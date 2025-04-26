Хуситы сообщили о трех раненых российских моряках при ударе США по Йемену
В результате авиационного удара США по порту Рас-Иса в Йемене пострадали три российских моряка. Об этом 26 апреля сообщило агентство Yemen Press Agency со ссылкой на министра иностранных дел правительства хуситов в Сане Джамаля Амера.
«Агрессивные налеты США были направлены на судно, находившееся в порту Рас-Иса, что помешало ему выгрузить партию нефти», — говорится в материале.
Среди пострадавших российских моряков названы Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. По словам Амера, на место происшествия прибыла береговая охрана, пострадавших направили в больницу.
Глава МИД правительства хуситов в Сане заявил, что продолжающиеся авиаудары американской стороны четко подтверждают «отсутствие каких-либо стратегических военных целей».
Телеканал Al Masirah ранее в этот день сообщил о серии авиаударов со стороны США по находящейся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах» территории Йемена. Уточнялось, что Вашингтон совершил атаку на Сану, а также на провинции Саада, Эль-Махвит и Эль-Ходейда. По данным телеканала, в результате ударов погиб один человек, еще один получил ранения.