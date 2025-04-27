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Взрыв в порту Шахид-Раджаи в Иране. Что известно

NYT: в порту Ирана Бендер-Аббас взорвался компонент твердого топлива для ракет
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Фото: REUTERS/Mohammad Rasoul Moradi
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Мощный взрыв произошел 26 апреля на территории морского порта Шахид-Раджаи, который находится в 23 км к западу от города Бендер-Аббас в Иране на побережье Персидского залива.

Обстоятельства взрыва

По данным издания Mehr, взрыв произошел около 12:30 (12:00 мск). Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили.

На месте происшествия возник пожар. В район взрыва было направлено несколько вертолетов из соседних областей. Также на место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи и четыре автобуса экстренных служб.

Работа всего порта приостановлена, чтобы силы безопасности и спасатели могли быстро взять ситуацию под контроль.

Причина взрыва

Изначально иранское агентство Didar News сообщило, что произошел взрыв топливного бака. В свою очередь, агентство IRNA уточнило, что взрыв, по предварительным данным, произошел на складе опасных грузов и химикатов, расположенном на территории порта.

Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива. Есть признаки того, что взрыв мог произойти из-за неправильного хранения перхлората натрия в порту.

Погибшие и пострадавшие

По меньшей мере в результате взрыва погибли 18 человек, еще более 800 пострадали.

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что для перевозки пострадавших на место происшествия направили элитные пожарные команды из провинций, специальные самолеты управления и пожаротушения.

Сведений о пострадавших россиянах не поступало. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи со взрывом в порту.

Реакция властей

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заверил, что приняты меры для предотвращения дальнейшего распространения огня, в том числе строительство насыпи и размещение вокруг места происшествия пустых контейнеров. Он подчеркнул, что аварийно-спасательные службы работают в полную силу, и выразил надежду, что пожар удастся потушить в ближайшие часы.

Агентство Tasnim указало, что в настоящее время в регионе присутствуют 12 групп помощи Красного Креста, в том числе 60 оперативных экспертов, из которых пять групп находятся внутри порта и семь групп за его пределами. Также на месте работают психологи, которые готовы оказывать услуги психологической и социальной поддержки семьям пропавших без вести.

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