Лавров заявил о недоговороспособности Киева в переговорах по Украине

Россия остается открытой для переговоров, но «мяч» не на ее стороне, и пока Украина не демонстрирует договороспособности. Об этом 28 апреля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo, перевод которого опубликован на официальном сайте МИД РФ.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского показал отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения <конфликта>, которые поддерживаются русофобски настроенными кругами ряда стран Евросоюза, прежде всего Франции и Германии, а также Британии», — заявил Лавров.

Министр отметил, что госсекретарь США Марко Рубио заверил его, что дискуссии по Украине в Париже велись в русле предшествовавших консультаций между Москвой и Вашингтоном.

По словам Лаврова, все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер. Министр указал, что Россия будет добиваться надежных гарантий безопасности для защиты от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО, ЕС и их отдельных государств-членов на западных границах РФ.

Глава МИДа заявил, что международное признание Крыма, Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей российскими территориями является императивом в урегулировании конфликта на Украине.

Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы и глубинные причины конфликта.