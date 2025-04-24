Чего ждут «ждуны»: стоит ли сейчас покупать машину

На фоне слухов о возвращении ушедших автомобильных брендов, некоторые россияне решили отложить покупку машины. Кроме того, высокая ключевая ставка не способствует спросу — выгоднее кажется держать деньги в банках под высокие проценты. Поможет ли возвращение брендов в Россию снизить цены на автомобили, выясняли «Известия».

Проведенный аналитическим агентством «Автостат» опрос российских автовладельцев показал, что каждый четвертый из них ждет возвращения в страну ушедших брендов. Аналитики агентства признаются, что не предвидели серьезного влияния так называемых «ждунов» на рынок. Между тем, продажи в феврале упали на 25% к февралю 2024го, а в марте — на 45,5% к аналогичному периоду прошлого года.

«Мы не делали никаких шагов»

Никто из ушедших с российского рынка автомобильных брендов официально не заявлял о своем возвращении. По информации Financial Times, генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. Также по данным СМИ, Toyota провела в ОАЭ секретную встречу с бывшими российскими дилерами. Представитель крупного автодилера назвал всю эту информацию «инфошумом».

Концерн Hyundai опроверг сообщения южнокорейских СМИ о якобы ведущемся обсуждении возвращения на российский рынок и выкупе своего завода в Санкт-Петербурге.

«После продажи завода мы не делали никаких шагов», — заявили в Hyundai. Там также назвали неточной информацию о намерении продать в России в 2025 году 50 тыс машин дочернего бренда Kia.

Недостаточно отменить санкции

Опрошенные «Известиями» эксперты допускают, что у многих марок теоретически существуют сценарии возвращения на российский рынок. Однако возобновление официальных продаж не произойдет в ближайшее время, уверены они.

— Санкции эти приняты всеми странами, где находятся штаб-квартиры ушедших автокомпаний. Если условный Volkswagen вдруг надумает вернуться, за нарушение санкций он заплатит столько денег, сколько не заработал за всю историю, а президент компании пойдет по уголовной статье. Одно дело создать сценарий, а другое дело — санкции, которые надо отменить, чтобы компания вернулась, — считает партнер «Автостата» Игорь Моржаретто.

Иностранным компаниям недостаточно будет одного желания и отмены санкций. Ушедший из России западный автопром не ждут обратно «с распростертыми объятиями», заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. В Госдуме озвучили идею обложить автомобильные компании, которые решат вернуться, специальным налогом. В комитете Совета Федерации по экономической политике в свою очередь предложили перечень условий, который станет обязательным для возвращения западных автоконцернов. Так, схему их работы предлагают ограничить рамками совместного предприятия с отечественными компаниями. Разработки, технологии и конструкторская документация должны оставаться за СП. Пойдут ли на это автоконцерны и есть ли на практике вообще такой опыт?

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что если Renault решит обратно выкупить свою долю в АвтоВАЗе, проданную в 2022 году, должен быть оценен объем инвестиций, который сделало и государство, и само предприятие за прошедшее время.

— Сейчас прорабатываются условия, на которых иностранные компании будут допущены обратно на российский рынок. В том числе звучит идея, что они должны принести сюда технологии, чтобы не повторилась история с 2022-м годом. Глобально им российский рынок интересен, тем более у европейских производителей сейчас дела идут не самым радужным образом. Как это будет технически происходить и в какие сроки, говорить сложно. Часть заводов очевидно работает в другой направленности, с кем они (иностранные автобренды — ред.) будут договариваться, какие производственные площадки будут готовы их принять, какие технологии они согласятся перенести в Россию — неизвестных пока больше, чем известных, — рассказал «Известиям» партнер Б1 Василий Иллювиев.

Дорогие гости

Инвестиции в расширение производства, выкуп доли в российских предприятиях, модернизация их производственных линий и найм персонала скорее всего будут перенесены в стоимость автомобилей.

Цены на вернувшиеся в Россию бренды вряд будут доступными. Это можно увидеть на примере прайс-листов южнокорейской марки KGM, хотя она уходила с российского рынка не по причине санкций и задолго до 2022 года. Самый доступный кроссовер Tivoli оценили в 3,59 млн рублей флагманский внедорожник Rexton — в 6,79 млн рублей минимум.

