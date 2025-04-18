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Эксперт назвал главную причину падения авторынка России

Шкурыгин: причиной снижения продаж новых авто стало сокращение автокредитования
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Продажи легковых автомобилей в России в I квартале 2025 года продемонстрировали значительное снижение — на 26% год к году. Основным фактором стало резкое сокращение объемов автокредитования. Об этом 18 апреля рассказал коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин на ежегодном форуме FinAuto 2025.

По его словам, в марте 2025-го общее падение автокредитов составило более 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доступность кредитных продуктов снизили высокая ключевая ставка и ужесточение макропруденциальных требований, что привело к переориентации покупателей на использование накопленных средств. Это, в свою очередь, повлияло на структуру спроса: клиенты стали чаще приобретать автомобили с минимальными опциями и сокращать сумму сделки, что дополнительно усилило давление на цены и маржинальность рынка.

«Мы видим, что субсидирование кредитных ставок со стороны автопроизводителей остается одним из ключевых инструментов стимулирования спроса. Программы, предлагающие кредиты под 12% годовых при возможности размещения свободных средств на вкладах с доходностью до 23%, привлекают не только заемщиков, но и клиентов с накоплениями. Однако эффективность таких мер носит временный характер», — отметил Шкурыгин.

По оценкам экспертов, отказ от субсидирования может привести к потере 30–40% объема продаж, что делает данную поддержку критически важной в текущих условиях. При этом долгосрочное восстановление рынка невозможно без стабилизации макроэкономической среды, указал он.

Эксперт предполагает, что во II квартале 2025 года на фоне высокой базы прошлого года ожидается дальнейшее снижение объемов автокредитования — до 40% в годовом выражении. Основной спрос будет формироваться за счет покупателей, готовых к частичной или полной оплате автомобилей за счет собственных средств, а также корпоративного сегмента. Участникам рынка рекомендуется фокусироваться на гибких программах, включая усиление трейд-ин, оптимизацию складских запасов и индивидуальный подход к клиентам.

«Тем не менее без улучшения макроэкономических показателей и смягчения кредитных условий значительного роста продаж в ближайшие месяцы ожидать не следует», — подчеркнул он.

Прошлогодний снег: продажи новых автомобилей в марте упали вдвое
Почему снизилась покупательская активность россиян

15 апреля сообщалось, что около трети китайских марок в России усилили свои скидки на новые автомобили в размере 70–100 тыс. рублей для удержания спроса. Некоторые бренды предлагают скидки на машины 2024 года выпуска в размере 5–10%, причем по невостребованным комплектациям дисконт может доходить до 15–20%.

4 апреля стало известно, что продажи новых легковых автомобилей в России в марте 2025 года составили 79,8 тыс. единиц, что на 45,5% меньше, чем в марте прошлого года.

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