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Премиум-бренд Hongqi рассказал о новинках автосалона в Шанхае

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Фото: Honqgi
dzen
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Китайская марка Hongqi (принадлежит FAW) покажет в ходе шанхайского автосалона три новых модели. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Известий» 21 апреля.

Седан Tiangong 05 оснащен системой автономного управления Sinan с технологией «Три глаза» и мощным чипом Snapdragon SA8650P. В мультимедийную систему интегрирован искусственный интеллект модели DeepSeek-R1 с голосовым управлением и поддержкой диалектов. Вместо привычной приборной панели — проектор с диагональю 65 дюймов. Полный заряд батареи обеспечивает до 850 км запаса хода, а зарядка аккумулятора до 80% занимает всего 12 минут.

Вторая новинка — кроссовер Tiangong 06, продолжающий развитие идей, заложенных в седане.

В Шанхае будут представлены модели 400-вольтовой платформе, оснащенные одним или двумя электродвигателями мощностью до 210 кВт. Ожидается появление версии на 900-вольтовой платформе с мощностью до 480 кВт, с разгоном 0–100 км/ч за 3,5 секунды и системой Sinan последнего поколения.

Бизнес-седан Honqgi H5 получил подзаряжаемую гибридную версию PHEV с запасом хода до 1600 км. Силовая установка состоит из бензинового двигателя 1.5T (110 кВт) и электромотора (168 кВт). Заявленный расход — 3,75 л на 100 км при минимальном заряде батареи.

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1 апреля Hongqi представила в Китае гибридный автобус Guoyue, который способен преодолеть до 900 км без дозаправки и подзарядки. В ближайшие три года планируется разместить более 1 тыс. таких автобусов в крупнейших аэропортах КНР. Hongqi Guoyue получил двухлитровый бензиновый двигатель и два электромотора. На чистом электричестве автобус может проехать до 104 км.

Полный запас хода автомобиля достигает 900 км, быстрая зарядка позволяет восполнить запас энергии с 30 до 80% за 15 минут.

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