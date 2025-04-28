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В Белом доме отметили оптимизм Трампа в вопросе урегулирования на Украине

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент США Дональд Трамп сохраняет оптимистичный настрой по перспективам урегулирования конфликта на Украине. Об этом 28 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Несмотря на то что он (Трамп. — Ред.) сохраняет оптимизм и может заключить сделку, он также реалистичен», — заявила она на брифинге, который транслировался на YouTube.

По ее словам, американский лидер считает, что президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский должны сесть за стол переговоров и прийти к урегулированию. В том числе Ливитт подчеркнула, что Трамп выступает за постоянное прекращение огня, а не временное перемирие.

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Ранее в этот день Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В Кремле уточнили, что украинской стороне необходимо последовать этому же примеру.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о недоговороспособности Киева, пока Москва остается открытой для переговоров. Он также назвал императивом в урегулировании конфликта на Украине международное признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Херсонской и Запорожской областей российскими территориями.

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