на российский рынок нового минивэна HQ9, модель представлена в двух комплектациях по цене от 7,69 млн и 8,49 млн рублей. Об этом говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Известиям» 2 апреля.
Минивэн Hongqi HQ9 предлагается с двухлитровым турбомотором мощностью 245 л.с. (380 Нм) с 48-вольтовой электросистемой и классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до «сотни» занимает 9,5 секунды, максимальная скорость — 200 км/ч. Длина автомобиля составляет 5222 мм, колесная база — 3200 мм.
В начальной комплектации Deluxe автомобиль оснащен светодиодной оптикой, системой кругового обзора, панорамной крышей, подогревом передних и задних сидений, вентиляцией передних кресел, трехзонным климат-контролем, функцией массажа для пассажиров второго ряда. Предусмотрена система ароматизации и ионизации воздуха, электроприводы боковых дверей и багажника. Установлена мультимедийная система с 16,2-дюймовым сенсорным экраном, проекционный дисплей звуковая система с 12 динамиками.
В максимальной версии HQ9 Executive предлагается с акустическим многослойным остеклением второго ряда, подогревом руля, зеркалом заднего вида с выводом картинки с камеры заднего вида, системой активного шумоподавления и другими опциями.
Накануне компания Hongqi представила в Китае гибридный автобус Guoyue, который способен преодолеть до 900 км без дозаправки и подзарядки. В ближайшие три года планируется разместить более 1 тыс. таких автобусов в крупнейших аэропортах КНР.