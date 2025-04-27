Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Раненных в результате авиаудара США по Йемену российских моряков перевезли в столицу — Сану. Об этом 27 апреля сообщил представитель экипажа нефтяного танкера Seven Pearls.
«Знаю, что трое пострадавших находятся в столице Йемена», — заявил он в беседе с «РИА Новости».
Он поделился, что в составе экипажа находится 21 россиянин, в том числе граждане с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в обследовании. Он уточнил, что у одного моряка удалена щитовидка и ему требуется проверка гормональной системы. По словам представителя экипажа, в настоящее время состояние моряка нестабильно.
Источник уточнил, что администрация порта не дает разрешения на выход судна. По его словам, в настоящее время на танкере есть продовольствие, вода и медикаменты, однако экипаж деморализован и напуган из-за возможных новых обстрелов.
О пострадавших моряках из РФ вечером 26 апреля сообщил министр иностранных дел правительства хуситов в Сане Джамаль Амер. Он уточнил, что ранения получили Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин.
Утром того же дня телеканал Al Masirah сообщил о серии авиаударов со стороны США по находящейся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах» территории Йемена. Уточнялось, что Вашингтон совершил атаку на Сану, а также на провинции Саада, Эль-Махвит и Эль-Ходейда. По данным телеканала, в результате ударов погиб один человек, еще один получил ранения.