Ударный настрой: в Израиле обсуждают силовое решение ядерной проблемы Ирана

В Израиле рассматривают потенциальное применение силы в отношении Ирана. В кнессете поддерживается широкий консенсус касательно решительных действий против ядерной программы Исламской Республики, заявил «Известиям» его вице-спикер, депутат от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова. Еврейское государство планировало в мае нанести удар по ядерным объектам Ирана, однако президент США Дональд Трамп отказался от поддержки этой операции, предпочтя начать переговоры с Тегераном, сообщают СМИ. 19 апреля пройдет уже второй раунд диалога. Как Израиль оценивает переговоры между Вашингтоном и Тегераном — в материале «Известий».

Израиль рассматривает военный сценарий

В Израиле продолжают изучать потенциальные сценарии решения иранской ядерной проблемы, включая силовые, заявил «Известиям» вице-спикер кнессета, депутат от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова.

— Иранская ядерная программа для нас экзистенциальная угроза, которая должна быть устранена. За минувший год Иран дважды атаковал прямым образом нашу территорию. К сожалению, Израиль упустил возможность нанесения превентивного удара по ядерным объектам Ирана в период между выборами в США и возвращением президента Трампа в Белый дом. Сегодня этот вопрос вновь на повестке дня, — заявил он.

Что касается принятия Израилем односторонних мер в случае провала дипломатических усилий Евгений Сова отметил, что это прерогатива правительства, которое несет ответственность за подобные решения.

— Могу только заверить, что в кнессете есть широкий консенсус касательно решительных действий Израиля против иранской ядерной программы, — заключил вице-спикер.

Второй раунд консультаций между Ираном и США должен пройти 19 апреля. Переговоры могут состояться в Риме, сообщал ранее портал Axios. В этот же день итальянскую столицу посетит и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Израиль рассматривал возможность нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана в мае 2025 года, однако в последний момент операция была заморожена из-за отказа президента США Дональда Трампа от участия в ней. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на представителей американской администрации, военных и дипломатических кругов.

По данным издания, основной целью готовившейся атаки было парализовать иранскую ядерную программу минимум на год. Израильские военные и разведывательные службы подготовили план удара, в котором США отводилась ключевая роль: обеспечение прикрытия от возможного ответного удара со стороны Ирана и участие в нанесении первичного урона по ряду объектов.

Глава центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла и советник по нацбезопасности Майкл Уолтц обсудили планы поддержки со стороны США израильской атаки, однако решающее слово осталось за президентом. Как утверждают источники издания, во время личной встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху на прошлой неделе Трамп ясно дал понять, что Вашингтон не поддержит силовой сценарий и делает ставку на возобновление переговоров.

Переговоры по иранской ядерной сделке

На фоне подготовки ко второму раунду переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Иран прибыл глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. 17 апреля он встретился с руководителем Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.

Накануне Гросси провел переговоры с Аббасом Аракчи. Глава иранского МИДа назвал беседу с руководителем МАГАТЭ полезной и подчеркнул, что агентство может сыграть «ключевую роль в мирном урегулировании ядерного вопроса в ближайшие месяцы». В то же время он призвал МАГАТЭ «держаться подальше от политики» в условиях давления со стороны государств, стремящихся, по его словам, «сорвать текущие переговоры».

Рафаэль Гросси, в свою очередь, подтвердил важность встречи и отметил, что «сотрудничество с МАГАТЭ имеет решающее значение для предоставления достоверных гарантий мирного характера иранской ядерной программы». Однако накануне визита Гросси сделал более тревожное заявление в интервью французскому Le Monde, отметив, что Иран «находится недалеко» от обладания ядерным оружием.

Евгений Сова подчеркнул, что помимо ядерной программы беспокойство Израиля вызывает и поддержка Тегераном вооруженных формирований: ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов в Йемене.

Первый раунд непрямых переговоров между США и Ираном уже состоялся в Омане 12 апреля. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИДа Аббас Аракчи. Посредником между ними выступил министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди. Как отмечает научный сотрудник центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская, Израиль относится к контактам между Ираном и США достаточно настороженно.

— С одной стороны, он не считает любые потенциальные договоренности эффективным способом сдерживания иранской ядерной программы. С другой — вносить напряженность в отношения с нынешней американской администрацией ему также не хотелось бы, — отмечает эксперт.

По ее словам, в сложившейся ситуации еврейское государство предпочитает выжидательную тактику, рассчитывая на то, что США будут учитывать его интересы при заключении договоренностей, при этом Израиль старается быть готовым к любому возможному сценарию. Он может держать в уме возможность силового решения, хотя вероятность его реализации остается крайне низкой.

По данным Wall Street Journal, Тегеран выразил готовность вернуться к параметрам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного в 2015 году. В частности, это предполагает снижение уровня обогащения урана до 3,67% и сокращение запасов обогащенного материала до 300 кг — при условии ослабления санкционного давления и разморозки активов, заблокированных на зарубежных счетах. Однако сегодня страна обогащает уран до 60%, что позволяет при желании за считаные недели разогнать его до уровня, необходимого для урана оружейного качества.

Напомним, в 2018 году президент Трамп вышел из СВПД, назвав сделку катастрофической. Сегодня, спустя семь лет, он возвращается к переговорному треку. Но несмотря на отказ США участвовать в ударе, тема потенциального применения силы против Ирана не снята с повестки дня в Израиле.