Ценники на модели ушедших брендов, поставляющиеся по альтернативным каналам, тоже кусаются. По данным «Автостата», средневзвешенная цена Hyundai за 2 месяца 2025 года в сравнении с тем же периодом 2022 года выросла на 186%, Kia — на 162%, Volkswagen — на 198% и Skoda — на 180%. Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков уточняет, что ключевую роль в росте играет изменение модельного ряда, так как в 2022-м году большая часть продаж приходилась на доступные модели российской сборки.

При этом у Toyota модельный микс практически не изменился, а средневзвешенная цена выросла на +86%, с 3,4 млн до 6,3 млн рублей.

Прежних доступных «лоу-кост» моделей ждать не имеет смысла, считает Сергей Целиков. Седаны и хетчбеки класса В+ будут стоить от 2 млн рублей. В сегменте кроссоверов цены европейцев и японцев окажутся на 30-40% выше китайских аналогов. Что касается немецкого и японского премиума, то средний ценник ввозимых в 2024 году по альтернативным каналам автомобилей достиг 15,5 млн рублей, отметили в «Автостате».

— Допустим за счет чего-то цена снизится, что это даст принципиально? Машина стоит 8 млн рублей, а будет стоить семь. На объем продаж это особо не повлияет. Цены вниз пойдут только в том случае, если автобренды опять вернуться с локализацией — считает Василий Иллювиев.

Что даст сборка в России

Значительно увеличившийся утилизационный сбор сделал нерентабельным импорт бюджетных моделей. Единственный в настоящее время вариант снизить цены — организация сборки автомобилей в России.

— Возвращаться будут скорее те, кто сохранил возможность производить машины внутри страны, этот перечень не такой уж большой, — считает экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев.

При этом, коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин уверен, что процесс возобновления производства у таких брендов в любом случае займет от года и дольше.

— Даже если допустить, что все вопросы по обратному выкупу заводов решены, возобновление производства — процесс не быстрый. Компаниям потребуются серьёзные инвестиции, нужно будет заново получить всю документацию на автомобили, наладить поставки и т.п.

— Если санкционные риски будут сняты, то у китайцев не будет никаких ограничений прийти и построить заводы в России. Начнется гонка за полноценное представительство. Мы же видим китайцы делают совместные предприятия в Казахстане, Узбекистане, но это явно не более емкие и платежеспособные рынки, — предполагает Василий Иллювиев.

«Есть небольшой потенциал для снижения цен»

Необоснованные слухи о возможном возврате ушедших автобрендов тормозят спрос на рынке, отметил в беседе с «Известиями» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

— В апреле мы ожидаем едва заметный рост продаж по сравнению с февралем и мартом, он не будет стремительным, — отметил он.

По словам Рената Тюктеева, основными драйверами являются многочисленные программы поддержки от автопроизводителей. Дилеры активно распродают накопленные на складах автомобили 2023-2024 года выпуска с неслыханными выгодами.

— Скидки сейчас на рынке достигают даже 1 млн рублей, такой дисконт предлагает один из китайских брендов. В среднем, предложения в дилерских центрах составляют скидку в 100-300 тысяч рублей, — рассказал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Сегодня покупатели могут рассчитывать на снижение цены до 15%, при этом торг в салонах остается эффективным инструментом, считает генеральный директор Frank Auto Ирина Франк.

Из-за снижения рынка и высокой конкуренции китайские бренды для поддержания спроса предлагают программы субсидирования кредитов. Льготные кредиты доступны под 8–12% годовых, а рассрочка предлагается без переплат, но с условием внесения 50–80% стоимости авансом и сжатыми сроками погашения (1–3 года). Однако такие программы носят временный характер и могут быть свернуты уже к лету, отмечает Ирина Франк.

— Если смотреть на ситуацию сегодняшнего дня, то вроде бы есть небольшой потенциал для снижения цен именно за счет рыночных факторов. Но сегодня есть ощущение что яма пройдена, а завтра прилетела пара «черных лебедей». Пока на сегодняшний момент все выглядит так, что цена если не минимальная, но близка к тому что может себе позволить производитель, — отмечает Олег Мосеев.

Складской запас у каждого бренда — разный, рассказал Николай Иванов. В среднем у марок китайских производителей запас на 4 месяца, но есть бренды, у которых он значительно больше, 5–7, даже 10 месяцев.

— Не думаю, что цены будет снижаться, так как все участники рынка окончательно поняли, какой есть складской запас, какой спрос на рынке, мы вышли на своеобразное плато. Поэтому я бы не советовал откладывать покупку автомобиля, — считает Николай Иванов. Он ожидает, что автомобили, ввезенные в 2025 году, подорожают на 3-4%.