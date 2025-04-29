Варшавский разговор: США продавливают свои интересы в Европе через «Инициативу трех морей»

«Инициатива трех морей» готовит Восточную Европу к потенциальному конфликту с Россией за счет формирования инфраструктуры двойного назначения , считают эксперты. Черногория и Албания станут участниками этого объединения, заявил президент Польши Анджей Дуда. Вашингтон использует организацию для продвижения своих энергетических проектов , прежде всего АЭС и СПГ. При этом полностью отказаться от диалога с РФ не получится, сказали в парламенте Эстонии. О разногласиях внутри «Инициативы трех морей» — в материале «Известий».

В Варшаве собрались лидеры «Инициативы трех морей»

В Варшаве 28–29 апреля проходит 10-й юбилейный саммит «Инициативы трех морей». В мероприятии принимают участие более 20 делегаций высокого уровня . Планируется наметить планы развития объединения на следующие десять лет. Учитывая, что Польша председательствует в Совете ЕС, этот саммит повлияет на всю политику союза на восточном направлении. «Инициатива» пополнится новыми странами: Черногория и Албания присоединятся в качестве ассоциированных государств-участников, а Турция и Испания станут партнерами, объявил президент Польши Анджей Дуда.

«Инициатива трех морей» была запущена в 2015 году и объединяет Австрию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию, Чехию и Эстонию. В 2022-м Украина получила статус партнера-участника, а год спустя его предоставили и Молдавии. Формально организация занимается развитием инфраструктуры и поощрением инвестиций, но фактически «Инициатива трех морей» направлена на реализацию так называемого «Междуморья» — стратегии укрепления позиций Польши в Восточной Европе.

Президент Польши Анджей Дуда и министр энергетики США Крис Райт на саммите «Инициативы трех морей» во дворце Бельведер в Варшаве Фото: TASS/EPA/RAFAL GUZ

Президент США Дональд Трамп присутствовал на саммите «Инициативы» в 2017-м во время своего первого срока. Его приглашали и в этот раз, но Штаты представляет министр энергетики Крис Райт . Участники «Инициативы трех морей» в энергетических вопросах полагаются скорее на Вашингтон, чем на Брюссель. Например, Польша и США подписали новое соглашение о строительстве первой польской АЭС, сообщил премьер республики Дональд Туск. Стороны также обсудили поставки американского СПГ в Восточную Европу.

«Мы делаем Польшу и Европу независимыми от российских поставок . И, возможно, таким образом, получится без доплат обеспечить газ для Украины через наше американо-польское сотрудничество», — заявил министр энергетики США Крис Райт.

Еще во время первого срока Дональда Трампа в 2020 году США и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития ядерной энергетической программы республики. В рамках договоренностей планировалось построить в Польше шесть ядерных реакторов. Возведение первой в республике АЭС собираются начать в 2028 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2036-й .

Фото: Global Look Press/Arne Dedert

В ЕС всё большую значимость приобретает военная сфера, и на этом фоне «Инициатива трех морей» тоже обрастает новым значением . Несмотря на большие противоречия между отдельными странами этого объединения, они всё активнее осознают наличие некоторых общих интересов, особенно в общении с Брюсселем и Вашингтоном, рассказал «Известиям» научный сотрудник Института славяноведения РАН Олег Неменский.

— Мы видим, что организация расширяется. Идет речь о присоединении Финляндии, и все те инфраструктурные проекты, которые изначально предполагалось реализовывать как экономически выгодные, теперь оказываются значимыми уже как объекты двойного назначения. Эта инфраструктура может использоваться в будущем военном конфликте с Россией , — заявил эксперт.

Стоит отметить, что большая часть стран из «Инициативы трех морей» выполняют требование НАТО выделять на военные расходы не менее 2% ВВП . Польша в 2024-м потратила 4%, Эстония — 3,43%, Латвия — 3,15%, Греция — 3,08%, а Литва — 2,85%. Румыния, Болгария, Венгрия и Словакия также вложили в оборону в 2024-м более 2% ВВП.

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«Инициатива трех морей» важна еще и по той причине, что может стать альтернативной площадкой для интеграции, если ЕС столкнется с проблемами . Особенно это инициативу продвигает Польша, делая упор на своей способности противостоять РФ, заявил «Известиям» главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Кто готов к взаимодействию с Россией

Однако естественный запрос на восстановление связей с Россией у стран организации также присутствует. Даже в Прибалтике признают неизбежность диалога с РФ в силу соседства. После окончания украинского конфликта темами для обсуждения могут стать приграничное сотрудничество и восстановление товарооборота . Об этом «Известиям» заявили депутаты парламента Эстонии Андрей Коробейник (Центристская партия) и Калле Грюнталь (независимый).

— После войны, разумеется, ситуацию надо будет оценить заново. Граница у нас общая, в каких-то бытовых вопросах диалог имеет место , — заявил «Известиям» Коробейник.

Напомним, что в 2014–2020 годах действовала программа приграничного сотрудничества РФ и Эстонии . Были реализованы проекты по улучшению экологической ситуации и развитию транспортного сообщения в акватории Псковско-Чудского водоема, приграничные районы двух стран получили инвестиции в размере €34,2 млн.

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Аналогичное приграничное сотрудничество развивалось и с Латвией, демаркация границы с которой завершилась в 2018-м . Однако после начала СВО власти прибалтийских стран разорвали эти программы, а также усилили русофобскую риторику, фактически запретив образование на русском языке.

— После разрешения конфликта на Украине путем переговоров все двери будут открыты , — отметил депутат эстонского парламента Грюнталь в беседе с «Известиями».

Однако перспективы восстановления нормального сотрудничества всё же остаются крайне маловероятными. По словам Николая Межевича, пока существует действующая модель Прибалтики, более вероятно улучшение отношений с Польшей или странами Западной Европы.

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При этом далеко не все участники «Инициативы» занимают антироссийскую позицию. Словакия и Венгрия призывают к немедленному прекращению конфликта на Украине , заявил словацкий премьер Роберт Фицо на встрече со своим венгерским коллегой. Обе страны настаивают на диалоге с РФ, их лидеры посещали Москву и проводили переговоры с Владимиром Путиным в 2024-м. Кроме того, Братислава и Будапешт против членства Украины в НАТО, они не намерены снабжать Киев оружием.

Отличается и их позиция по вопросу санкций: если Польша и еще девять стран ЕС призывают запретить импорт российского газа, то Венгрия и Словакия, напротив, защищают его поставки . Венгрия и Словакия также будут настаивать на освобождении от санкций на покупку нефти, поскольку они не имеют выхода к морю, заявил Виктор Орбан. Ранее «Известия» выяснили, что Еврокомиссия не установила финальной даты действия исключений из эмбарго на поставки российской нефти в эти две страны.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— В рамках «Инициативы трех морей», нацеленной в первую очередь на развитие инфраструктурных проектов, позиция Венгрии и Словакии не играет какой-то принципиально негативной роли, которая могла бы разрушать деятельность этой организации, — отметил Неменский.