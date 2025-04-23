Hongqi впервые представила внедорожник и летающую машину

Китайская компания Hongqi представила на автосалоне в Шанхае ряд новинок, включая большой внедорожник. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Известий» 23 апреля.

Названия у внедорожника Hongqi пока нет, концептуальная модель пока именуется как Offroad («бездорожье»). На разработку имени для внедорожника объявлен конкурс, победитель которого получит в подарок автомобиль. Новинка имеет массивные бамперы, большую решетку радиатора, пластиковую защиту на кузове, запасное колесо на пятой двери, а также багажник на крыше и крепления для груза на корме. Технические характеристики новинки пока не уточняются.

Другим дебютом Hongqi стал летающий автомобиль Hongqi Tianlin 1. Он состоит из двух модулей — наземного шасси и кабины с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). По расчетам разработчиков, воздушный модуль способен развивать скорость до 150 км/ч и преодолевать до 200 км пути.

Также на моторшоу Hongqi показала гибридную модификацию седана H5. В версии PHEV он имеет 1,5-литровый мотор (150 л.с.) и электродвигатель (228 л.с.). Заявлено, что система позволяет проезжать до 1600 км при старте с полным баком и полностью заряженной батареей.

В сегменте полностью электрических моделей у Hongqi две новинки — кроссоверы Tiangong 05 и Tiangong 06. Оба имеют продвинутые функции автономного вождения и технологичное оснащение. «Пятерка» способна проезжать до 850 км на одном заряде, а «шестерка» ускоряется с нуля до «сотни» за 3,5 секунды.

Ранее в этот день стало известно, что люксовый седан Hongqi L1 появится в России осенью. В настоящее время автомобиль проходит сертификацию.