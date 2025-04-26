Al Masirah сообщил о гибели человека в результате серии ударов США по Йемену
США нанесли серию ударов по территории Йемена, находящейся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом 26 апреля сообщил телеканал Al Masirah.
Уточняется, что американские военные атаковали йеменскую столицу Сану, а также провинции Саада, Эль-Махвит и Эль-Ходейда. При обстреле провинции Саада погиб один человек.
«Один погибший и один раненый в результате авиаудара США по дому гражданского лица в бедуинских кочевых районах к востоку от округа Сахара», — говорится в сообщении телеканала.
Лидер йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси 24 апреля заявил, что Вооруженные силы (ВС) США нанесли по меньшей мере 260 ударов по территории Йемена за последнюю неделю. Он отметил, что количество атак со стороны США превысило 1200 с момента возобновления агрессии, и указал на их провал.