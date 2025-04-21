Кроссовер Deepal S07 появится в России в 2025 году

Концерн Changan начнет в нынешнем году на российском рынке продажи автомобилей своего суббренда Deepal. Об этом 21 апреля сообщили представители китайского автопроизводителя во время посещения технологического центра компании в городе Чунцин, предает корреспондент «Известий» с места событий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам представителей Changan, первой моделью нового бренда, представленной на российском рынке, станет гибридный кроссовер Deepal S07. Автомобиль работает по последовательной схеме: под капотом машины установлен 1,5-литровый ДВС, выступающий в роли генератора. В движение кроссовер приводится установленным на задней оси электромотором мощностью 238 л.с.

Также на российском рынке ожидается появление брутального полноприводного кроссовера Deepal G318, также являющегося последовательным гибридом. Он оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 430 л.с. За выработку энергии на борту отвечает 150-сильный турбомотор. Сроки появления этой модели в России пока не уточняются.

19 апреля АвтоВАЗ запустил в Тольятти производство модели Lada Iskra. Она выйдет на рынок 20 июля этого года в трех кузовах — седан, универсал и Cross-универсал.